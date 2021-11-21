專訪｜本港物流商Zeek年收入逾2億　增過百餐飲品牌Outback都有份

「去超市買米」、「排長龍去餐廳等外賣」，在疫後新網購年代，這些消費習慣逐步變成過去式，特別是大家都愈來愈習慣用手機，動動手指就買齊日常所需，同時亦為電商平台以至物流公司帶來嶄新商機。在規模效應下，陸續有電商物流企業計劃上市集資，其中之一是智能物流平台Zeek，繼去年錄得超過2億港元收入後，今年預期再升30%，並與超過120個餐飲品牌開展合作，包括Delifrance及Outback，亦會進一步擴展海外業務。



去年收入逾2億元 30分鐘配送受歡迎

Zeek聯合創辦人兼策略總監范俊彥接受《香港01》及《巨子Icon》專訪時指出，現時香港的物流市場正在轉變，消費者對快速送遞的需求愈來愈大，除了訂購餐飲美食外，亦會在網上購買生活百貨。目前集團提供三種配送服務，包括最快30分鐘送到的ZeekNow配送，針對餐飲外賣及生活百貨市場。第二種是2至4小時的配送服務，專為鮮花蛋糕、酒類產品、冷凍食品等生鮮產品而設。第三種則是即日或次日送貨到家或是自提點的服務。

范俊彥指，集團去年收入較2019年增一倍至逾2,800萬美元（折合約2.18億港元），同時首度錄得盈利，「當中貢獻最大的正是30分鐘配送服務」他指，據市場調查顯示，消費者開始願意為即日配送而支付額外運費，而在餐飲配送方面，亦開始有消費升級的趨勢。「以往消費者多數在附近專做街坊生意、價廉物美的餐廳小店叫外賣；現時則愈來愈多用戶願意光顧一些中等價位的餐廳，追求更優質的美食。我們預期今年收入將按年增長30%。」

Zeek聯合創辦人兼策略總監范俊彥表示，專注B2B 策略，「唔想只做一兩單物流生意咁簡單」。(龔嘉盛攝).

Zeek 專注B2B 策略 「唔想只做一兩單物流生意咁簡單」

本港的餐飲食肆市場規模達到800億元，今年第3季食肆總收益價值估計達245億元，按年上升43.8%。市場上亦有多間餐飲外送速遞平台，這批企業亦正擴大業務模式，進軍生活百貨零售業。那麼Zeek 和這些企業在營運模式上有什麼不同？

范俊彥形容，市面上一些直接面向消費者，採取商業對顧客（B2C）策略的公司，通常都是會將大量資源投放在推廣宣傳之上，「要靠大量宣傳吸引客戶到該外賣平台上落單、消費」，所以很多時市民收到外賣後，都會發現當中夾附一張該外賣平台的優惠券或宣傳，提醒客戶下次再到外賣平台App上落單。

智能物流商Zeek，繼去年錄得超過2億港元收入後，今年預期再升30%，並與超過120個餐飲品牌開展合作，包括Delifrance及Outback（網上截圖）

至於Zeek 則是走另一路線，其主要服務對象是餐飲集團老闆或零售店商業客戶，除物流和系統方案服務外，亦以顧問形式協助他們建立面向消費者的銷售平台。「我們亦會按大數據提供專業建議，例如飲食集團應該由哪一間分店負責出貨最具成本效益，可以在最短路程接到最多的單。」

他認為向客戶提供一系列的前期服務，原因在於「不想只是做一兩單物流生意咁簡單，而是想幫助企業去打造一個商業網購平台，搞好成盤網購生意，業務合作才會長做長有」。

在餐飲外賣方面，Zeek 今年新增的品牌數量超過120個，包括Delifrance 及Outback等 。現時品牌客戶增長速度未有放緩，主要是由於公司提供「Value-added 」服務如智能訂單管理及配送員管理等，因此能夠吸引更多餐飲品牌合作，特別是資源並不特別充裕的中小型企業。

計劃年底A輪融資 目標集資 1,000萬美元

Zeek早前公布剛完成 CB輪融資700萬美元（折合約5,450萬港元），最新引入的新投資者包括遠東發展（0035）；以及在美國上市的內地數位行銷公司愛點擊互動亞洲集團等。新資金將用於產品優化及拓展海外新市場業務，同時協助企業加快步伐進入快電商世代。集團累計獲得超過2,500萬美元（折合約1.95億港元）融資，估值較一年前增長逾倍。公司亦計劃於今年底展開A輪融資，目標集資 1,000萬美元，用於技術更新及研發，以及市場拓展。

Zeek聯合創辦人兼策略總監范俊彥表示，計劃能夠在2023年底前上市。(龔嘉盛攝).

新數據法規對上市影響不大

對於上市計劃，集團現時計劃能夠在2023年底前上市，選址可能在香港、美國或是新加坡等地，主要是視乎業務的發展程度。問到內地今年以來收緊對網絡數據安全的監管，會否增加赴美國上市的顧慮？他認為按集團的營運模式，影響不大，因為消費者的個人數據資料，是屬於零售餐飲品牌，例如Starbucks 或是HKTVmall 等，而非屬於公司。同時，公司擁有的資料主要是物流相關數據和消費者的購物習慣數據，例如一座大廈中，住戶多數會傾向中菜、西菜或是日本菜等，稱不上是敏感的個人身分資料。

貿發局活動助發展業務

憑創新概念，該公司成為香港貿易發展局2021年「創業快綫」10家優勝初創之一。他表示，貿發局在全球各地設有辦事處，商貿網絡覆蓋全面，並經常舉辦各類推廣活動，有助公司開拓新商機。「我們於9月參與『一帶一路高峰論壇』，於會上結識了眾多潛在合作夥伴，目前正在洽談中，冀能多元發展業務。」