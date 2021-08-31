專訪｜醫思健康「撈過界」搞獸醫業務　CFO︰我們想改革這行業

香港有不少人是「狗奴」、「貓奴」，據政府統計處早年資料顯示，全港約有24萬住戶飼養貓或狗，佔所有住戶的9.4%，貓狗的數量合計是約40萬隻。醫思健康（2138）睇中當中商機，近日開始部署「撈過界」搞獸醫業務。公司首席財務官﹙CFO﹚李向榮認為，本港獸醫業務分散，獸醫診所多集中於某些地區，兼且沒有完善系統，因此希望一一解決寵物醫療上的一些痛點，例如價格不透明以及售後服務不足等，以建立一套齊全、優良的醫療系統。



根據政府統計處2018年的資料，香港有超過24萬住戶飼養貓狗，佔香港家庭總數9.4%。（何東緯攝）

醫思健康看準商機，除了全面照顧人體健康及美容，更撈過界投資「毛孩」業務，繼今年6月斥資6,600萬元收購獸醫業務後，8月中又再收購香港連鎖獸醫醫院，其現時經營5間動物醫院。完成2次收購後，醫思健康旗下將擁有7間動物醫院、2間動物高端影像中心以及30名註冊獸醫。

「撈過界」搞獸醫業務，李向榮解釋，是由於香港獸醫市場比較分散，加上價格不透明之餘又欠缺完善的售後服務，「因為寵物不會說話，因此很多飼主投訴無門，加上沒有統一的數據，而且寵物保險又不是太流行，對飼主及寵物都沒有足夠保障。」他又指，寵物界沒有一個很領先的品牌帶領行業去改革，例如旗下的醫美品牌設有冷靜期，而且聘請有大學學歷的職員職員以優化服務，但寵物界卻沒有一套齊全、優良的醫療系統。

醫思健康執行董事及首席財務官李向榮表示希望把香港變成一個優秀的寵物醫療平台。（黃舒慧攝）

寵物主人睇獸醫大多是前往附近寵物診所，因為寵物能乘坐的交通工具非常有限。「人生病了可能會去私家醫院，尋找著名的醫生去醫治，但現時卻沒有為寵物提供的有保障有質素的服務，因此我們想改革這個行業，其中一項突破樽頸的改變是開拓寵物運輸服務。」李向榮指，希望把香港變成一個優秀的寵物醫療平台，吸引海外人士帶寵物來港看診之餘，亦希望招攬打量海外獸醫人才。