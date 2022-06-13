回歸25周年｜未來力拓金融基建　金管局余偉文︰用好科技普惠金融

香港回歸25周年，本港金融業發展迅速，在做好本業之外，亦與時並進持續創新，在不少新領域不斷尋求突破、領先。金融管理局總裁余偉文接受《香港01》等傳媒訪問時，交代了未來金管局的重點工作，包括如何擁抱內地機遇、善用金融科技、綠色金融，當中尤其在科技方面著墨不少！

余總裁亦交代了有關數碼港元的進展，重申這是一個長遠的項目，強調大眾無需期望在短時間內會推出數碼港元應用。



香港回歸祖國以來，一直在內地與國際之間扮演「超級聯繫人」的角色，在把握這機遇之前，香港自然有需要完善自身的配套和基建，而迎合市場所需。

金管局總裁余偉文接受訪問時，詳細交代了未來的發展方向及項目，其中科技發展一環有著短中長線的項目籌備當中。

余偉文希望透過發行中央銀行數位貨幣，試行個人跨境匯款的場景，例如減低外藉勞工例如家庭傭工匯款的成本及時間。（李澤彤攝）

試行CBDC 助外傭匯款更快更便宜

首先，在發行中央銀行數位貨幣（Central Bank Digital Currency, CBDC）方面，余偉文稱過去一直與三家央行，包括內地人民銀行、泰國央行、阿聯酋央行，共同參與名為「多種央行數碼貨幣跨境網絡」 （m-CBDC Bridge）。項目由國際清算銀行（BSI）統籌，目的是透過分散式記帳技術（Distributed Ledger Technology，DLT）發行央行數位貨幣，令跨境支付更便宜更快捷。

余偉文坦言，目前全球各地的跨境支付費用昂貴，而且費時及欠缺透明。而現時 m-CBDC Bridge 項目試點與19家商業銀行，以真實的情況試行，測試15個場景，當中包括主要的貿易結算，試驗能夠利用CBDC如常進行真實的交易。

貿易結算之外，余偉文提到希望下一個試驗的場景是移民匯款（Migrant Remittance）。「香港有不少外地來港工作的人士，尤其是家庭傭工。她們現時無論匯款至菲律賓、印尼也好，費用成本也有點貴。」若下一階段能夠成功試行個人匯款，余相信可以惠及不少人，不僅是香港的外藉人士，亦包括其他國家的外藉勞工。

除了研究以CBDC惠及一眾外藉傭工匯走回鄉，金管局亦有一些措施針對中小企，令其更容易獲批貸款，利息成本更低。

香港首批虛擬銀行於2020年正式投入服務，至今有兩年多，金管局稱會適時作出檢討，但暫時未有計劃開展新一輪發牌。﹙陳嘉碧攝﹚

CDI助中小企貸款 虛銀積極參與

金管局去年開始試行「商業數據通」（CDI），目的是將銀行和數據提供方接入平台，當銀行要審批貸款予中小企時，可以透過平台取得多重數據，利用大數據審批貸款，達至速度更快、利息更低。

余偉文分享有關試驗的數據，在試行階段中，已經將8組銀行和數據提供方合作一對一對接，由去年11月至今年5月，經過試點合共批出800宗貸款，涉及總額達14億元。現時正檢討細節，若有更多數據提供方參與，相信對中小企融資帶來幫助，而未來平台不會是一對一，而是「One to Any」，預計今年年底可以正式推出應用。

他補充道，在這個範疇上，虛擬銀行對參與商業數據通的興趣較大，因為虛擬銀行的特色是科技驅動（Technology-driven），故此商業數據通正迎合了虛擬銀行的發展。談及到虛銀發展，余認為首批8家虛銀表現不俗，亦留意到不少創新產品和服務推出，「在普惠金融方面，不少虛銀都能夠做得到，尤其是服務中小企，有數家虛銀均利用數據向中小企審批貸款。」而下一步的挑戰是如何取得盈利，金管局會留意虛擬銀行發展，適時作出檢討，但暫時未有計劃開展新一輪發牌。

金管局總裁余偉文稱，金管局計劃於2025年全面升級債務工具中央結算系統，並希望將其市場化、商業化。（余俊亮攝）

數碼港元研究需時 短期內交代情況

未來金管局的重點工作不僅要提升本港金融業的服務質素，同時要升級自身基建，迎接內地的機遇。余偉文明言，金管局計劃升級1990設立的債務工具中央結算系統（CMU系統），令系統更市場化、商業化，並將其地位提升至國際債券結算平台。

由於CMU系統當初由服務外匯基金票據發行的平台，後來逐步演變成債券存託平台，余偉文稱，隨著債券通發展帶來的契機，CMU系統有望藉著債券通迅速發展，慢慢成為亞洲區內最大的債券結算平台。直至2025年，金管局計劃把CMU平台大升級，讓參與者更容易進行交收、更全面進行抵押品管理，並將系統升級至24小時運作，以服務全球不同時區的用戶。

至於金管局今年4月公布一份有關「數碼港元」的討論文件，邀請各界人士提出意見。余偉文交代項目進度，指研究仍然進行中，已經收集部分公眾意見，稍後時間會將初步研究結果公布。但余偉文強調，始終數碼港元是一個長遠的項目，參考外地經驗例如英國亦最快2030年才有望推出，故呼籲市場無須期望短期內推出數碼港元應用。