拆局｜麗新出招解街貨問題　余卓兒進退抉擇　分析︰處較被動狀態

麗新發展（0488，「麗展」）第二大股東、億京發展主席余卓兒近日「掃貨」，持股升至26.47%，令麗展「街貨」跌至不足18%，遭勒令停牌的風險升溫。



正當大家關注麗展如何應對之際，公司終宣布配股引入「本地薑」基金公司Argyle Street Management﹙ASM﹚，同時大折讓「二供一」，連消帶打，既令公眾持股量回升至逾25%，亦使余卓兒須「抬錢」逾2.7億元供股，以免股權被攤薄。有熟悉財技的專家形容麗展操作高明，而ASM合伙人亦向《香港01》親述入股原因。



麗新發展﹙0488﹚今次行動，一方面向「本地薑」、著名基金公司Argyle Street Management﹙ASM﹚管理的Jinlong Road Limited配售6,766.98萬股新股，佔擴大後已發行股份總數約9.95%，涉資約4.7億元；另一方面大折讓「二供一」，籌近12億元。

麗新發展一連串動作，將「街貨」不足問題解決。（資料圖片）

公眾持股量不足問題 一掃而空

連串操作，客觀效果是麗展可以籌集逾16億元現金，並可解決公眾持股量不足的問題。目前，公司的公眾持股數量僅17.08%，低於要求的25%。配售完成後，原本已持有麗展0.04%股份的Jinlong Road Limited，持股升至9.99%，令公眾持股數量回升至25.33%，達到上市規則規定的最低公眾持股量要求。

過往數月，市場早已傳出林建岳（岳少）十分關心麗新系公眾持股不足的問題，市場人士亦猜測麗展會以配股予獨立第三方的方式，直接解決持股量不足的問題，只是想不到還緊接供股一著，可能進一步攤薄第二大股東余卓兒的持股。

ASM陳健︰係我哋買到平貨！

ASM合伙人陳健接受《香港01》訪問時表示，入股麗展是因為看中公司資產質素穩定及優質，兼且現價折讓大，他形容是「最平嗰幾間（資產折讓公司）」、「佢而家市賬率只有0.1倍，差唔多係最平！其它同業唔會批到股畀你，佢而家批畀我，因為要維持公眾持股量！」陳健笑言︰「可能岳少覺得我哋幫咗佢，不過其實係我哋買到平貨！」

ASM合伙人陳健指，入股麗展是因為看中公司資產質素穩定及優質。（資料圖片）

過往ASM曾成功「狙擊」已故龔如心持股的丹楓控股（0271，現稱「亞證地產」），以及顏氏家族旗下中巴 （0026），令兩間公司大派特別息。其中，中巴一役，據悉，ASM計及所收取的利息，持貨成本已降至40元水平，中巴現價約為108元水平，回報豐厚。

不過，麗展雖然折讓大，但未必如中巴般持有大量現金，加上之後仍要「科水」供股，陳健則回應道︰「當然會供股！之後會同岳少傾下，梗係希望派息啦，當年中巴都坐咗四、五年，呢隻（麗新）仲平過中巴！」他強調入股麗展是長線投資，笑言︰「﹙無理由﹚你一拍拖就諗分手？」

宏高證券投資經理梁杰文形容，在麗展的情況，余卓兒處於被動狀態。（張浩維攝）

專家︰難再「買爆」公眾持股量

對於麗展的「突襲」，著有《香港股票財技密碼》的宏高證券投資經理梁杰文認為，今次操作令第二大股東余卓兒陷兩難，「之前191（麗新製衣國際）供過一次，而家用返同樣套路，折讓一半去供股，本身配股已經攤薄，唔供就再攤薄，供股就又要抬錢出嚟！」

配股後，余卓兒持股將由26.47%減持23.83%，假如余卓兒不參與供股，持股就會進一步縮至15.61%。 如要維持現時的持股比例，則額外要供2.77億元。翻查資料，余卓兒自2009年開始掃入麗新糸，目前於麗新國際、麗新發展及麗豐控股（1125）分別持股29.41%、26.47%及9.99%。

梁杰文直言，麗新發展配股後，大股東﹙麗新國際﹚仍持有逾50%股權，控制權十分牢靠，反而余卓兒持股只有約23%水平，相信難有大作為。「就算想每日『掃貨』、『買爆』公眾持股量，以現時麗新每日交投來看，都屬於天方夜譚，故今次『無得打』！」

不過，他亦對余卓兒的「無為而治」，感到嘖嘖稱奇，因余卓兒作為第二大股東，在公司宣布供股「出招」後，可以要求召開股東特別大會，委任新成員入董事會等，但卻完全沒有任何動作，「唔係話人哋（持股）多過你，就一定唔work！」梁杰文坦言，現時余卓兒處於較被動狀態，「現時策略係，一次供你唔死，下次再供，你就不停送錢俾人使」。雖然供股一招，各股東為免被人攤薄，都要出錢，但相比之下，余卓兒需私人「抬錢」，梁杰文另指出，始終供股資金都是流入自己公司，且最大股東在董事會有控制權，自主性較強，「日日睇住自己啲錢，啲錢要點用都唔使問人」。