七仙羽虎年運程｜置業唔使睇運程　睇實「北部都會區」最好？

疫情下本港樓價持續高企，何時是「最佳入市時機」，相信是一眾準買家最想收到的新年禮物。《香港01》請來近日大紅大紫的七仙羽「七師傅」，預測「虎年」樓價走勢，為大家計算入市時機！



問到何時是置業時機，七仙羽卻表示，只需要視乎自己的情況及條件，去決定是否購入物業，「有部分人因為結婚要趕及上車，又或者其他原因，又可能比較鍾意某地區，覺得比較適合自己，咁嘅話冇話買唔買，因為你真係要住。」

她更笑言，若果好似長和（0001）創辦人李嘉誠一樣富有的話，就隨時可以置業，「所以（置業）要視乎自己經濟能力、資金預算及用途。」

雖說置業不用看運程，但七師傅就提醒，都要視乎自己的五行，去考慮置業地區，「未來踏入第九運時，北面見水最好，好似馬鞍山或元朗。」適逢特首提出《北部都會區發展策略》，相關地區未來或有不少的發展機遇。

另外，若果「缺金」的話，師傅建議應考慮西九龍、太子、薄扶林、西環、上環及屯門等地區；五行「缺木」的人士，就要去東面，例如銅鑼灣、油塘觀塘、將軍澳等；「缺火」就要去南面，如港島區；「缺土」要到中間位置，如旺角、九龍塘，「視乎你五行缺乜！」

至於近年香港出現移民潮，七師傅認為，全世界開始「入九運」，整體運勢都不會太好，「你想移民去英國，若果英國依家個運係非常好，你去當然好，但依家全世界運勢都差唔多，大家都係『五五波』，你移民去第二個地方，你就要承擔風險。」