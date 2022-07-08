美元破廿年高　拆解對股樓影響　羅家聰：樓市跌勢最快一年浮現

今年貨幣市場上，美元表現一支獨秀，今年累計升值幅度超過10%。本周更撃穿107水平，創20年新高。按彭博數據顯示，美金升幅是發達國家中最強，勢將對環球金融市場，特別是股市等風險資產帶來沽壓。經濟學者及匯市專家一致警告，留意亞洲貨幣有機會出現的競爭性貶值，同時本港樓市及股市的下行壓力，料無可倖免，樓價今年潛在跌幅達10%。

兩位金融專家不約而同指出，美元急升，對環球金融市場的影響不容輕視，以下從匯市、股市及本港樓市三大方向拆解。

按彭博數據顯示，美金升幅是發達國家中最強。（彭博數據）

匯市：憂亞洲貨幣爭相貶值

從匯市角度，恒生銀行首席市場策略員溫灼培指出，美元抽升，非美貨幣中，特別是歐元日圓明顯受壓，已經跌至廿年低位。日圓跌勢特別急劇，今年至今貶值幅度超過一成半，對亞洲區其他出口主導的國家，會造成貨幣貶值壓力，提醒市場要留意對亞洲貨幣的負面影響，憂觸發亞洲國家貨幣爭相貶值。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，日圓跌勢特別急劇，憂亞洲貨幣爭相貶值。（張浩維攝）

股市方面，人稱「KC博士」的香港經濟學者羅家聰接受訪問時指出，美元抽升，將推低全球資產價格，特別是風險資產，港股亦難逃一跌。

股市：恒指再下試二萬點

港股繼去年跑輸全球投資市場之後，在今年3月，恒指更進一步下挫至18000多點，創下十年低位。羅家聰相信，美元抽高對股市沽壓大，恒指有機會重返20000點大關；不過現時在估值的角度去看，今年3月時所創下的18000點低位，則相信未必會重臨。

人稱「KC博士」的香港經濟學者羅家聰接受訪問時指出，本港樓價今年出現約10%的跌幅不足為奇，回看以往1997年金融風暴時，即是1997年至2013年之間，樓價在六年之內出現「腰斬」急挫60%。（資料圖片）

樓價方面，羅家聰相信美國加息後，多國樓價已經見頂。諸如最早開始加息的紐西蘭，當地樓市已見頂出現回吐。本港樓市面臨的形勢相若，他形容：「樓價就是對前景的反映，本港雖說現在銀行未有上調最優惠利率(P息)，不過外圍加息的影響亦必然會傳至本港市場」。

樓市：一年潛在跌幅10%

參考中原樓價指數，在過去五年，本港樓價三度攀升至新高，時間分別是2018年8月、2019年6月以及2021年8月。當時領先指數都分別攀升至188-190水平。不過，去年下半年以來，樓價逐步向下，最新樓價領先指數企180水平，反映樓價較高位回落約5%左右，個別地區跌幅更深。

羅家聰認為，本港樓價今年出現約10%的跌幅不足為奇，回看以往1997年金融風暴時，即是1997年至2013年之間，樓價在六年之內出現「腰斬式」急挫60%。他指出：「相信樓價反應不會好快出現，可能需要一年、甚至一年半多，才會陸續浮現。」認為本港樓價今年會見頂，明年才漸現跌勢。