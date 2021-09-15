再工業化非「翻兜再做」　查毅超冀改大眾核板印象︰唔止坐生產線

香港一直與不同的「國際中心」扯上關係，如國際金融中心、國際貿易中心等，但其實香港曾經亦是一個工業發達的城市，不同的製造業，例如食品、紡織、成衣、玩具以及電子零件等，有過光輝一頁。



近年政府大力提倡「再工業化」及產業升級轉型。身為業界推手之一的工業總會，新一屆主席查毅超接受《香港01》專訪表示，希望政府由「根本」做起，優化統計數據，如實反映製造業對經濟發展的貢獻，改變大眾對「香港冇工業」的迷思！



查毅超希望政府優化統計數據，如實反映製造業對經濟發展的貢獻，改變大眾對「香港冇工業」的迷思。（梁鵬威攝）

據政府公布的最新數據，服務業包括金融、質易及專業服務等，佔本地生產總值達九成三，製造業僅佔1.1%，不少人咎病香港的經濟太過側重於服務業，忽略其他行業。到近年特區政府提倡產業結構轉型，由前任特首曾蔭權的六大優勢產業，到梁振英及現任特首林鄭月娥的「再工業化」，提出製造業升級轉型至「工業4.0」。

特區政府透過創新及科技局、科學園和生產力促進局等機構，通過以直接撥款、資助等方式，援助了數以千計的創科及再工業化項目。七月底正式上任、身兼科學園董事局主席及工業總會主席的查毅超，更是業界於這方面的推手。

查毅超有「磅秤大王」之稱，目前是福田集團董事總經理，集團生產圍繞秤重有關的產品，包括體重磅和食物磅等一般家庭用品，「星級」客戶則包括飛機製造廠「一哥」Airbus（空中巴士）和法國戴高樂號航母，提供重量傳感器等高端技術。

再工業化「係有回報」

他於上任後接受《香港01》訪問時就認為，政府除了繼續支援業界「再工業化」外，也要將製造業對香港經濟增長的貢獻，如實反映出來，「近年所做嘅嘢全部都係有正面影響，呢幾年政府花喺『再工業化』 嘅投放，我夠膽講係有回報。」計算「生產性服務業」 更反映製造業貢獻。

他解釋，從香港統計處數據反映，製造業在本港GDP佔比中僅佔1.1%，令人質疑推行「再工業化」的成效，「我直頭有次喺顧問會議上反映，唔係幾同意呢個數，呢一個數字係反映製造業，對於工業嚟講，仲有好多相關的生產服務業。」

所謂「生產服務業」，是指與製造業及工業相關的服務範疇，包括研發、設計、生產、產品運輸、儲存，甚至是廣告、保險及法律服務等。若計算在內，服務業當中有逾四成屬「生產服務業」。

查毅超指，若政府將相關數據反映於統計數據當中，就更能夠反映製造業對經濟的貢獻，說服社會繼續於「再工業化」投放資源外，亦可令年輕人對行業有更深認識，「令大眾市民知道香港係有工業，唔係代表坐喺生產線上面，而係有好多價值供應鏈！.」

他建議政府可用「footnote」（腳註）形式去解釋「生產服務業」對GDP的貢獻，「希望帶出效果，同學讀大學時選唔選擇讀設計，或者工科等相關課目？讀完之後係咪喺相關行業工作？如果成日掛在口邊『香港冇工業』，你只係殺緊自己嘅場景，但你倒轉頭睇，HKDI（香港知專設計學院）、Poly（理工大學）每年都有幾千個設計系畢業生，你叫佢哋出嚟做乜嘢？」

查毅超認為，政府可用footnote的方式，令社會對工業及製造業有更深入認識。（資料圖片）

再工業化不等於「工業4.0」

雖說近年政府大力推動「再工業化」，但當中的「再」似乎引起了部分討論，有評論認為政府似乎過於側重先進、被界定為「高端製造」的行業，忽略傳統工業。的確，創新及科技局局長薛永恒於上月12日，出席一個活動時表示，將軍澳和元朗工業邨發展先進製造業中心及微電子中心，提供逾14萬平方米的總樓面面積予智能生產和高端製造業，意味香港主要的三大工業邨，不少面積均涉及高端製造業。

查毅超卻認為，今天的「再工業化」，並不是單單的將過去的工業「翻兜再做」，對他而言是通過「工業4.0」的手段達至先進製造，「我曾經公開都講過，再工業化唔係將以前嘅嘢翻兜再做，一啲好傳統嘅產品，你有先進嘅製造過程，都係一個先進製造。」

查毅超認為，「再工業化」不是「翻兜再做」，而是要向先進製造的方向發展。（梁鵬威攝）

所謂「工業4.0」，是透過物聯網（IIoT）將整個產品週期串聯，由落單、採購、排單、生產至出貨付運，均可進行實時數據分析，並因應實際情況調整。查毅超進一步解釋，企業「各施各法」，有公司利用「工業4.0」去優化自己生產線；有企業更索性「轉行」。

他以自己為例，公司主要是生產圍繞秤重有關的產品，但9年前已開始將內地廠房規模縮減，轉型集中做科研、項目管理，再利用國內其他企業進行生產。

但查毅超提醒，企業家亦要考慮，自己是否真的要為廠房進行轉型升級，「成個流程入面邊啲要工業4.0，邊一啲唔洗，唔好盲從附和，我走去睇完車廠，人哋做，我做磅秤嘅又咁做，咁死得啦。大家要有合作，唔係各有各做，所以成日講香港工業家係好彈性，你自己有咩場景係手，點樣好好咁Leverage （槓桿）佢。」

港府搭好「場景」 企業家「識走位」

企業家的「彈性」，好大程度上亦反映中美兩國交惡下，香港已不再享有「獨立關稅區地位」的特殊地位，港商改為採取「中國+1」策略，於其他地區如東盟設立新生產線，以應對全球政治格局引起的貿易變化，查毅超指出關稅對香港的影響，最終都是以加價方式，又或將部分業務轉移至海外去應對，「好多時（港商）都係（於外國）成立一個分部，服侍咗關稅嘅目標先。」

因此他認為，政府及業界只要做好「場景」，港商自然「識走位」，「一帶一路、再工業化、本地先進製造，冇人話你要做嘅嘢，一定要係同一個地方，企業各施各法，香港係A、大灣區係B、海外係C：A、B、C冇人教你點𠝹，企業自己去諗，ABC餐你可以去買晒，但邊樣嘢食多啲，個個唔同。」

查毅超相信，香港「場景」優勢正正是一國兩制下有良好的法治，對知識產權有保障，「香港有一個好場景，敏感嘢係香港做有優勢…….係大灣區做生產，企業要升級，成個流程入面中間可能有啲好秘密嘅IP（Intellectual Property，知識產權），但若果要將IP畀其他公司（生產），可能覺得唔太好，寧願抽出來，成個流程斬斷，將核心、有IP嘅搬返香港。」

香港「終極理想」埸景，是政府有完善的政策、資金及土地供應，企業視乎自己的原因，將工作流程分工，將過去的「Made in Hong Kong」，轉化為「Made by Hong Kong」，「一個好的工業家，不同的場景都用到最盡，就係一個最理想的方法。」