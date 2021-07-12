小米香港專訪｜唔止賣電話 　布局智能家居　一手遙控全屋家電

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-07-12 09:06

小米（1810）一向是中國的知名手機品牌，手機製造商的形象深入民心。不過，小米的產品管道已並非只有手機類，非手機類的產品種類亦十分廣泛。

小米近年強調「手機x AIoT」，目的正是希望將「米粉」利用小米手機作為核心，從而連繫手機以外的產品，並利用人工智能（AI）的技術，進一步融入和方便用戶的生活。

小米主打「雙品牌」策略，分別是「小米」系列及「紅米」系列。（小米提供）

小米於2013年進軍香港市場，起初的產品種類寥寥可數，只有小米和紅米手機，以及小米手環及小米行動電源。但正正憑著「雙品牌策略」、大眾化的價錢，小米成功紮根香港市場，並進一步將小米集團各類產品由內地帶到香港。

小米香港及澳門地區業務總監鄭景鴻分享到小米手機的成功之道，其中之一在於「雙品牌」策略，分別是「小米」系列及「紅米」系列。其中，「小米」品牌主打較高端的市場，鄭景鴻以最新推出的「MI11」系列，正是主打電影級專業拍攝，售價高達8,499元。

相反，「紅米」定位是走大眾化路線，將小米手機的科技更加普及，例如售價僅2,000元左右的Red MI Note 10 Pro，已經配備了1億像素的攝影規格；另外，具備5G功能的Redmi Note 9T售價更是低至1,599元。

小米手機售價廣泛，由699元至8,499元都能覆蓋，而今年新推出的9部手機，當中6款具備5G功能。（龔嘉盛攝）

搶攻5G手機市場 千幾蚊有交易

鄭景鴻稱，小米手機售價和種類範圍十分廣泛，售價由699元至8,499元，相信足以滿足香港市場的需要，而每一個價位都有相應的目標顧客。他特別提到香港5G手機的需求特別大，截至2020年底香港5G覆蓋率達75%，小米亦趁勢於今年推出9部手機，當中6款具備5G功能。

截至2021年首季度止，小米在香港市場的手機出貨量，按年增長162.4%，增長率位列全港第一；收入亦按年增長93%。鄭景鴻補充，小米在香港市場的覆蓋率增加，過去可能無法接觸8,000多元的手機市場客戶，如今陸續與該類客群連繫上，「由零到一，係無限大嘅增長」，只要香港市場有相應的需求，小米都會將適合的產品引進。

小米香港希望用戶透過「米家App」，一手控制全屋智能家電。（小米提供）

智能家居成小米新版圖

除了手機市場外，小米香港另一增長引擎是來自智能家居產品，包括空氣淨化機、掃拖機械人、電飯煲、氣炸鍋、燈具等，正正是呼應集團「手機x AIoT」的核心策略。鄭景鴻介紹指，「米粉」以手機作為核心，在手機安裝「米家App」，便可以控制家居內各類智能家電。「只要智能家居產品連接互聯網，就算喺街上、公司，都可以遙距控制。」

除此之外，小米推出的「米家智能網關」，更進一步將人工智能帶入智能家居。鄭景鴻形容米家智能網關尤如智能家居的大腦，透過不同類型的感應器，例如門關、光感等，觸發各種預設的功能。

他舉例指，當用戶晚上10時回到家中，一打開門感應器便可「通知」米家智能網關，家中燈具會自動著燈，若然是夏天更可以設定自動啟動風扇。當用戶準備就寢時，可以在床邊設置總開關，當米家智能網關接收到「就寢」的指令，全屋的智能家電便會全部關閉，更可以啟動掃拖機械人出來打掃。

視乎需求引入冷氣機等大型家電

根據Strategy Analytics的數據顯示，預計到2023年，消費者在智能家居硬件、服務、安裝上的支出費用將達到1,570億美元，相當於超過1萬億元人民幣。鄭景鴻相信，未來十年智能家居是一個龐大市場，小米會主力發展這一塊業務。

目前小米香港的智能家居產品包括空氣淨化器、掃拖機器人、風扇、電磁爐等，不過內地小米商城更提供電視機、雪櫃、冷氣機等家電，被問到為何不一一引進香港，鄭景鴻回應稱，部分產品牽涉一些制式的問題，加上集團需要審視香港市場的需求，才決定引入什麼智能家居產品。他強調，只要香港市場有一定需求，公司必定會向小米集團反映，要求總公司引入更多產品。