昇柏趁股災撈底　殼后朱太兒子領軍　11隻選股擁一共同點｜珍姬蜜

港股上周經歷了「海嘯級」跌市後，終於迎來反彈。說起當時市況，港股周二﹙15日﹚最恐慌時刻，低見18235點。「港股已死」之說仿似已蓋棺定論，遑論撈底，小珍入行多年，亦被震懾！



不過，眾人恐懼時，上市公司昇柏控股（2340）選擇「貪婪」，即日成立投資委員會，進場掃入11隻港股，背後領軍人物殊不簡單，正是「殼后」朱李月華兒子、昇柏主席朱俊浩。如此藝高人膽大，小珍當然要立即向他請教，朱俊浩WhatsApp回覆道，在公司有閑置資金下，進場掃入基本面穩健的傳統藍籌股，為股東創造價值。



金利豐金融（1031）行政總裁朱李月華（左）是昇柏的大股東。右為她的丈夫朱沃裕。（資料圖片）

股災日成立「投委會」

恒指一個月內暴瀉逾6000點，低見18200點水平後，盤中創下近10年低！不過，插得深，彈得急，上周一、二恒指急瀉逾2000點後，周三、周四迎來「大奇蹟日」，兩日累反彈約3000點，重上20000點關口。

上周二（15日）恒指終極一跌，成交額高達2,860億元，有人賣也有人買，原來朱俊浩任主席兼執行董事的昇柏控股，即日成立「投委會」 ，其本人更擔任委員會主席，果斷入市，斥資近3,000萬元在公開市場大手買入11隻大藍籌，這個操作堪稱「神級撈底」！

賽後檢討，小珍僅小注買入一手騰訊﹙0700﹚，與許多散戶一樣，輕嘆一句「如果有大手撈底就好！」

朱太兒子Kingston今次的投資以大藍籌為主，冀為股東創造價值！（資料圖片）

神級執行力 四日賺近200萬

11藍籌股包括中銀香港（2388） 、平保（2318）、潤地（1109）、長江基建（1038）、中移動（0941）、建行（0939）、港交所（0388）、港鐵（0066）、新世界（0017）、新地（0016）及中電（0002），統統是舊經股。

注碼方面，也十分有紀律，除了以500萬元資金投資「插得較深」的港交所外，其餘股份投資成本均約250萬元。截至今日收市，帳面大賺逾180萬元。

在選股方面，昇柏只投資藍籌股，因其股價較穩定。（數據來源：昇柏通告）

小珍見狀，旋即向朱俊浩查詢為何投資上述股份，他以短訊回覆，在公司有閑置資金下，進行短線投資，為公司及股東爭取最大的投資回報！「大跌市中，該藍籌股基本面沒有改變，估值變得十分吸引。」在選股方面，昇柏只投資傳統藍籌股，因其股價較穩定，擁基本面。

翻查資料，原稱昇捷控股今年1月才更名為昇柏控股，大股東為朱太，持股71.91%；朱俊浩則在2017年入局。集團主要業務是在中港澳提供物業及設施管理業務，及室內裝飾及特殊項目；惟今年1月完成出售香港物業及設施管理業務全部股權。截至去年6月底止中期業績，集團現金及現金等值為9,715.3萬元，無堪負債，難怪可輕鬆抄底！