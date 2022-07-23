4大港銀內房貸款逾4000億　有兩隻股價創新低　專家︰不建議撈底

近期內房爆出爛尾樓斷供風波，令市場對於內房相關貸款違約風險擔憂升溫，其實除了內銀受波及外，港銀內地貸款的資產風險也要留心。據評級機構穆迪披露的數據顯示，對內地貸款敞口最高的港銀依次為東亞銀行（0023）、中銀香港（2388）及恒生銀行（0011），3家銀行與內房相關貸款額合共達逾2,400億元，倘加上滙豐（0005）的逾1,600億元，規模已超過4,000億元。



無巧不成話，港銀的股價近日表現偏軟，東亞及恒生更一度創下52周新低。有分析師認為，除了內房貸款質素惹關注外，港銀還受不少其他因素拖累，料股價短期走勢仍然偏弱，有機會繼續尋底，故暫不宜沾手。



內房爆出爛尾樓斷供風波，內房、內銀股價表現不堪入目。﹙資料圖片﹚

內房爆出爛尾樓斷供風波，內房、內銀股價表現不堪入目，本港銀行亦可能受累。穆迪報告稱，鑑於內房行業低迷，內房貸款對港銀構成高資產風險，大部份港銀內房貸款至少佔內地貸款的20至30%。其中，對內地貸款敞口最高的港銀為東亞銀行，截至去年尾的與內房相關貸款佔內地貸款額高達29%，佔總貸款額11%；其次為中銀香港及恒生銀行，與內房相關貸款佔總貸款額分別為7%及6%。

若以金額來計算，滙豐有高達1,633億元內房貸款額，為港銀之冠，但佔總貸款比率僅3%；排名第二的為中銀香港，內房貸款額達1,065億元；恒生及東亞則分別以748億元及589億元，位居第三及第四。

資料來源：穆迪報告Lending to mainland China raises asset risks amid economic and property sector downturn

無巧不成話，港銀股價也走弱。自7月13日起，多個媒體報道關於內地爛尾樓停貸蔓延至各地，東亞及恒生股價也出現異動。至周五﹙22日﹚，東亞收報10.04元，較對上一個星期二﹙12﹚收市累瀉9.4%，一度創下52周新低；恒生收報128.2元，期內累瀉3.2%，也一度創下52周新低。

至於中銀香港，周五收報28.3.5元，期內一度低見27.3元，但之後收回失地，表現相對硬淨。

東亞中國2021年房地產發放貸款及墊款佔比，按年下跌3個百分點至28%，唯金額則按年增5.84%至302.53億元人民幣。

港銀內房貸款佔比正逐步下降 中銀香港︰客源主要為國企

或為平息市場擔憂，金管局副總裁阮國恒日前表示，本地銀行在內地貸款風險可控。話雖如此，各行內房相關貸款金額，著實不少。

港銀之中，東亞相對積極開拓內地市場，記者翻查年報，2021年東亞的內房相關貸款組合，佔東亞中國企業貸款總額約33%，但相較2020年的40%，已下跌7個百分點。東亞也有在年報中指出，通過不斷努力擴大及分散貸款組合，內地房地產相關貸款佔比逐步下降。東亞全資子公司東亞中國2021年房地產發放貸款及墊款佔比，按年下跌3個百分點至28%，但金額則按年增5.84%至302.53億元人民幣。

至於恒生，記者翻查全資子公司恒生中國年報，截至2021年尾，房地產貸款及墊款，佔總放貸及墊款額的比例為21%，較2020年尾下跌4個百分點，金額也下降8.60%至146.68億元人民幣。恒生在年報中指出，與中國政府「三條紅線」中紅線類別的房地產發展商並沒有直接的信貸風險承擔，有風險承擔相關的房地產公司，主要業務是住宅、商業及混合用途的房地產活動，貸款一般集中於一二線城市。

另外，記者向中銀香港查詢有關內房貸款及風險管理政策，該行回覆稱中銀香港一貫高度重視內房企業的資產質量，客戶主要集中於國企背景的企業或具規模及財務實力的發展商，並採取擇優而做、審慎評估及從嚴掌握的原則開展業務，整體風險可控，資產質量維持優於市場的水平。該行將持續密切關注市場情況和內地政策的變化，嚴格監控整體授信情況。

姚浩然表示，美國加息周期，預計港銀跟隨加息會出現滯後，而最終息差擴闊料將有限。

時富姚浩然︰外圍經濟疲弱促使銀行提升壞賬撥備

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，暫不建議投資者撈底港銀板塊，在沒有特別利好板塊因素下，預計短期內走勢仍將偏弱，有機會繼續尋底。至於中長線是否值得投資，則會視乎包括爛尾樓停貸事件是否得到解決，以及外圍經濟等因素，目前難以估計。

他指出，美國加息周期，預計港銀跟隨加息會出現滯後，而最終息差擴闊料將有限。港銀除了面對內房相關貸款風險，香港業務方面，加息環境開始令有意置業者持觀望態度，料按揭業務將繼續受影響。另外，加上外圍經濟疲弱，會促使銀行提升壞賬撥備，從而最終影響盈利。綜合各種因素，港銀板塊會看低一線。

熊麗萍表示，若真有意中長期持有港銀，她僅會建議中銀香港，因其業務較為多元化，有利分散風險，。﹙資料圖片﹚

駿達資產熊麗萍：若真有意中長期持有港銀 僅建議中銀香港

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，內房相關貸款風險存在多年，雖然面臨較高壞賬風險，但無論是內銀及港銀近年都有加強相關風險管理，相信仍屬可控範圍。但至於港銀是否值得現時撈底，她就有所保留，因除了內房問題外，投資者還需要留意香港業務的情況，美國加息走勢，以及外圍經濟。

她表示，由於港銀股價已跌至低位，預計中短期內大跌空間有限，但向上動力缺乏，仍將在低位反复。若真有意中長期持有港銀，她僅會建議中銀香港，因其業務較為多元化，有利分散風險，區域性來看，會看好其東盟業務發展。

另外，美國加息對於大型銀行如滙豐會有利好，但熊麗萍提醒需要留意其國際業務風險，因歐美正面臨經濟衰退風險，歐元及英鎊貶值也不利當地業績入賬，其派息政策又未完全恢復，即使恢復約4厘的派息率，相較零風險的美國國債約3厘回報，並不值博。而恒生則較多為香港業務，較為單一，故也不看好。