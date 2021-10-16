專訪｜InnoAIbator首創AI專利檢索　20分鐘得出評估結果

專利檢索是很多從事科研的初創及申請專利的第一步，優端合科聯合創始人行政總裁馮威棠教授接受《香港01》和《巨子ICON》專訪時表示，公司運用大數據及人工智能，以「自然語言彩色圖騰」（NLCT）為核心技術助公司們快捷地搜查專利可行性，而未來欲發展做專利貿易生意。



現時市場上專利代理不單未能涵蓋不同的業務範圍，只透過搜尋器以人手搜尋，導致費時良久，且覆蓋面不夠全面。就針對現時專利檢索評估技術的痛點，優端合科研發出「人工智能專利檢索評估」，透過首創的人工智能新算法「自然語言彩色圖騰」（NLCT）核心技術，利用大數據作客觀分析，從文章內組合出所有關鍵詞，運用自創的人工智能演算法轉化彩色圖騰，能大大提升文章相似度對比的效率，亦能預測獲取發明專利的機會率，減省人工專利檢索的時間和成本。

「此系統擁有16層數量資料分析層，最後以2D的彩色圖騰形式呈現，令客戶容易理解新發明概念和專利之間的相互關係。」馮威棠表示，此系統3年時間研發，斥資約600萬元，未來打算再融資3,000萬元至5,000萬元，主要用作推廣用途，並指可足夠3至5年營運。

優端合科聯合創始人行政總裁馮威棠表示，公司未來打算再融資3,000萬元至5,000萬元，主要用作推廣用途，並指可足夠3至5年營運。（梁鵬威攝）

20分鐘製成報告 未來欲做專利貿易生意

用戶只需於網頁輸入擬申請專利技術的關鍵詞及描述文檔，系統即可自動與300萬項美國專利及1,100萬項中國專利比對。「現時一般的專利代理人可能要花時間去認識客戶申請專利的產品或業務，整套申請流程普遍需時約一個月。這專利檢索評估最快可於20分鐘製作出專利檢索報告，列出相似度最接近的30項專利。」馮威棠提到，系統亦設延伸服務，並設有評分系統，為用戶預測申請專利的成功機率，同時又提供人工智能建議增加客戶的的其他技術含量，以順利獲得專利。

「由於初創公司必先申請專利，而一大組專利才會產生價值。而我們有意在此時已發掘出有潛力的初創公司，並成為中介者，促進初創企業和專利代理人合作，將專利售予潛在買家。這樣隨時一個deal（交易）可以是成千萬元。」馮威棠表示，香港申請專利約三萬元，同時又要為現有專利續期，如有閒置專利，那倒不如出售予相關公司，促進專利流通，同時又為優端合科帶來新商機。

優端合科成立於2017年，於2018年8月正式加入香港科學園成為其「科技創業培育 計劃」 成員之一，現時經已從科學園「畢業」，並於葵涌工廠區設立辦公室。公司將於明年農曆新年前後赴前海設立初創辦公室。他又指，單是中國便有4,000間專利代理公司，亦有中國第三大的專利代理公司與公司合作，故看好公司在中國日後的發展。