「借廚房」谷外賣生意　永年夥戶戶小廚疫市跑出　一間月入30萬

本港第五波疫情肆虐，確診個案數字持續高企，政府將考慮「加辣」，進一步收緊社交距離措施，餐飲界料本月生意或急降四成，再加上餐飲業請人難的問題已經持續數年，本港餐飲業經營愈來愈困難，經營車仔麵的「永年」扎根元朗三十四年，承傳至今到第三代劉逸軒，面對持續未止的「疫境」，憑藉著外賣業務渡過難關。



政府現時實行禁晚市堂食令，劉逸軒表示，晚市生意佔總收入的一大部分，且政府對餐飲業支援不足，生意大受打擊，他以「永年」銅鑼灣門店為例，「由於寫字樓實行在家辦公，少了人返工，午市營業額減少，再沒有晚市，生意雪上加霜，起碼跌兩、三成。」

他續稱，疫情持續逾兩年，港人嗌外賣成疫下新常態，「疫情後港人食多了外賣，不過，當疫情稍微緩和，就會back to normal（恢復正常），港人消費習慣亦沒有完全改變，同時已適應了疫情的存在。」

「永年」第三代劉逸軒指，疫情下生意大受打擊。（羅君豪攝）

戶戶小廚助疫下擴張 人手少三分一

雖然港人消費習慣未完全改變，但外賣行業顯然成為疫市大贏家，第五波疫情之後，劉逸軒指店鋪的外賣量增加一成。事實上「永年」早於2018年開始與戶戶送合作，更於去年先後加入戶戶小廚屯門、葵青及九龍灣店， 今年亦計劃進駐戶戶小廚長沙灣店，利用其中央廚房進一步拓展其外送業務至未有分店的地區。

劉逸軒指，進駐一間戶戶小廚，購買廚具可能花費數萬元，但與開設店鋪的資金相比天淵之別，每月營業額達到30萬元左右，等同實體店的三成，「老實講，如果只進駐一間戶戶小廚，就一啲興趣都冇啦，﹙因為﹚每間有少許盈利，可以集腋成裘，又能在不同地區低成本擴張，令更多人食到永年的車仔麵」。同時，劉逸軒指，進駐戶戶小廚輕鬆很多，人手亦較店面少，每個戶戶小廚大約需要5位員工，永年店鋪則需要15至18人。

目前，戶戶送於全港共設有八間戶戶小廚。（羅君豪攝）

戶戶小廚增至8間

戶戶送表示，「戶戶小廚」並非僅以出租模式與餐廳合作，而是為餐廳提供不同的零售解決方案，並提供基本廚具及經營牌照。租約通常為6至12個月，租金則是每間店舖每月營業額的按比例分成。

戶戶小廚助餐飲業疫下擴張，目前，戶戶送於全港共設有八間戶戶小廚，分別位於長沙灣、九龍灣、葵青、西營盤、鰂魚涌、灣仔、屯門及將軍澳，超過40個品牌進駐經營。以位於將軍澳的「戶戶小廚」第五間新店為例，佔地逾 5,266 平方呎，服務範圍覆蓋將軍澳、坑口、寶林、日出康城及調景嶺等10個地區，相當於新界東逾 414,000 名居民。