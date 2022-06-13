回歸25周年｜樓價平穩逆周期可減辣？　金管局：此舉無助市民上車

香港回歸25周年，每一年總有一些新挑戰需要面對。今年，人才流失成為香港的「主題」，金管局亦坦承有不少人員流走。但要維持香港國際金融中心的競爭力，金管局積極培訓自家人才，更指金融科技及綠色金融是兩大培訓重點。

除了人才問題，談及到香港長期的高樓價問題，金管局重申逆周期措施只能在周期出現變化而作出調整，現階段未有計劃放寬或收緊。若要協助年輕一代上車，或則需要在按揭保險方面著手。



在香港回歸25周年之際，經歷社運及疫情衝擊，必須承認有不少人離開這個國際金融中心。金管局總裁余偉文亦承認有人才流失的情況，即便是金管局，去年職員流失率是7%，而以往都是保持在3%左右，「的確多了不少，雖然與自身相比流失率增加，但相比業界或其他監管部門都要少」。

被問到人才流失是否主要與移民相關，余偉文則回應稱，不同原因都有，當中亦包括疫情導致環球出現人才荒。不過，他相信疫情帶來的種種封關措施，都屬於「過渡性」的情況，總有一天會回復正常，「長遠人才都是會被機遇吸引」。

金管局總裁余偉文稱，本港要加強人才培訓，尤其是金融科技及綠色金融的範疇。（余俊亮攝）

缺乏科技及綠色專業 培訓本地人才

除了外地的人才，金管局亦強調要在人才培訓方面加把勁，因為現時全球都缺乏人手，尤其是金融科技及綠色金融，始終兩方面都是比較新，而且有不少專業知識，故目前金管局與政府推動人才培訓計劃。另外，金管局亦積極與本地大學合作，舉辦很多培訓活動，希望培育更多本地人才。

正如總裁所指，人才流失原因眾多，或許在香港生活成本太高、樓價太貴亦是其中之一。過去十多年本港樓市一直處於上升周期，余偉文提到，金管局先後推出9輪逆周期宏觀審慎措施，以抑制樓價攀升。

如今，樓價似乎在高位趨向平穩，被問到會否在逆周期措施作出調整，以助市民上車？余偉文強調，逆周期宏觀審慎措施其中一個主要目標是針對銀行體系穩定，即使樓價急跌亦有能力讓銀行都「頂得住」。

余偉文稱，若放寬逆周期措施，樓價將再向上揚，市民或更難上車。（資料圖片）

不考慮調整逆周期措施

從調整逆周期措施，以助市民上車是比較矛盾。余偉文笑稱，現時樓價暫時趨向平穩，但當金管局因此而放寬逆周期措施，樓價又再順勢攀升，實際難助市民上車。

余重申，除非出現周期改變，包括樓價、成交、本地經濟等因素，否則不會調整措施。而目前樓價雖然有輕微上落調整，但金管局未有留意到有明顯的周期調整，會繼續監察市場轉變。

若真的要協助市民上車，余偉文認為可在按揭證券公司透過放寬按揭保險計劃，讓首置客更容易上車。他提到今年4月《財政預算案》公布的「財爺Plan」，當中便調整了按揭保險計劃，讓首置的年輕人可以透過計劃取得更多貸款，方便上車。