專訪｜醫思健康「撈過界」搞獸醫業務　CFO︰我們想改革這行業

香港有不少人是「狗奴」、「貓奴」，據政府統計處早年資料顯示，全港約有24萬住戶飼養貓或狗，佔所有住戶的9.4%，貓狗的數量合計是約40萬隻。醫思健康（2138）睇中當中商機，近日開始部署「撈過界」搞獸醫業務。公司首席財務官﹙CFO﹚李向榮認為，本港獸醫業務分散，獸醫診所多集中於某些地區，兼且沒有完善系統，因此希望一一解決寵物醫療上的一些痛點，例如價格不透明以及售後服務不足等，以建立一套齊全、優良的醫療系統。
醫思健康看準商機，除了全面照顧人體健康及美容，更撈過界投資「毛孩」業務，繼今年6月斥資6,600萬元收購獸醫業務後，8月中又再收購香港連鎖獸醫醫院，其現時經營5間動物醫院。完成2次收購後，醫思健康旗下將擁有7間動物醫院、2間動物高端影像中心以及30名註冊獸醫。
「撈過界」搞獸醫業務，李向榮解釋，是由於香港獸醫市場比較分散，加上價格不透明之餘又欠缺完善的售後服務，「因為寵物不會說話，因此很多飼主投訴無門，加上沒有統一的數據，而且寵物保險又不是太流行，對飼主及寵物都沒有足夠保障。」他又指，寵物界沒有一個很領先的品牌帶領行業去改革，例如旗下的醫美品牌設有冷靜期，而且聘請有大學學歷的職員職員以優化服務，但寵物界卻沒有一套齊全、優良的醫療系統。
寵物主人睇獸醫大多是前往附近寵物診所，因為寵物能乘坐的交通工具非常有限。「人生病了可能會去私家醫院，尋找著名的醫生去醫治，但現時卻沒有為寵物提供的有保障有質素的服務，因此我們想改革這個行業，其中一項突破樽頸的改變是開拓寵物運輸服務。」李向榮指，希望把香港變成一個優秀的寵物醫療平台，吸引海外人士帶寵物來港看診之餘，亦希望招攬打量海外獸醫人才。