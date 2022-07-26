國企入股惟延還債　華南城債主高調反對　分析︰或削國資背書信心

近日內地多個「爛尾樓」業主發出「停貸告知書」，實行「抱團停貸」，涉及的樓盤據報升至逾300個。小業主高調「維權」，就連內房債持有人也不甘示弱。早前獲深圳政府入股的內房華南城﹙1668﹚，近日建議把5筆合共15億美元的債務延期兼降息，惹來部份債權人反對，成延立關注組積極「追債」。



該關注組代表接受《香港01》訪問，親述「訴求」，認為華南城獲國企入股，財政得以改善，好應如期還款。有分析就指，事件削弱市場對「國資背書」的信心，加上內房面對「保交樓」、還外債的壓力，倘欠缺實質政策放寬，行業資金緊急的情況只會加劇。 《香港01》就「關注組」公開信內容向華南城查詢，公司回應指以港交所公告為準，暫未有補充。



華南城5月中獲得國企深圳市特區建設發展集團（深特發）入股29.28%股份，成單一大股東。﹙華南城網頁圖片﹚

內房債務違約或延期，已不算新聞，但遭債權人高調反對，卻十分罕見。民企內房華南城（1668）上周四﹙21日﹚發公告，建議調整5筆合共15億美元的債券條款，分別延長債券到期時間20個月、分期兌付本金、下調票息至9厘，以改善流動性及現金流管理。

然而，華南城的建議，惹來一批自言是華南城債權人激烈反對，並成立「抵制華南城惡意逃債關注組」﹙下稱「關注組」﹚，於上周五﹙22日﹚在報章刊登公開信，形容華南城「霸王硬上弓」地推出方案，呼籲投資者投票反對方案，「不要被迷惑」。

由於華南城5月中已正式獲得國企深圳市特區建設發展集團（深特發）入股29.28%股份，成為單一大股東，因此關注組同日亦向深圳市市長覃偉中發公開信，要求他關注事件，保護債權人依法維權。該組其後也寫信予著名私募基金太盟投資集團（PGA）董事長單偉建，呼籲該集團不要支持延期降息條款。

「抵制華南城惡意逃債關注組」於報章刊登公開信。﹙資料圖片﹚

關注組︰發公開信 冀高票反對廷期

關注組代表、本身是家族辦公室負責人向《香港01》表示，早於華南城正式發出公告前，已通知對方反對延期的決定，不滿公司仍然一意孤行，還向債券持有人稱，若不能通過延期方案，華南城只有債券違約、破產重組的下場。

關注組代表認為，公司的做法是「嚇海外債權人唔識國策」，讓他們沽貨，又或無奈接受延期。該代表解釋，正如公開信提到，今次「深特發」入股華南城，在內地已成國企強力支持民企的「先進成功典型，被廣為傳播宣傳」，而「深特發」亦向華南城發出未來12個月的運營支持函，承諾幫助公司償還這12個月內到期的各項負債。

關注組代表認為，以上反映「深特發」、深圳市國資委，以至深圳市政府不會容忍華南城獲入股後，馬上就破產重組，故希望透過公開信，向海外債券持有人解釋，令他們不要低價沽貨，以防有人乘機利用內部消息低價買入，強化投票權；同時希望以高票反對，給予壓力華南城另行修訂條款，「希望公司放棄想法，唔『玩嘢』！如果違約，﹙我們﹚亦都有律師團隊做好計劃，會非常快速向有關方面申請破產保護。」

《香港01》就「關注組」公開信內容向華南城查詢，公司回應指以港交所公告為準，暫未有補充。﹙華南城網頁圖片﹚

料方案遭撤回或否決機會較大

該代表續稱， 今年1月已經同意華南城將兩隻於今年到期的美元債延期，過去數月來華南城獲得國企注資逾19億港元，又以近13億人民幣向對方出售旗下物業管理公司50%股權，即公司獲「放水」近35億港元，加上年報指現時持有現金47億港元，認為公司有能力派息及還款。

問及發聲的成功機率，關注組代表就稱，目前估計有三個可能的局面︰一是，華南城成功延期及降息；二是，公司無法獲得75%的投票同意，撤回相關方案；三是，延期和降息方案被投資者否決，華南城決定債券違約，投資者損失慘重。

關注組代表向《香港01》透露，目前他們已齊集逾25%的債券持有人反對延期及降息方案，而公開信刊登後，亦收到十多個機構或個人投資者的支持，表示將會投反對票，「目前情況意味只會出現第二及第三場種可能。」

《香港01》就「關注組」公開信內容向華南城查詢，公司回應指以港交所公告為準，暫未有補充。

有分析師估計，未來內地房企資金鏈愈來愈緊張，須當局真正放寬樓市調控措施，（資料圖片）

「國資背書」僅心理作用 關鍵是放寬監管

觸發今次風波，可說因為國企入股華南城，令債權人相信公司財力大升，能及時償還債務。事實上，去年底華南城出售股份予國企後，被解讀為獲得國家「救助」，一度振奮市場情緒，其美元債價迅速急升五成至九成不等，股價亦由去年底0.475元的低位，最高反彈逾七成至0.84元。

早前有上海國資委背景的綠地集團，要求美元債展期，已令市場嘩然，今日再爆發華南城債權人高調反對， 或會動搖市場「國資背書」的信心。彭博行業研究信用分析師Dan Wang等曾於報告提到，市場就政府支持力度出現疑問，亦反映新冠疫情下長期封鎖與再融資壓力所造成的流動性問題，連國有開發商亦不是免疫。華南城股價亦回落至今日﹙26日﹚收市的0.55元，即國企入股前的水平。

一名熟悉債市及內房的分析師向《香港01》表示，事件或反映市場認為，即使國企注資亦不代表問題可以完全解決，又指內房最新面對「保交樓」等問題，即使放寬按揭貸款，買家亦只對國企項目有信心，項目賣出收回的資金，因要投放到其他「爛尾樓」項目中，「資金只會被政府扣得更緊」，以達「保交樓」目標。

該分析師估計，未來內地房企資金鏈愈來愈緊張，「國企入嚟唔代表乜，只係畀個（國企支持）嘅名你。」不過她相信一旦情況變得更壞，或許會令當局真正放寬樓市調控措施，令市場反彈得更快。