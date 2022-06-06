專訪｜大灣區醫療需求大　醫管局前主席胡定旭︰港專科北上有優勢

近年國家大力發展大灣區，香港在區內擔當重要角色不用置疑。除了在金融上互聯互通，醫療亦是另一個充滿機遇的行業，讓專才大展拳腳。醫院管理局前主席、眼科專科私營醫療機構清晰醫療（1406）主席胡定旭，近年仍然熱心於醫療行業，積極推動香港與大灣區的醫療融合，他認為內地人對香港醫療需求殷切，香港專科醫生北上開設診所有一定優勢。



講起大灣區機遇，自不然是想起金融業的發展，例如跨境理財通，但其實隨著大灣區經濟發展日趨成熟，香港醫療業大展拳腳的空間著實不少。事實上，在現行政策下，香港註冊醫生只要在香港累積滿五年的執業經驗，並取得內地《醫師資格證書》，便可在內地執業。同時，內地亦容許大灣區內地城市指定港資醫療機構，使用已在香港註冊藥物和常用醫療儀器，為一眾港資醫療機構帶來機遇。

曾擔任安永中國及香港區主席的胡定旭，任職醫院管理局主席長達9年，目前是國家中醫藥管理局國際合作首席顧問，對中港兩地醫療行業十分熟悉。他便認為，大灣區除了經濟融合外，醫療上的融合機會同樣無限，推動大灣區與香港的醫療合作，可為本港醫生開創另一條路。

內地人對香港醫療需求殷切，疫情前已有不少人專程來港睇醫生。（盧翊銘攝）

大灣區人口多 醫療需求強勁

胡定旭認為，國家經濟發展繁榮無可置疑，但醫療「仲未係跟得上（香港）」，即使內地有很多優秀的醫生，整體醫療系統仍然需要改進。「最簡單講，HPV疫苗點解喺香港打而唔喺大陸打？細路仔嗰啲vaccine（疫苗），點解千辛萬苦來香港打呢？疫苗就係疫苗，冇唔同，但始終喺香港，我哋嘅管理質素係有保證。」他以中環著名的醫生大廈為例，笑言︰「你睇中建大廈，點解呢輪生意差咗？我估計，其實香港好多名醫嘅病人都喺內地。」

內地人對香港醫療需求殷切，疫情前已有不少「睇病自由行」，下一步的發展是醫生北上，「擺翻呢樣嘢（醫療機構）喺內地，一定好多人嚟。」

資料顯示，大灣區登記人口高達7,000萬，計及流動人口高達1.5億，單是廣東省的醫療健康年銷售總額已超過2,000億元人民幣。

資料顯示，單是廣東省的醫療健康年銷售總額已超過2,000億元人民幣。（視覺中國）

內地追求醫院品牌作風 港名醫可打破

儘管大灣區醫療需求強勁，但香港醫生想打入此市場，也有一定「潛規則」。原來，內地人看醫生的習慣與港人追求名醫有別，反而是醫院「先行」。這從內地百強醫院排行榜可見一斑，名單上的醫院基本都是知名大學的附屬醫院，有一定公信力。

胡定旭笑指，在內地只要是協和醫院的腫瘤科主任，人們就會有信心，但醫生一旦離開協和醫院，就是「nobody」。反過來看，香港人卻不介意名醫在哪間醫院掛牌，他打趣道︰「例如﹙腸胃科醫生﹚朱建華，佢離開瑪麗醫院，出嚟可以講『我朱建華，喺香港腸胃科就係number one』。」

故此，在香港有名氣的醫生到內地開設連鎖診所或專科醫院有一定優勢，「﹙眼科醫生﹚林順潮希瑪（上市公司編號：3309）做得幾好，佢用香港模式喺深圳開，跟住去北京開，然後周圍都開，即係內地十分認同香港嘅管理模式。」

眼科專科醫生林順潮，在內地開設眼科醫院，擴建速度快。（何柏佳攝）

希瑪眼科「打頭陣」 成功闖入大灣區

提起林順潮，他早於2013年在深圳開設「希瑪林順潮眼科醫院」，是內地首家由香港人獨立投資的眼科醫院，至今內地已有八間「希瑪林順潮眼科醫院」，今年還有三間新醫院準備開業。截至2021年12月底止，希瑪內地業務收益達5.69億元，按年升58.1%。

希瑪作為率先在內地「探路」的醫療機構，去年內地業務增長強勁，無疑為其它同業打了一枝強心針。今年初上市的清晰醫療（1406）與希瑪一樣，從事眼科醫療業務，同樣看好大灣區發展。從該集團招股書所見，集團集資金額約45%，即約1.11億元，擬用以收購大灣區的眼科診所、 眼科門診部或眼科醫院權益，以及與合作夥伴在內地設立眼科診所。

至於全方位醫療機構醫思健康（2138），也揚言加強於大灣區的業務，計劃於2025年前開設30至50間門店，重點發展消費醫療及保健服務，包括但不限於美學醫療、脊椎治療、牙科、婦產科及兒科服務。

胡定旭認為，香港醫生北上發展，以專科最為有優勢。（資料圖片）

專科北上有優勢

從上述例子可見，不少港資醫療機構在大灣區發展，定位都後清晰。胡定旭拆解道，香港醫生北上發展，以專科最為有優勢。在社會保障下，內地民眾通常會到公立醫院求診，除非是專科或嚴重疾病，才會到私家醫院求診。因內地公立醫院有醫保覆蓋，而私家醫院則沒有，因此私家醫院的目標病人會是中產或以上。

「﹙私家）應該做專科，呢個係腫瘤醫院、呢個係眼科醫院、呢個係牙科醫院等等。」胡定旭舉例，內地有些醫學美容「做到爛」，但香港卻很高級，收費不菲，但仍客似雲來，關鍵就是管理，「最重要唔好『亂嚟』！咁你話兒科、婦產科、IVF﹙體外人工受孕﹚、腫瘤科等等，每一個科都係技術最重要！」

清晰醫療近半集資金額，擬用以發展大灣區業務。（盧翊銘攝）

香港醫生北上門檻為5年經驗

事實上，不單止連鎖醫療機構才可以北上大灣區發展，在CEPA的框架下，香港註冊醫生符合要求也可在內地執業。近日，港大深圳醫院院長盧寵茂與助理院長樊敬文，通過網上會議，與香港50多位知名私家醫生，共同商議大灣區醫療的發展與機遇，希望吸引更多香港醫務人才前往深圳執業。

可以說，香港專才到內地發展，技術門檻易過，但是否能適應又是另一個問題，始終兩地文化差異，內地與香港醫生或在診症及用藥上有所不同。舉例說，內地醫院愛打「點滴」，在香港卻不是慣常做法。胡定旭認為，這是一個互相交流的過程，並無絕對正確的治療方法，「等內地人習慣（香港做法），其實有時吊鹽水都會痊癒。」

他補充，港人適應力強，相信醫生「北上」亦能好好適應，「會計師入大陸已經好多年，我1985年可以入大陸，喺1999年嗰陣時，我一個禮拜有四日在北京。」