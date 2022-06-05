Luna幣一夕「清零」　細價股炒家呻輸千萬　暫告別幣圈再當護士

曾是第三大美元穩定幣的UST，及其姊妹幣Luna一夕「清零」，不論資深投資者還是幣圈初哥均有損傷。《香港01》訪問了3名「幣圈」投資者，異口同聲呻輸錢收場，計及Luna幣及其他加密貨幣，合共損失逾千萬元。



事到如今，有人希望放下過去，重拾舊業；有人悔不當初，當買個教訓；亦有人希望重頭來過，東山再起！



「摸魚」︰輸千萬身心俱疲 打算重拾舊業

人稱「摸魚」、曾為報章撰寫投資專欄的黃敬凱接受《香港01》訪問時透露，早於2019年已開始投資加密貨幣，一度獲利數百萬元。縱然有多年炒賣細價股的經驗，他亦在今次Luna事件中「損手」。

「摸魚」表示，約於1年前開始投資Luna，當時只值數美元，之後邊升邊加倉，升至高位後未有減倉，惟「爆煲」後只能以均價十多美元清倉。原本以為能順利止蝕，殊不知Luna下跌激起千層浪，累及他所持有的加密貨幣及NFT投資，至訪問時帳面輸千萬元。

一子錯滿盤皆落索，幸而加密貨幣投資非「摸魚」全副身家，他稱，暫不考慮再投資加密貨幣，「相信日後會再彈起，但時間講唔埋」。由於加密貨幣24小時交易，他稱花費了太多心血，現時計劃重拾舊業，「身心俱疲，想做返護士」。

「摸魚」﹙右二﹚表示，現時計劃重拾舊業。（受訪者提供）

「田仔」︰貪高息買入 悔當初信「財演」

「田仔」（化名）於通訊軟件Telegram的某「苦主」群組訴若，記者主動聯絡時，他再吐苦水，透露僅7個月就輸了約300萬元積蓄。

「田仔」算是投資的加密貨幣新手，自言聽從網上某幣圈「財演」解釋就入市，「佢講到UST係穩定幣，可以買嚟收息，仲講明1美元兌1個UST實冇死，之後佢講咗好多唔同嘅利好消息，我就加咗倉，諗住買啲嚟收息，（估唔到）到最後一鑊泡。」

穩定幣息口確實吸引，去年推出的DeFi平台Anchor Protocol，提供UST的借貸服務，回報率近20%，令到不少投資者質押UST收息，豈料幣價大跌，殺「食息族」一個措手不及。

「田仔」呻輸300萬元，悔不當初信財演。（TG對話屏幕截圖）

「巨鯨」︰多年利潤化灰 輸了就重頭嚟過

至於人稱「巨鯨」、亦是資深炒家的鄭希鈉就直言，Luna事件令他多年於資本市場的獲利悉數盡吐。「巨鯨」最初約108美元水平買入Luna，卻於約14美元出貨，持倉兩個月，輸了逾300萬港元。

他直言今次是「輸得最甘」的一次，幸有家人支持，「屋企人成日話睇中就去馬，輸了就重頭嚟過」。

後記︰不要將投資項目當成信仰

投資加密貨幣，曾令不少人一夜暴富，亦令三人合共損手逾千萬元。經歷大起大落，「摸魚」感歎，過去部分加密貨幣一年升幅以千倍時，不少年輕人均渴望以虛擬資產致富，「一日賺嘅錢都夠買法拉利，但千萬唔能夠將投資項目當成信仰」。他直指，現時有不少「傳教」式的幣圈討論區，投資者易受影響。

「田仔」則正是誤信財演的一群，不過他亦坦言，投資失利不能怪責他人，自己亦應做足功課，「無奈你對一樣嘢充滿信任的時候，你就會忽略咗一些問題，諗起以前日日朝早睇（幣圈財演），最後感覺就好似被最親近嘅人欺騙。」至於「巨鯨」，他透露計劃參與一些基金項目，期望可以東山再起。