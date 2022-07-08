強美元廿年一遇　羅家聰：美匯料向110邁進　商品拆倉潮掀升浪

美國今年同步啟動加息及縮減資產負債表，兩方面夾撃市場資金流動性。美匯指數掀升浪，本周更撃穿107水平，創20年新高。不過，回看過去三個月美元走勢，會發現美國國債息率抽升，多數是帶動美匯指數上升動力。不過，本月美匯指數破頂，債息卻罕有未見同時抽高。

專家認為，今次美元上升，不單單是聯儲局加息急進所推動，反而與近期石油等商品價格急挫，掀動的拆倉潮有關。

美元與債息升勢未同步。（資料圖片）

美元與債息升勢未同步

美元指數分別在5月13日，以及6月15日，刷新高破頂，當時的美國債息亦相應抽高，作為指標美國的十年期國債債息，在5月中旬高見3厘；至6月中旬進一步抽高至3.4厘。然而，本月至今，美債息卻在2.9厘至3厘徘徊，未見突破。

羅家聰：商品市場拆倉推高美元

人稱「KC博士」的香港經濟學者羅家聰接受訪問時指出，今次美元抽升，並非完全是因為美國的加息預期進取，從利率期貨市場的反應可以看到，投資者對美國累計加息的上限，正在逐步下跌。早前投資者估計今次美國加息累計將超過4厘，不過縮減至最新約3厘多，跌幅約半厘。

反而，對於美元今輪抽升，更有主宰性的因素，是他認為本月以來商品市場價格急挫，所引發的拆倉潮。現時環球商品交易，主要是以美元計價，當價格大幅波動，觸發投資者拆倉，推高美元的需求。

有香港「末日博士」之稱的羅家聰指出，對美元今輪升浪，更有主宰性的因素是，本月以來商品市場價格急挫，所引發的拆倉潮。（資料圖片／余俊亮攝）

本月市場對美國將陷入經濟衰退的情緒惡化，高盛最新預計，美國經濟在明年陷入衰退的可能性約為30%，觸發國際油價急挫，三個月來首次穿100美元，油價較近期高位累計跌幅超過兩成，技術走勢上恐陷入熊市。

溫灼培：歐日經濟「累鬥累」 美元獨升

市場對美國經濟衰退的預期日深，不過美元卻仍一枝獨秀抽升，對於這個「矛盾」現象，恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時表示，美國多次進取加息，市場早已擔心會令經濟增長放慢、甚至收縮；不過卻未有影響美元升值，主要是因為歐洲及日本等其他主要經濟體的問題更加嚴重，可謂是「累鬥累」。

他解釋指，現時俄鳥戰爭之下，能源價格急升，令歐洲及日本等十分依賴能源進口的國家，面對大額貿易赤字，對歐元及日圓兩大主要貨幣，造成嚴重的打撃。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，市場早已擔心會令經濟增長放慢、甚至收縮；不過卻未有影響美元升值，主要是因為歐洲及日本等其他主要經濟體的問題更加嚴重，可謂是「累鬥累」。（張浩維攝）

日本德國相繼「赤字」 盈餘國優勢不保

日元今年以來的貶值潮下，貿易逆差拾級而上，至今連續第十個月出現貿易逆差，在5月日本貿易收支出現2.38萬億日圓，創歷史來次高紀錄。歐洲亦同樣面對相近「慘況」，特別是歐洲最大的經濟體——德國，在5月錄得貿易逆差，是逾30年來首次。對於二戰以來，長期積累大量貿易順差的德國，現時情況尤其罕見。德國當月進口額按年增長近28%，遠超出口額的11.7%按年升幅，令5月錄得10億歐元逆差，是1991年以來首次。

分析：美元指數料向110新高邁進

羅家聰指出，現時商品拆倉潮，對美元的拉升動力，尚未完結。認為美元短線或會先略為回調，不過在未來數個月，持續拉升機會較高，預期美元指數正向110，即2002年上半年的水平邁進。