中南證券舵手莊友堅　投行出身與大劉稔熟　叱吒細價股界多年

由股壇猛人莊友堅打骰的中南證券，將於今年年尾結業，教不少人驚訝。說起莊友堅，這位細價股界的大紅人，縱橫股海逾30年，圍繞他的「江湖傳聞」難免不少，例如早年的金融大事件如電盈涉種票風波、中策集團收購南山人壽、豐德麗配股案等等，都被指有他的蹤影。

而近年點石成金的代表作則有前稱恒騰網絡的中國儒意(0136），賣給恒大後股價十級跳。今年一月，莊友堅把轉手自蔡華波的逾一成半島酒店母企大酒店﹙0045﹚股份，近倍溢價賣給嘉道理家族，也惹來關注。

莊友堅早年曾多次協助劉鑾雄（大劉）旗下華人置業（0127）配股包銷，因而與他熟絡起來。（資料圖片）

大行出身 與大劉熟絡

一手創立中南證券的莊友堅大行出身，在行內打滾多年，在財技操作及炒細價股技術爐火純青。他早年在美國留學及工作，其後回流香港在渣打集團，美資金融機構信孚銀行（Bankers Trust）工作。期間多次協助劉鑾雄（大劉）的華人置業（0127）配股包銷，因而與劉鑾雄熟絡起來。

仕途得意，終自立門戶。據報道，1991年莊友堅找來親友集資三、四千萬元，合組投資公司 Capital Union，再向「水泥大王」席正林買入大茂證券。一舉掃入數個經紀牌、期貨牌及金牌後，再易名中南證券，正式開始在香港股壇的投資生涯。為其打響頭炮的是互聯控股（前稱華匯），以作價一億的新股，買入一間莊友堅母親的投資公司，莊氏兄弟遂成為上市公司的大股東。

中南證券過往持有證監會第1、4、6、9號牌照，現時則只持有1號牌，即證券交易牌照。與一般賺散戶佣金的證券行不同，中南證券猶如細價股界的「投行」，一度與朱太旗下的金利豐幾近包攬香港細價股的配股與供股包銷交易。莊友堅於過去的訪問中曾透露，做股票行如果只賺佣金難於搵食，要炒股票方可賺大錢，他當時稱︰「成日好多朋友打電話嚟搵我做中間人買賣殼或借錢，有時啲殼我唔想要，都會夾一細份，除咗搏炒股票沽咗賺錢，佢將來集資都會搵番中南啦，投行高盛都係咁做o架！」

莊友堅曾以「中南網絡」名義，在仁愛堂捐500萬善款。（資料圖片）

合作公司 曾被形容為「中南網絡」

資料顯示，目前存放在中南證券股份647隻，持倉市值55.6億元。過往細價股交投暢旺時，多間上市公司都有「幫襯」中南證券。獨立股評人David Webb在2015年對莊友堅及曾經合作的公司，起了「中南網絡」稱號，即以中南證券為中心伸展出去的一系列上市公司及股東，涉及32間上市公司，包括未來世界金融（0572）、恒騰網絡（0136）、萬亞企業（8173）、茂宸集團（0273）、HMVOD視頻（8103）等。

「中南網絡」或教莊友堅又愛又恨。翻開仁愛堂2017至2018年報，善長芳名上最大筆捐款來自「中南網絡」，善款高達500萬元，莊友堅亦公開承認該筆款項與中南證券有關，當時指「呢個名唔錯」，亦反映「我哋一齊做嘢」，故採用為捐款的名號。然而，到了去年，與莊友堅有關連的上市公司威華達（0622）入稟民事控告獨立股評人David Webb，指他2015年發布的一篇文章指公司為「中南網絡」一份子，文章內容不實，涉及誹謗，要求賠償。

「呢盤生意係跟人」

股壇猛人行事莫測，但可以肯定的是，這數年間細價股市場變化巨大，隨著中南證券結業，細價股界少了一個重磅陣營。莊友堅向《香港01》記者透露，未來不再炒股，將「轉型」做其它生意。「中南證券仍有八億幾資本，收翻人哋差落嘅數，留返幾億做其他生意。幾億可以做好多生意㗎喇，或者做海外生意，以後唔做證券喇！」

有活躍市場人士慨嘆道，與其它大行如匯豐、恒生不同，這些公司換了舵手都可以延續，惟「呢盤生意係跟人，中南就係代表佢﹙莊友堅﹚。」該市場人士續稱，「都做咗三、四十年，呢幾年低潮，環境好tough，邊有咁好精力日日做，佢又冇接班人！」