專訪｜橋牌老將帶隊出戰亞運　牌局悟大道理︰長期做啱便一定贏！

2018年的雅加達亞運會，是首次將橋牌列為比賽賽項，港橋牌代表隊共奪得兩銀兩銅佳績，想不到的是，當時港隊全部選手均是業餘橋牌玩家，人人都有正職在身，其中一位參賽者，正是路勁基建（1098）主席單偉彪。



當時他是港隊最老選手外，正職更是上司公司席，四年後、今年的杭州亞運會，他將退居幕後，以領隊身份帶領隊員出戰。小學年代接觸橋牌，至今仍然堅持，全因愛上打橋牌過程的滿足感，更從中悟出人生道理及生意經，「做啱嘢唔會次次贏，但次次做啱嘅呢就一定贏！」



港橋牌代表隊於2018年的雅加達亞運會，共奪得兩銀兩銅佳績。（受訪者提供）

橋牌需要的工具只是52張標準撲克牌，而玩家則為兩對，意即一對各兩人的搭檔，4人便可開局。據中大橋牌學會網頁簡介，開始時估計己方（2人）能贏幾多戙牌和希望王牌（trump suit）是什麼花，先叫戙數後叫花，例如叫1Heart，代表所訂的合約是：己方會贏得7戙（基本6戙+合約1戙）；王牌是Heart。

比賽時每人每圈出一隻牌，4張合共為一戙，誰人出牌最大便贏得這一戙，然後由他開始出下一圈牌。經過一輪攻防戰後定輸贏，「如果叫少咗，你叫8幢但最終拎到12幢，你輸好多分。」

單偉彪接受《香港01》訪問時稱，橋牌好玩之處是永遠都意想不到，「透過叫牌嘅過程，你有冇本事判斷出嚟？呢個難道非常高，對手唔係坐喺度等你，過程你估佢揸住咩牌，佢又估返你轉頭，互相揣摩。」

因此，玩家要透過每一張牌去預判對方手上的卡牌，惟過程中亦有可能被對方的「假動作」所騙而誤判，「要諗佢佢會唔會假動作？呢個就係鬥智、鬥力、鬥邏輯、鬥技術。」

亦因為有「假動作」的存在，亦令到橋牌與棋局不同，單偉彪形容棋局可透過人工智能技術（AI）去預測，電腦與人類比賽，電腦勝出的機會率好高；反而橋牌有偶然性，電腦未必輕易勝出，「呢個選擇機會最大，可能贏機會率係70%，但唔一定最後會贏，因為對方有機會出錯，又或者假動作，另到嗰30％機會率出現。」

運氣看似主宰牌局，但單偉彪亦不認同，「做啱嘢有時都會輸，但長期做啱呢，就一定贏！」他笑言這就是橋牌有趣的地方，「永遠唔係100% 肯定，高手都可能因為自己嘅問題，又或者俾你搞糊塗咗，輸咗都唔出奇，但長期佢就會贏，因為做啱嘢唔會次次贏，但次次做啱就一定贏！」

心態決定境界

另一樣主宰比賽的是心態。他回想2018年擊敗中國隊晉級決賽後，賽前覺得面對新加坡，大家水平差不多，金牌到手的機會好大，「諗住氣勢如虹，自己會贏，點知就輸咗。呢個就係心情影響咗表現，當然佢哋都打得非常好，呢個就係橋牌嘅趣味，棋就冇呢啲嘢，網球同高爾夫球，高手同低手之間係冇得打。」

路勁基建在中港兩地都有不少項目，有逾3,000名員工，身為管理層「一子錯滿盤皆落索」。單偉彪坦言，無論做事或做人，只要次次都用最好的方式、用最高嘅機會率去做事，成就一定最大，「你要專注手上面嗰副牌，之前嘅係歷史嚟，之後嘅嘢未發生，唔好理手上面副牌幾咁渣，係要點樣發揮佢嘅效用......唔好畀情緒影響，要平常心，好似你落標，應該減啲錢？又或者落高啲價？一日未開標你都唔知，唯一就係做到最準確，希望唔使後悔。」

杭州亞運將於今年9月開始，今年改以領隊身份帶領隊員出戰的單偉彪認為，中國隊仍是今屆亞運會中最強，其次香港、日本及印尼水平則差不多，他希望以「拎到牌」為目標，之後才考慮更高的名次，「 先有獎，之後顏色越金越好！」