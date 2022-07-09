中南證券年內結業！　莊友堅親述因由　「以前嗰套已經唔work」

近年美股及虛擬貨幣當炒，吸引大量資金流入，港股則斯人獨憔悴，2021年見頂後，至今還未走出熊市。多隻重磅藍籌股逃不過股價腰斬的命運，細價股更是無人問津。事實上，監管當局早年嚴打殼股，禁絕借殼上市等辣招，令細價股市場雪上加霜，連帶主打二三四線股的證券行生意也大受打擊。《香港01》獲悉，由股壇猛人莊友堅創立的中南證券今年內將結業。他向《香港01》證實消息，大嘆現在無人炒股，以前的賺錢方程式已不管用。這位細價股界的大紅人，說得意興闌珊，也反映港股交投淡靜下證券業「難撈」！



港股進入熊市，今年3月，恒生指數曾單日下跌1022點，市況慘淡。（中新社）

港股在2021年見頂，其後展開超過一年的跌浪。恒生指數由31000點一路跌至18300點才喘定，跌幅達四成；騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）等重磅股「傷痕纍纍」，細價股市場更是水靜鵝飛，一則炒風欠奉，二則抵押融資活動減少，三則買賣殼交易縮水，本地中小型券商尤為「難撈」！

其中，堪稱細價股市場「投行」、極具代表性的中南證券傳出年底關閉，市場無不驚訝，也有人質疑消息真偽。《香港01》記者致電莊友堅，他承認中南證券將結業一事，「唔係賣盤，係『執笠』，我唔做喇！ 而家市場變化，唔適合做細間行！」他慨嘆，細型券商挑戰不少，中型券商留500億孖展都「做不住」，假如做大客生意，又不及摩根史丹利等大行。

莊友堅透露，中南證券仍有八億多元資本，將轉攻其他生意，「收翻人哋差落嘅數後，留返幾億做其他生意，幾億可以做好多生意㗎喇，或者做海外生意，以後唔做證券喇！」股壇猛人不做證券生意，又會否繼續炒股票？「我唔炒股票喇！ 𠵱家都唔興炒股票，以前嗰套已經唔work，又冇人買殼，加上監管『咁好』，我60幾歲唔做啦，留啲時間湊仔！」

莊友堅笑言，而家唔興炒股票，以前那一套已經「唔work」。﹙資料圖片﹚

細市值股份表現近年轉差

股壇猛人意興闌珊，選擇「離場」，揭示本地細價股近年沒落現象，不論股價表現，抑或融資活動皆大不如前，未足以「養活」主力做二三四線股生意的本地金融從業員及專業人士。

根據本地對沖基金公司馬山資本《香港股票市場 10 年回報率與市值的關係》研究報告，過往十年細價股與恒生指數的回報率，2009年至2015年間，市值低於5億的股份回報率分別是102.4%、21.27%、負33.65%、1.23%、23.45%、20.6%、12.95%；而同期恒指回報率則是52%、5.3%、負20%、22.9%、3%、1.3%、負7.2%。即市值低於5億的上市公司的股價表現，該7年間有5年跑贏大市。

好景不常，在2015年內地股災、2016年熔斷機制衝擊下，港股間接受累，表現較過往幾年遜色，而當局嚴打殼股的氣氛下，細價股更是重創。上述報告顯示，2016年至2019年間，市值低於5億的股份回報率分別是負3.8%、負9.57%、負28.52%及負22.78%；恒指同期回報則是0.4%、36%、負13.6%、及9.1%。

本地對沖基金馬山資本，研究了香港股票市場過10年回報率與市值的關係。（研究報告截圖）

細價股無運行 拖累證券行

環顧本地金融圈，不止莊友堅的中南證券，過去活躍細價股市場的領軍證券行，近期表現也打折扣。例如，結好控股（0064）的靈魂人物洪漢文今年5月辭任行政總裁，只留任主席一職。該公司截至今年3月底止收入4.41億元，按年下降12.2%；純利6,019萬元，大幅倒退68.3%。由「殼后」朱太朱李月華打骰的金利豐金融（1031），截至今年3月底止收入微跌4%至19.73億元，純利卻下跌20.5%至4,474萬元。

有熟悉細價股的市場人士表示，金利豐等的證券行的經營模式與其他賺散戶佣金的券商不盡相同，「佢行fee basis，收你advisory、借錢、借殼、按殼等錢，之前食咗一堆殼，而家都冇嘢做啦。」

近年，港交所嚴厲打擊借殼上市，以及提升上市門檻等「辣招」，令殼股等價值縮水，「炒風」老早收斂，有本地莊家概嘆現時只能「等運到」。以行內知名的金利豐為例，主打證券經紀、包銷及配售服務，並向客戶提供融資，期內純利下跌主要因為保證金及IPO融資利息減少，以及向客戶墊付保證金融資減值錄虧損約11.39億元。翻查過往業績，金利豐證券經紀、包銷及配售佣金收入，2018年達3.6億元，2021年跌至6,862.8萬元，幅度達八成。

金利豐主打證券經紀、包銷及配售服務，並客戶提供融資需要。（資料圖片）

市場人士料結業潮恐未完

近年券商結業情況惡化，據統計今年首5個月已有31間券商結業或暫停營業，即便是擁有過萬客戶的一通，亦於4月宣布結業，轉戰網上超市雜貨業務。上述市場人士續稱，這波結業潮有機會未完，「以前多大陸客落嚟買行做生意，但而家啲客全部喺上面落唔到嚟，落咗嚟嗰啲又開唔到銀行戶口！養一間行嘅使費好大，又要請RO（Responsible Officer）、交租，最平一年300萬元﹙成本﹚走唔甩！」

翻查證監會統計數據，本地C組券商去年總收入按年減少6.3%至268億元，當中俗稱「坐盤」的自營交易淨盈利，更從10.43億元，大減65%至只有3.6億元。該市場人士透露，現時細行生意難做，全因新進場的中資行如富途、華盛「搶生意」，該券商收費低廉且服務好，搶佔了不少C組券商生意。至於自營交易大減，「坐盤即係間行啲客自己炒埋一份，梗係少啦，（炒股）邊度有錢賺！」

該市場人士補充，過往C組優勢在孖展有彈性，現在已收緊，「以前行可以自己揸主意放幾多孖展，但而家轉咗（券商孖展借貸新指引），要跟足個ratio，捉得好緊。如果唔借錢，啲客梗係揀最平嗰間，有得借係賭錢就話唔同。啲行冇哂優勢咪冇嘢做，加埋而家行業寒冬，金融界都講『自由行』㗎！」