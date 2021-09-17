濠賭內房弱不禁風　前者臨新監管後者債務重　專家﹕仍尋底勿撈貨

政策兩字在今年第三季一直左右大市。教育﹑遊戲，內房及澳門博彩等多個行業，陸續成為當局加強監管對象。結果也是一樣﹕股價紛紛大幅下挫。債務沉重﹑一直為市場人士焦點的中國恒大（3333），及藍籌賭股金沙中國（1928），可謂處於呎跌市風眼。兩者跌勢相當惟烈，更雙雙跌至自2010年以來低位。市場人士更特意提醒，賭股及內房股目前仍在尋底，面對前景未明下，投資者實不宜沾手相關股份。



恒大借貸近6,000億元人民幣

政府推出監管措施，其目的是希望讓行業發展變得更有規範。同時讓內地整體槓桿水平得以降低，經濟能以可持續方式發展。內地房地產行業便是當局主要監控對象，透過限制銀行對房地產公司借貸﹑對內房企業設立三條紅線安排，限制企業債務增長，以及推出限購及限價令措施，既希望壓抑樓價升勢，以收減輕內地居民生活負擔之效，亦希望減低企業債務累積，避免對資本及金融市場運轉產生不利影響。

或許市場人士對有關措施反應過於敏感，股價出現較明顯跌幅。

當然個別企業股價大跌，並非單受到監管措施影響，以恒大為例，該公司沉重的債務問題絕非一日之寒，該公司亦透過加快賣樓﹑積極減債等方式紓緩財政壓力。惟截至今年6月底時，其借貸仍高達5,700億元人民幣。三條紅線中僅一條轉綠。

加上負面消息接踵，如遭到多間投資評級機構降旗下公司信用評級，以及發生由其發行場的理財產品兌付問題，相關消息進一步打擊投資者信心，公司股價持續向下。不單止自2015年後，再度跌穿3.5元上市價。今日（17日）更跌至2.28元，為2010年8月30日以來最低位。

恒大收市報2.54元，跌3.4%，全周累跌29.8%。

恒大事件目前仍在進行中，外界實難評估最終如何處理。事件亦觸動投資者對內房行業的神經，多間內房股及物管行業亦受波及。不過內地多名人士向投資者派心丸，指出若恒大發生問題，亦不會引致如雷曼式危機。

金沙股價跌至近年11年新低

濠賭股亦是另一個近期遭投資者力沽對象。日前澳門政府公布就博彩行業的多項措施進行諮詢，諮詢內容包括日後不會有賭牌轉批給﹑提高澳門本地人對對博企持股比例，以及政府擬派代表入董事局等。

相關諮詢內容公布後翌日，金沙等6隻濠賭股全面下挫，其中持有副牌的美資博企金沙，在一眾優賭股中跌勢最急，股價單日挫32%。跑輸同業之餘，一隻藍籌股股價單日大瀉逾3成，可謂相當罕見。金沙仍未止跌，今日更曾失守15元，為2010年10月21日以來首次。

黃德几﹕已多次提醒不要沾手恒大

風高浪急下，目前投資者對濠賭股及內房股抱有極高戒心，促使股價持續尋底，市場人士更明言投資者不宜在此刻沾手。

金利豐證券研究部董事黃德几指出，目前內房股的情況猶如一個「壞學生遭殃後，乖學生亦殃及池魚」，個別發展商更陷入資金緊絀問題。投資者更不應考慮觸及三條紅線的內房股，並多次提醒投資者不應沾手恒大系。若投資者對內房股感興趣，應將目光落入本身背景較佳的公司。

談及濠賭股時，黃德几指出相關股價大跌受到政策因素影響，實非戰之罪。自澳門特首賀一誠上台以來，已著力推動中醫藥及新科技等行業發展，而非單讓博彩業一業獨大；又預期未來當地博彩業發展步伐，不再像以往一樣出現幾何級增長，賭枱及賭牌數目亦未必會增加。相比之下，按目前情況，銀河娛樂（0027）及澳博控股（0880）在賭股中似較穩定。

第一上海首席策略師葉尚志指出，恒大不時傳出負面消息，導致一眾內房及物管股皆受波及，投資者亦關注有關資金鏈問題，認為該行目前仍在尋求，不宜撈底。他亦指出濠賭股此刻不宜撈底。

沈振盈﹕疫情累及澳門賭業

匯訊證券行政總裁沈振盈指出，目前濠賭股不宜沾手，既與賭牌續牌問題有關，亦因受疫情因素影響。若疫情未處理好，濠賭股難有好表現。

此外在談及大市走勢時，黃德几指出今日大市低開高收，預料往後大市有少許反彈。因在中秋節至國慶假期未必再有政策公布，讓科技股有喘息空間。葉尚志則認為目前市底仍疲弱，建議投資者多採取防守策略。