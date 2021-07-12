小米香港專訪｜攻港七年　線上走到線下　舵手講小米之家設計理念

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-07-12 09:06

小米集團（1810）於2013年正式在港落地，初時不設任何實體零售點，主要依賴線上銷售。至今，小米香港在港擁有三間「小米之家」零售點，以及三間授權店。

小米香港管理層透露，即將在屯門市廣場開設下一個授權店，而當前尚未有小米零售點的地方，均是集團正在考慮擴充的區域。雖然小米近年積極拓展線下業務，亦不忘完善線上銷售，管理層豪言客戶在早上下單，最快即日傍晚送至府上，務求為「米粉」提供良好的消費體驗。

香港零售行業長久以來都面對租金高昂的問題，隨時線上銷售愈漸發達，不少零售商積極開拓線上業務，尋求線下走到線上，甚至是兩者聯動。

小米香港可謂例外的一家。8年前來港發展初期，小米香港只有線上銷售業務，並未設立任何實體零售點。小米香港及澳門地區業務總監鄭景鴻於2014年與另一名同事開拓香港市場，由兩人攜手發掘藍海，從線上走到線下，原來「為勢所趨」。

小米香港及澳門地區業務總監鄭景鴻稱，香港線下零售比較發達，開設「小米之家」能夠回應線下需求。（龔嘉盛攝）

小米之家強調「舒適」

鄭景鴻接受《香港01》專訪時表示，小米起初在港是以「mi.com」的電商業務為主，庫存單位（SKU，Stock Keeping Unit）亦只有數款產品，包括紅米手機、小米手機、小米行動電源及小米手環。但隨著引入更多具吸引力的手機產品在線上銷售，鄭景鴻發現小米產品原來「咁受歡迎」，故此決定要針對在香港這個線下零售比較發達的地方，開設「小米之家」。

鄭景鴻指出，小米之家主要為「米粉」提供線下體驗及維修服務，他形容，小米之家的設計理念是「舒適」，風格與產品設計同出一轍，採用「簡約一體化」，而員工培訓同樣備受重視，客戶購買手機可享受免費貼膜服務、資料轉換、解決技術問題等。「一般客戶對智能家居產品疑難較多，例如是如何將產品之間連接聯動，如何進行個人化設定等，我們要求員工應熟悉所有產品的功能及使用。」

小米香港早前於將軍澳東港城開設授權店。（小米提供）

已開設3間小米授權店

自此以後，小米的線下業務便是由旺角的小米之家開始，目前在港有3間小米之家，分別位於旺角創興廣場地下、銅鑼灣恒隆中心8樓、元朗YOHO MALL II商場。另外，今年起小米陸續開設更多授權店。

鄭景鴻指，今年3月於觀塘廣場開設了本港第一家授權店，其後分別在將軍澳東港城、黃大仙中心開店，他更透露今年7月將於屯門市廣場開設下一家小米授權店。他強調，小米之家與小米授權店可謂幾乎一模一樣，購物體驗無異，小米授權店內不論員工、裝潢、陳列設計，通通都是按照小米官方標準。

由門市分布，至用戶體驗，鄭景鴻強調小米香港的宗旨是「因為米粉，所以小米」。故此，在不少市場策略上，小米香港都是以「米粉」的考慮為先。他透露，未來開店的計劃主要是視乎地區的「米粉」是否有強烈的需求，並考慮到合作夥伴在各區的覆蓋率，而決定未來擴充門市的地點。

鄭景鴻直言過去的歷程是不可思議，更認為過去的挑戰令他感到十分興奮。（龔嘉盛攝）

對挑戰感興奮

小米香港雖然積極發展線下零售，但沒有忽略一開始進佔香港市場的線上銷售途徑。鄭景鴻指，為了不必讓客戶在網上「一炮過」支付8,000多元購買手機，小米香港提供免息分期付款，購買一部手機可分三期付款，進一步方便用戶消費體驗。另外，在配送方面，鄭景鴻稱小米與順豐緊密合作，只要「米粉」在中午12時前利用手機下單，最快可以即日晚上收貨。

小米香港的團隊由2014年的「兩人戰隊」，發展至今天的過百人團隊，涵蓋B2B、銷售、線上營銷、零售支援等部門，平均年齡僅有二十多歲。加入小米已有7年、剛剛三十出頭的鄭景鴻，已經是老大哥，被問到當初怎樣由「兩人戰隊」打出一片天，他笑言事隔多年已經忘記有何艱辛之事，更稱「與其你問我係咪挑戰，不如話係興奮多啲！」。

鄭景鴻直言過去的歷程是不可思議，小米為他不斷提供活力，「唔好話我不斷追住公司跑，而係公司把我推向前，不斷成長」，每個新項目、發布會對他而言都是新嘗試、新挑戰。他笑言加入小米7年間至今，已經忘記發布過多少產品，所謂的挑戰和艱巨已成過去。