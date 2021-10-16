專訪｜AI專利檢索初創：進駐前海全因財政資助夠針對性！

「我們自從科學園『畢業』出來後，前海的政策就是我們在科學園拿得多少現金，便可在前海獲得相等的資金，加上呎租便宜，對公司北上發展更是吸引。」AI專利檢索初創公司優端合科聯合創始人行政總裁馮威棠教授接受《香港01》和《巨子ICON》專訪時表示，公司將於明年農曆新年前後赴前海設立初創辦公室，他坦言，進駐前海的原因就是最基本的財政支持。



中共中央、國務院9月6日印發《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，提到將前海合作區域面積擴大至原本的8倍。而港府亦計劃建設連接洪水橋至深圳前海的港深西部鐵路。前海發展勢在必行。

優端合科成立於2017年，於2018年8月正式加入香港科學園成為其「科技創業培育計劃」 成員之一。現時經已從科學園「畢業」，並於葵涌工廠區設立辦公室，並將於明年農曆新年前後赴前海設立初創辦公室。公司10位員工中，5位擁人博士學位，其中3位更是人工智能博士。公司研發出「人工智能專利檢索評估」，透過首創的人工智能新算法「自然語言彩色圖騰」（NLCT）核心技術，利用大數據作客觀分析，預測獲取發明專利的機會率，減省人工專利檢索的時間和成本。

國務院9月6日印發《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，提到將前海合作區域面積擴大至原本的8倍。（中新社）

前海予本港初創同等資金

馮威棠表示，此系統3年時間研發，斥資約600萬元，「當時主要由科學園及投資者注資。現時前海的政策就是我們在科學園拿得多少現金，便可在前海獲得相等的資金，最多100萬元。我估計公司可獲得約70至80萬元。」

馮認為，這政策甚具針對性，「因在科學園畢業後，便是跳出來，正如公司現時的葵涌辦公室運作。可是，初創公司需要市場、需要加速器，而最好的加速器在大灣區之中，現時前海的這政策基本上就是保持初創公司有錢運作。」

另外，馮威棠表示，公司在科學園畢業後，如要繼續在科學園租用辦公室便甚為昂貴，每呎呎租約30元，而前海的辦公室則首年免租，第二年半租，每平方米*只是30元人民幣，這就比香港租金便宜很多。」

馮威棠認為前海的政策甚具針對性，更指早前在科學園拿得多少現金資助，便可在前海獲得相等的資金，基本上就是保持初創公司有錢運作。（梁鵬威攝）

人才計劃再另有支持 惟籲初創在港裝備好才北上

與此同時，中國對人才計劃亦甚為看重。馮威棠教授為人工智能專家，是香港理工大學工程學博士 （人工智能），並現任多家創科公司行政總裁、香港科技協進會主席，及中國管理科學研究院商學院客座教授。他於2018年獲江門市授予高層次級人才，並入選國家級創業支持計劃。

他指，如能入選至國家級的人才，市政府又好，省政府又好，都十分歡迎進駐落戶，甚至有官員問及其地方政府能給予公司甚麼協助。「自動分藥機是我其他的創新項目，它便納入國家級項目，政府將給予這項目資金，然後在此地進行『政府行為』，落地生產試用。這分藥機項目已獲得政府數百萬元資金。」政府行為即是當其創科項目成為受政府認可的項目，並批出資金後，便必需要在此省市落地生產，並以成本價提供予當地買家企業或用家。

不過，問及本港科企是否應一開始便北移往前海發展，馮威棠卻指，初初成立的初創公司宜先待在香港三年，因科學園和數碼港等的地方會提供一個較佳好學習環境，待裝備好了，再上去前海與其他科創公司搏鬥，也不會太易死。

他又指，單是中國便有4,000間專利代理公司，亦有中國第三大的專利代理公司與公司合作。再者，大灣區投資氣氛較好，官方也積極將初創公司介紹予不同的投資者或是潛在買家，故對前海抱有信心。公司未來打算再融資3,000萬元至5,000萬港元，主要用作推廣用途，並指可足夠3至5年營運。

*註：1平方米等於約10.76平方呎