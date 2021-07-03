通脹升溫｜航運成本推升食品價格　市民未感「殺埋身」背後有原因

撰文： 許世豪 翟梓謙 最後更新日期： 2021-07-03 10:00

疫情爆發逾年，隨著疫苗陸續接種，市場開始適應「新常態」， 經濟亦呈復蘇迹象。從數據看，大宗商品價格，如油價、銅價等持續上升，加之船期不穩，運輸成本飆升，令上游至下游的成本急增，容易推高物價水平，市場對通脹預期亦已升溫。

《香港01》訪問了多名包括物流、食品及酒類批發商及餐飲等業內人士，發現不同行業正受貨運及原材料價格上升困擾，成本急增被迫加價，但有餐飲業人士就指，由於經濟仍然未好轉，不敢將相關成本轉嫁予消費者。

全球化下，生產原材料，以至製成品不少都依賴海運，但海運成本持續攀升。疫下船公司要「滿船才出發」，令海運界「世紀大擠塞」，再加上今年3月巨型貨輪長賜號擱淺蘇彝士運河近一周，引致全球海運停擺，波羅的海綜合指數（BDI）最新升至3338點，近半年來升幅達1.4倍。

「依家七成貨會遲三、四星期，一個去歐洲嘅櫃（疫情前）600、700美元，依家講緊15,000美元！」香港付貨人委員會執行總幹事何立基接受《香港01》訪問時表示，現時航運情況，就如一條河流一樣，中間放了幾塊大石頭便「亂晒籠」。

長賜號早前堵塞埃及蘇彝士運河，令運費再升。（資料圖片）

船隻要排隊等入碼頭

他表示，過去幾年經濟「唔算好景」，企業縮減貨櫃生產線，加上船公司改變營運策略，由自己擁有船隻改為向船主租船，「舊年第一季為傳統淡季，加上疫情爆發，好多船公司估經濟會差，所以大減運力，但啲人去唔到街，由買服務改為買產品，貨量係多咗，但冇咁多船運，大家都搶船嘅時候價錢提高。」

何立基又指，即使不少企業都表示於將生產線由中國搬到東南亞其他國家，但中國疫情控制較好，價格競爭力較強，很多生產線仍留在中國，「咁就形成一個奇怪情況，貨物係晒中國，但貨櫃係歐美，因為疫情，工人染疫，又有罷工，啲貨櫃拆唔切。」他續稱單是英國港口，貨船要排四、五日隊才開始落貨，更有公司改去法國等國家落貨，再用細船將貨運回英國；即使中轉港如新加坡，最高記錄手四十多隻等入港口，長賜號擱淺時更有八十多隻。

環球港口「塞車」，令船期不準確。（資料圖片）

船期不準確增額外成本

船期不穩的問題，實際上又如何影響本地進入口商？由上世紀五十年代開始由辦館起家的通泰行，第三代接班人「糧油王子」李豐年表示，來貨價上升的因素眾多，包括原材料價格上升、工廠產能尚未完全恢復、船運需求大增，「疫情之下車運相對以前少，因為有跨境司機問題，容易將病毒傳播」。航運需求增加，同時船期不準確，亦隨時延誤貨運時間，並產生額外成本，如倉租。

做酒類批發多年的「熱火1000」負責人劉達權亦稱，運費由疫情前約千元，大幅增至近期的6、7,000元，但收貴了，貨物亦不會準時送達，他作為中、小型批發商，每次入貨量不多，要與其他人「夾櫃」，「個櫃滿晒先出發，你急都冇用。」他又稱，試過延期最耐的，是從南非入口一批酒，由落訂開始起計，半年後才運抵香港，平日只數需星期即可。

有業界指，酒類產品加價3至10多元不等。（資料圖片）

罐頭來貨價增一成

運費成本上升，變相產品的價格上升，李豐年透露，加價潮由去年疫情前的農曆新年開始，過去罐頭食品的來貨價上升5%至10%以上，預料未來一段時間，罐頭價格持續向上，但在可見未來，不預期出現大幅加價的可能性，除非食品原材料出現根本性的產量問題；劉達權就指，運費的增幅，只好轉嫁落企業身上，「一啲畀酒吧用嚟調酒、價錢較平的白蘭地、威士忌，批發價由以前的大約30元一支，至少要加3至5元，個別牌子加幅更多達10多元。」

罐頭食品的來貨價上升5%至10%以上。（資料圖片）

餐飲業：不敢將成本轉嫁予消費者

上游成本上升，本港物價理應同樣上升，不過五月份本港綜合消費物價指數（CPI）按年升1%，升幅按月擴大0.2個百分點；有分析認為，租金下跌抵消部分影響，加上經濟仍未全面復甦，失業率高企下，商戶不敢將成本轉嫁予消費者。

大家樂集團（0341）首席執行官羅德承，早前出席業績發布會時坦言，船期緊張令豬肉和牛肉食材來貨價上升，惟顧客對價格敏感，難以把成本轉嫁予消費者，會透過不同的餐單組合及調整供應鍊，維持現有單價。

黃傑龍指，經濟環境差，成本上升下大部份餐廳不願加價。（資料圖片）

稻苗學會會長、叙福樓（1978）主席黃傑龍亦表示，單是過去數月，砂糖升幅約一成，豬、牛、羊等均有一定升幅，過去某段日子，豬肉價格升幅達四成，業界只好到不同國家採購，又或改用其他部位；現金流比較充裕的連鎖企業，就通過期貨合約去提早鎖定價格，嘗試減低影響，但坦言面對經濟環境差，成本上升下大部份餐廳不願加價，惟長遠而言，業界始終有加價壓力，「目前經濟環境，部份人收入、工資未必上升，但消費水平卻有增幅，或會造成一啲社會問題。」

稻苗學會會長黃傑龍指，豬肉價格升幅達四成。﹙資料圖片﹚

劉達權亦稱，成本上升最終受苦的是一般平民百姓，「XO​、軒尼詩呢啲貴價牌子，要加多幾十蚊一支，而且酒莊無人返工，供應少又再貴啲，飲得起嘅人唔介意畀多幾百蚊，所以成本上升，受苦都係普通百姓。」