皇家加勒比擬「撤港」　啟德郵輪碼頭再受挫　業界獻計搞旺個場

本港維持「清零」政策，但無奈爆發第五波疫情，放寬防疫措施遙遙無期，近日已有外媒報道，不少企業正計劃把員工轉移至香港以外，《香港01》更接獲消息，皇家加勒比遊輪﹙Royal Caribbean﹚因本港嚴厲的防疫措施，計劃「撤船」，把在港郵輪調往新加坡。



香港發展啟德郵輪碼頭，目的是希望成為亞太區內的郵輪中心，以把握亞太區郵輪旅遊業市場增長所帶來的機遇。不過自啟用後，屢被批評交通配套不完善，致令人流長期不足。有立法會議員認為，碼頭有「先天不足」，應與體育園等一帶區域作綜合研究及發現；亦有學者建議引入Outlet等店鋪，以吸引更多人流。



詳細報道：01獨家｜因防疫措施過緊 皇家加勒比擬「撤港」 郵輪調往星洲

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啟德郵輪碼頭早在2014年落成，翻查資料及媒體報道，碼頭是政府《啟德發展計劃》其中一個項目。啟德機場1998年遷往赤臘角後，除了住宅及商業發展之外，政府更落實於跑道位置興建郵輪碼頭，以發展成為亞洲區內的郵輪中心。

郵輪碼頭造價達82億元

不過碼頭啟用後，屢被批評交通配套不完善，致令人流長期不足，疫情下更成為港人野餐天堂。去年中《香港01》曾到碼頭採訪，發現地下跑道公園及天台公園草地均坐着不少遊人，或席地而坐鋪上白布野餐，當時有巿民笑言，交通配套不足的缺點反成優勢，「呢度相對(其他公園)冇咁逼。」甚為享受休憩時光。

據政府2013年資料，啟德郵輪碼頭造價達82億元，目的當然不是給予市民野餐天堂，惟資源已經投放了，政府又有何妙計，才可令啟德郵輪碼頭物有所值呢？立法會旅遊界議員姚柏良認為，政府及業界要將啟德郵輪碼頭及體育園等，附近一帶的區域作綜合研究，以綜合發展成一個旅遊配套設施。

姚柏良建議，政府應跨部門成立專責小組，負責統籌及整合資源，並參加業界推介的路線，讓文化及旅遊互相結合。（資料圖片／高仲明攝）

姚柏良：應與體育園等綜合發展

他直言，單獨去看碼頭是「先天不足」，交通一直都是「老、大、難」問題，「平時得巴士，的士又唔想入，市民週末入去休憩，有揸車嘅車位又唔多，原本建議的單軌列車又無疾而終，所以真係要諗一諗。」他重申，如此大型的基建不應該僅用作郵輪的出、入境用心，應配合體育園、公園及水上的士等，令啟德郵輪碼頭的定位有所調整。

學者建議引入Outlet等店鋪

香港中文大學商學院高級講師李兆波亦認為，要發展成郵輪中心，不是短時間內可能做到，估計郵輪旅遊或要在疫情後需要三至五年時間，才可能回復之前的水平。

他指，單計運輸基建，一般都是蝕錢收場，「好似地鐵，上面一定要商場、住宅項目；機場都係，都係零售店。」他建議啟德郵輪碼頭可引入不同的「主題」，如Outlet等店鋪，先吸引更多市民到當區以增加人流，「一定要有經常性活動，帶旺佢，好似零售、餐飲等，機場航天城都有呢個方向，當時都有話，（航天城）食日本魚生係最新鮮，因為直接空運，你運出去中環，差一個鐘就係一個鐘。」

李兆波認為，要引入更多有經常性活動，以增加碼頭人流。（資料圖片）

縱橫遊：要思考如何「搞旺個場」

縱橫遊常務董事袁振寧亦指出，啟德郵輪碼頭的問題就如「有雞先定蛋先」，硬件就已經存在，但要思考的是如何「搞旺個場」，「但點解機場疫情前咁旺，就一定係出入嘅嘢要多」

他解釋，首先到港的郵輪要多，「大大、小小；中、高價郵輪，咪百花齊放，香港人口得700萬，去郵輪旅遊佔比唔算多，要時間培養，所以要喺深圳、大灣區，將客人扯落嚟，係香港碼頭上船，選擇多，客量多，（碼頭）自然會旺。」