專訪｜從海淘到開拓東南亞　友和跳出香港　下一步謀上市？

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-06-19 09:20

以香港為基地的本地電商友和自2013年成立以來，用戶及生意一直以香港為重心。創辦人徐嘉穎（Kathy）表示，在未來3年的後疫情時代，香港電商發展繼續是高增長時間，已「上跑道」的友和，亦會在適當的時機去考慮上市、拓展海外市場。

友和過往一直在香港市場深耕，面對愈來愈多競爭對手，徐嘉穎不擔心之餘，更指香港市場尚未飽和，「電器在網購零售份額上佔的百分比仍然很細，所以還有大幅增長的機會」。故友和未來主力仍會積極搶佔香港網上電器市場，務求穩守「電器一哥」之地位。

友和未來不只做香港市場，還會拓展至內地及東南亞國家。（友和提供）

內地複製港成功方程式

電商無疑是疫情的大贏家，面對後疫情時代，徐嘉穎仍然充滿信心，她認為短期來說，未來3年仍是網購高速增長的時間，友和未來除了發展本土市場，亦會開始「面向世界」。友和摩拳擦掌，預備攻入內地市場。徐嘉穎相信可以用將友和香港成功的方程式「照辦煮碗」複製至內地，「友和介紹了一些海外品牌給香港人認識，同樣地可以介紹給內地市民，這種行為又俗稱為「海淘」，因內地人對海外品牌是有一定的興趣」。徐嘉穎預見跨境電商市場潛力十分大，生意額達幾百億「唔出奇」。

另一方面，內地製造業發展蓬勃，出產不少「出海牌子」，意思是因為內地人工低廉，但產出物品功能性強，性價比高，所以賣到外國時十分受歡迎。友和亦可找到這些出海牌子，介紹給香港人或甚其他海外地方，如東南亞國家，進一步拓展海外市場。

開業首年已經有新加坡訂單，未來會加強海外銷傖佔比。（資料圖片）

涉獵獅城 東南亞潛力巨大

事實上，友和並非現階段才投入海外市場，徐嘉穎透露，友和成立第一年已有來自新加坡的海外訂單，「當時賣很多電子書閱讀器至新加坡，海外華人亦會透過友和購物，做網店的好處是沒有地域界限」。值得一提，早年友和專注發展香港市場，並沒有大肆在海外市場進行宣傳，故徐嘉穎認為海外市場仍有很大的發展潛力。現時海外銷售佔比約5%，未來目標升到10%。

友和今年初與國際網購轉運公司Buyandship合作，首先透過在港測試市場反應過後，將適用的結果套用於東南亞國家，再賴以Buyandship的強大代購、物流、運輸網絡，進一步開拓東南亞海外市場。可能會有人質疑東南亞市場發展空間，她直言，「當地消費力一定不會如香港般強大，但因國家人口上過億，所以只要招攬到當地最高收入的客戶群，就會成為友和的強大收入之一」。

友和今年初與國際網購轉運公司Buyandship合作，進一步開拓東南亞海外市場。（資料圖片）

未來考慮上市集資

徐嘉穎期望今年營業額目標能夠過十億元以上，並在未來發展計劃中考慮再融資。早年曾獲政府「創科創投基金」及海闊天空創投（Beyond Ventures）投資，兩者在A輪融資金額高達4,000萬港元。事實上，5月尾友和已獲國際家居零售（1373）旗下日本城入股，變相已獲注資逾2,300萬元。她透露，隨著友和規模漸增，下次融資金額將會以億元計，亦會在適當的時機去考慮上市。