通脹升溫｜租金不升反跌　港通脹落後中美　學者料下半年勢反彈

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-07-03 10:15

環球通脹升溫，本港數據卻持續低水，即使去年食品價格急升，香港更出現通縮的情況。究竟是港府的統計方式，未能充份反映實情，還是數據滯後？《​香港01》訪問多名學者及經濟師，折解數據背後的「內情」，及預測未來本港的通脹走勢。

全球糧食價格上升，聯合國糧食及農業組織報告稱，儘管世界穀物產量有望創下歷史新高，但5月份全球食品價格上漲速度驚人，按季升4.8%，按年升近四成，為十多年來最快增速；肉類價格更連續第8個月上漲，按年增逾一成。市場歸因於「中國對糧食和大豆的需求飆升」、「巴西遭遇大旱」等，但不論原因是什麼，食品價格、運輸成本的上升已是不爭的事實。

其中，美國通脹數據超過市場預期，5月份消費者物價指數按年增5%；印度去年洋葱失收，產量大減一半，印度人主食幾乎都加入洋蔥，導致價格急升，通脹率由大約2%，上揚至5月的6.3%；就算中國，受惠豬肉價格從高位下降近兩成四，5月份CPI按年亦增1.3%。

民生用品如牛肉、新鮮海產、鮮果類，分別按年上升10.4%、9%和9.1%。﹙資料圖片﹚

港通脹率持續「低迷」

至於香港通脹數據，似乎未受今次物價上升影響，5月份綜合消費物價指數上升1%，當中食品類別（包括食材與外出用膳）按年升1%，剔除政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率按年只上升0.2%。

整體通脹升幅不明顯，惟如果細看一些民生用品，情況卻教人意外。如牛肉、新鮮海產、鮮果類，便分別按年上升10.4%、9%和9.1%。翻查消委會年度超市價格調查，香港食品價格其實一直「跟隨大市」，去年罐頭食品加幅達19.9%，當中罐頭肉升逾25%，遠高於其他貨品售價及整體通脹，食米價格更是連續3年攀升。

恒生銀行首席經濟師薛俊昇估計，今年第三季通脹為2％，第四季為1.7％，全年平均1.5%。（受訪者提供）

出現這種差距，恒生銀行首席經濟師薛俊昇接受《香港01》訪問時解釋，一般市民對食品價格升幅感受較深，惟受疫情打擊，食品價格雖有升幅，但整體去看，其他與通脹相關的價格升幅並非很大，如住屋租金更按年跌6%，互相抵消下令通脹水平不明顯。

翻查統計處資料，本港消費者物價指數的組成部分，近兩成八來自食品，三成半來自住屋，包括租金（連差餉及地租）、管理費、雜費和保養支出，其餘分別是電力、衣履及交通等；與內地指數組成不同，中國主要是由食品及非食品所組成，如豬肉、淡水魚、交通通訊、汽油、機票等多方面組成，居住價格佔比不多。

本港消費者物價指數的組成部分，三成半來自住屋，包括租金、管理費、雜費和保養支出。﹙資料圖片﹚

住屋佔比重 5月數值按年下跌

5月份綜合消費物價指數中類別指數，住屋按年跌0.7%。分析指，疫情下各國封關，以減少人口流動，這班來自內地及外國的「潛在租客」未能來港，出租單位供應增多，租金下跌屬正常，也「壓抑」了整體通脹數字。

在指數組成上，住屋租金佔近四成，比例又是否太高，令指數未能充分反映市民所面對的價格升幅問題？經濟學家雷鼎鳴教授指出，的確會有市民認為某些物價的上漲，令指數不能反映實際生活，但他認為指數的組成，已經針對不同收入人士劃分比重，不少人仍要租屋，因此住屋佔近四成屬合理。

港元隨美元貶值 料入口貨品價格續攀升

若果情況持續，是否代表香港通脹率將繼續處於低水平？雷鼎鳴強調，經濟衰退不一定有通縮，有可能面對滯脹的問題，美聯儲因疫情爆發而「大放水」，美國不斷印銀紙下，即使香港貨幣量沒有變化下，港幣亦會隨著美金貶值，他估計美元貶值未完全結束，港幣相對於其他貨幣有貶值壓力，尤其對人民幣，相信入口貨品價格會持續攀升，預期下半年本港通脹會上升1至3%。

雷鼎鳴強調，經濟衰退不一定有通縮，有可能面對滯脹的問題。﹙資料圖片﹚

中大經濟學系副教授莊太量就表示，即使過去全民就業時，通脹率其實亦只是2至3%，由於香港雖然沒有貨幣政策，卻能以財政政策解決通脹，如政府可以收縮開支、增加稅收、削減公務員薪金，讓市民消費減少，便能令通脹率再下跌。雖然美國上月通脹升至13年高位，但由於政府亦有出手調節價格，如地鐵沒有加價、公務員凍薪等，而租金暫時應會維持現水平，預期通脹率只上升約1%。

中大經濟學系副教授莊太量表示即使過去全民就業，通脹率其實亦只是2至3%。

薛俊昇則指，商家始終要面對成本上漲問題，但是否有能力加價，尚存很多未知因素，上游物價何時轉移至消費物價，要視乎市民承受能力以及經濟復甦進程，他估計，今年第三季通脹為2％，第四季為1.7％，全年平均1.5%，跟政府預期的1.6%升幅數字相若。

至於政府即將發放5,000元消費券，消費意欲上升，又會否成為商家有加價的誘因？雷鼎鳴認為機會微，主要因為香港處於需求不足情況，派消費卷只是刺激需求；薛俊昇亦指出，消費卷攤分幾期使用，變相會令通脹壓力亦攤分開，不存在令本港通脹預期進一步升溫的問題。