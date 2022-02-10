專訪｜路勁單偉彪籲勿標籤「靠父幹」上車　住屋成非常大的矛盾

土地供應不足已是一個困擾香港多年的問題，特首林鄭月娥連番出招，先後推出「明日大嶼」及「北部都會區」願景，大規模增加土地供應。俗語說「遠水不能救火」，就算項目獲立法會通過，落成需時至少十年到二十年，可解決長期供應的問題，惟短期的則未見舒緩。



2016年開始在港發展住宅項目的路勁基建（1098）主席單偉彪指出，香港房屋問題始終要靠大規劃增加土地供應才有望解決，又認為時移世易，社會不應標籤「靠父幹」上車的年輕人。



單偉彪接受《香港01》訪問時表示中央政府已經見到，對香港而言「住屋係一個非常大嘅矛盾，有錢同冇錢爭太遠。所以呢度一定要推動。」他認為未來十年住屋供求仍然失衡，即使面對美國加息等負面消息，「樓價短期應該跌唔到，你話十五年之後呢？咁就唔識講。」

惟經歷過2019年反修例風波後，香港出現移民潮，據去年8月統計處數據，有近9萬人於年內移離本港。單偉彪認為，港人移民有不同考慮，部分或會沽出持有物業，以用作移民開支，但同時亦有可能於數年後，或會因為不習慣而回流本港，雖然未知實際移民人數，但土地供應短缺問題，並不會因為短期移民人數上升而解決。

單偉彪認為，移民潮未必影響樓市。（蘇煒然攝）

移民潮不影響樓價 但增加人手短缺問題

不過移民潮影響各行各業，一向人手短缺的建造業情况更嚴峻。單偉彪本身亦是主力承接建築工程的惠記集團﹙0610﹚的行政總裁，他表示除移民的因素外，政府在「北部都會區」及「明日大嶼」兩項大型工程尚未正式展開前，現階段已開始在業界「挖角」，造成工程師短缺。

他認為，政府應考慮實際的工作情況，精簡政府內部架構，並訂立長遠執行計劃，避免政府內部出現人手過剩、行業卻人手短缺情況，他估計隨著更多大學生畢業及人行，情況會於未來兩、三年有所舒緩，暫時只好通過培訓額外人手去應付工作量，「有7、8成工作其實都係常識，其他先係專業，所以我叫同事唔理對方係咩人，只要有心、想學都可以，希望可以減輕工程師工作量，暫時未知成效，但相信有機會得。」

單偉彪認為，樓價短期內「跌唔到」。（資料圖片）

增加供應長遠才可解決房屋問題

當年政府為壓抑樓價推出多項樓市辣招，近年有聲音認為應考慮放寬。事實上特首林鄭月娥已推出俗稱的「林鄭Plan」，按揭保險新例下，800萬以下首置物業最高可造九成按揭，800至900萬最高可造八至九成按揭（最高貸款額為720萬），900至1,000萬最高可造八成按揭，同時可放寬壓測。

單偉彪笑言，放寬似乎無助解決問題，「你提高（上限）後發展商自然起返啲千幾萬嘅樓，所以要睇政府對後市睇法，地就永遠都唔夠，直到北部都會區，同中水（明日大嶼人工島）之後，如果唔係冇可能做到供需平衡。」

至於近年「納米盤」成風，政府早前就在一幅屯門住宅地皮的賣地條款加入限呎要求，冀增加住宅單位的面積。單偉彪坦言「納米樓唔人道，可以講係學生宿舍」，但認為是由於樓價太貴，購入「納米盤」是無辦法之中的辦法，「起碼都有三百幾、四百呎，先有得住下。」他重申，一定要大幅增加供應，才有望舒緩情況。「未來最多供應係啟德，但都已經賣晒，政府推地有數計，地（供應）未解決，點起樓？」

單偉彪指出，增加供應長遠才可解決房屋問題。（資料圖片）

勿標籤「靠父幹」的年青人

就如文章開端所言，「明日大嶼」及「北部都會區」至少要在十多年後才開始見到成效，要置業上車的市民，除了靠辛苦打工儲錢，又或投資之外，另一「出路」是靠父母協助，借出首期「上車」。

不過社會似乎父母助上車一事標籤化，在相關報道的留言區，不時會見到「靠父幹」等留言。單偉彪認為社會不應標籤化，「你幫仔， 仔幫孫，我覺得負面係睇得太多富二代嘅嘢，一般我覺得冇問題， 成唔到家咁點？中國人大部分過身後，（資產）留畀仔女，只係早啲畀咁解，（剩低）夠（老人家）養老就得。」

「磚頭保值」一向都是華人社會的習慣，但到了今天的社會經濟環境，年輕人又應否改變？他認為，若果目的是自住的話，有能力就應該置業，「首先應該唔會貶值，第二可以迫你儲蓄，第三有人借錢畀你投資，我有好多同學都係咁，打一世工，賺到都唔夠佢層樓（升幅）。」