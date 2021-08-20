富臨專訪｜CEO解業績遜色原因　社運風波後　冀用行動聯動香港

疫情持續多時，普遍認為餐飲業叫苦，但今年公布的去年業績，受惠政府補貼等因素，上市餐飲股卻有驚喜，例如大家樂﹙0341﹚去年賺3.59億元、大快活﹙0052﹚賺1.54億元、叙福樓﹙1978﹚亦賺1.4億元。相比之下，中式餐飲龍頭富臨﹙1443﹚，還未從社運及疾情陰霾中走出來，連續兩年虧損合共逾8億元，更被核數師對財報提出「不發表意見」。同為餐飲業，大家都面對疫境，為何富臨虧損特別多？

這條問題，剛從捷榮「過檔」富臨、擔任副主席兼行政總裁﹙CEO﹚鄔錦安有一番看法。他向《香港01》表示，受累成本上升及餐飲界防疫措施，業績雖有好轉但仍不敵虧損，核數師「不發表意見」，為「非戰之罪」。鄔錦安強調，公司現時財務狀況穩健，未來仍會繼續拓展新業務。

富臨副主席兼行政總裁鄔錦安指富臨在雙重打擊下，業績雖有好轉但仍不敵虧損。（梁鵬威攝）

雙重打擊 表現跑輸同業

富臨主要業務是經營中式酒樓，旗下品牌包括「富臨」、「陶源」等，鄔錦安指出，限聚令、禁堂食等，正正影響酒樓生意，相比同行，即使四人限聚令持續，生意雖然同樣減少，但至少四人一枱，都可以繼續，「客人不能堂食亦是很重要因素，去年晚市幾乎有1年時間不得營運，加上中式餐飲大多是6人以上大枱，疫情禁令又使宴會被逼取消，財務報告的數字正能反映這個情況。」

富臨2021年報顯示，「富臨」及「陶源」系列品牌收益分別按年減少50%，僅主打優閒餐飲的「富臨概念」系列微升2.5%。

富臨主要業務是經營中式酒樓，限聚令、禁堂食等，正正影響酒樓生意。（梁鵬威攝）

鄔錦安續稱，疫情期間全球市場在養殖及種植大概停止了3個月，導致供應鏈斷裂，肉製品上漲逾10%至20%，甚至短期缺貨。其次貨櫃以及運輸的成本亦上漲不少，這些外在因素導致餐飲界在短期内未能舒緩。加上本地防疫措施亦令大小餐廳經營成本提高，如政府要求所有餐廳食肆換氣量可達每小時至少六次，「安裝空氣清新設備後，要由註冊專門承建商填報及簽署證明，當中的支出比換掉設備更龐大。」

租金當負債入賬 「地球人都唔明」

公司業績見紅，更「驚嚇」的是財報有「瑕疵」，核數師首次對集團財務報告提出「不發表意見」，原因是「持續經營的多項不確定因素」，包括公司流動負債超出其流動資產3.57億元，財務上「資不抵債」，以及若撇除政府保就業計劃補助，虧損將進一步擴大至3億元等。

會計師出身的鄔錦安解釋，新的國際會計準則IFRS 16推出後，租約必須羅列在業績報告中「負債」的部分，本應屬於未來數年的租金支付，現時提出反映於報告當中，增加了企業在借貸款項上的金額，直言猶如「非戰之罪」，自己作為會計師亦不太理解，「地球人都不是太明白（新的會計準則），為何會把六年的租約資產化。因為餐飲是現金流業務，沒有想過那麽高負債，（一般市民）真的會看不懂資產負債表。」

鄔錦安解釋，新的國際會計準則IFRS 16增加了企業在借貸款項上的金額。（梁鵬威攝）

但他強調，絕對尊重和相信核數師的專業判斷，又正因為如此，公司加強了跟銀行和餐飲夥伴的溝通。「在疫情下，中式餐飲不能營業以致業務產生虧損。而另一部分是不涉現金流的六年租約，變相是沒有意思的計算，未來大家看見數字便會懂得調整，至於現時負債亦沒有早前財報所記錄的8,000萬元那麽多。」

鄔錦安補充，銀行方面非常支持富臨，亦很清晰公司的財政狀況，強調大股東已提出措施，必要時會提供額外資金以支持集團營運，他笑言，對大股東來說，富臨如他的「親生仔」，「（資金）無問題，不然這裏怎麽開（德福廣場Café Foodeli）？裝修亦起碼2,000多萬吧！資金流入及債務對每所企業來説非常正常，發展是以内部資金運作，因為生意在疫情後生意回復比較正常。」

富臨現時的日韓餐飲線有超過一半為年青人，集團早前於德福廣場開設Café Foodeli。（梁鵬威攝）

曾捲政治風波 將加強對外溝通

財務問題似乎「有數得計」，惟反修例風波期間曾捲「福建幫」事件，對企業形象的影響則難估。鄔錦安坦言，富臨過去往是一家傳統中餐企業，未有積極跟媒體溝通，亦沒有回應過坊間的指控。惟他上任後，將會更多與公眾及傳媒溝通，發生同類型事件時一定會澄清，「其實做生意過程出現問題好正常，但點樣回應同澄清，富臨未來會做好佢。以往有好多課題，希望趁疫情後，可以用行動證明我哋點樣聯動香港。」

他又指，富臨現時的日韓餐飲線有超過一半為年青人，當中有不少為90甚至00後，公司非常支持有理想又想創業的年輕人，未來會推出「Food Preneur」飲食創業家計劃，提供適量培訓以及食品工場的支援。現時公司正跟不同院校聯絡，獲選參加者能獲得在Café Foodeli免租開店，為期3至6個月，每個階段皆有評估，「勝出者會簡單獲得一筆起動資金，希望這個計劃能幫助這些店鋪增加知名度以及傳授專業的餐飲知識培訓。」