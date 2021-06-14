專訪│拜登基建+通脹升溫　John Foord：專才加價令項目更難估價

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-14 10:06

自新冠疫情爆發後，美國推出大型基建計劃及刺激經濟措施，令通脹升溫。獨立諮詢公司John Foord行政總裁Andrew Slevin接受《巨子》及《香港01》獨家專訪時認為，原材料價格上升，以及專業服務及人才需求等供應緊張下，對項目估價造成最大的影響。

美國連續兩個月消費者物價指數（CPI）處於高位，4月為按年升4.2%，5月更按年升達5%，創近13年新高。Andrew認為，通脹急升反映新冠疫情仍纏繞供應鏈、商業活動、人員流動等因素，市場需要時間來重新調整，原材料和商品價格的上升，亦反映在工業生產者出廠價格（PPI）數據之中。

各國大興基建 供應緊張致難以估價

他指，「不過，工業產能使用率並未達到頂峰，雖然建築成本提高，但整體通脹料升幅有限。由於建築成本上漲及供應緊張，最難決定的是建築時間和成本，我們預料企業將持對房屋工程項目持有保守態度。」

美國總統拜登原先提案的2.3萬億美元的基建計劃已縮減至1.7萬億美元，惟民主共和兩黨議員據指提出規模少於9,000億美元的方案。（AP）

建築成本上升，大量需求來自各國環球基建計劃。美國總統拜登原先提案的2.3萬億美元的基建計劃，當中涉及重建公路、投資電動車市場、翻新房屋、支持製造業等措施，其後為求國會通過已縮減至1.7萬億美元。

不過，最新發展由美國民主共和兩黨議員就基建方案達成共識，其聲明指兩黨有信心能以跨黨派議員的共識作為基礎，最終達成兩黨都支付的基建計劃，並且不須要加稅。聲明未公布其基建方案規模，據報提出規模少於9,000億美元，意味兩黨所提出的金額近乎將拜登的方案「腰斬」一半。

雖然拜登要過國會一關，但亦只是斟酌於基建規模問題。Andrew Slevin表示：「事實上，不單是美國，由香港、新加坡，到英國及美國，多國政府均推出巨大的公營開支來撲振興經濟。」他舉例說，香港未來每年基本工程開支會超過1,000億港元（約129億美元），新加坡將發行900億新加坡元（約680億美元）債券來推動基建，英國推出5年計劃推出6,400億英鎊（約9,043億美元）用於基建發展。

大型的基建項目需要大量專才，意味市場搶奪優質員工及專門技術，令成本上升。（Getty）

專才技術也是基建成本 重資產企業當災

環球基建需求有如此巨大規模，當中，原材料如水泥、鋼鐵、銅等金屬，價格自然爆升，亳無疑問，工業設備的需求定必上升，「值得留意的是，承辦商、顧問等資源的需求亦大增，包括在地產、能源、其他重型工業方面，令私人企業承擔更昂貴的大型基建項目」。Andrew指，由於新冠疫情後供應鏈未能及時回復，而中國又自疫情復甦，同時推動需求。

除了原材料外，大型的基建項目需要大量專才，意味市場搶奪優質員工及專門技術，亦令成本上升。他指，多數的技術並不容易外傳，因此，市場需提價來爭取最好的顧問服務，「對比早前和現時清拆還原工程或建築成本，部分工程較6個月前價格貴了一倍，這對現時的工程成本或會不準確。甚至如果他們錄得虧損，不但要承受保險公司的承擔保費，同時又要尋找另覓人手、設備，及更要費時去重啟業務。這對重資產行業帶來連鎖效應。」

疫情打亂全球航運和供應秩序，導致運費及貨櫃價格飈升，部分航線運價上漲十倍。（視覺中國）

航運價格漲不停 低質素公司將被淘汰

疫情打亂全球航運和供應秩序，導致運費及貨櫃價格飈升，部分航線運價上漲十倍。全球第二大航商地中海航運（MSC）發出最新通知，7月1日起將對所有出口到美國、加拿大的運費加價，每20呎櫃漲2,400美元、每40呎櫃漲3,000美元、每45呎櫃漲3,798美元，其中，每45呎櫃上漲幅度也創下航運史單次漲幅最高紀錄。

Andrew表示，運價升至前所未見的新高，是因全球基建需求而起，「不過，我認為航運價格會重新調整至正常水平，而部分運貨船隻因維修成本貴而被棄置，及後導致一些質素較低的（原材料）供應商將被市場淘汰，從而終止運價的升勢及航運公司盈利。」

John Foord於1828年在倫敦成立，專門從事商業和工業建築、土木、結構、廠房和設備的估價。通過評估當前的維修成本、賠償價值和實際現金價值，為保險公司、再保險公司、經紀人和業主提供服務支持。公司業務覆蓋45個國家及地區的客戶，並在70多個國家及地區進行估值，並通常對每年超過1,000億美元的資產進行估值。