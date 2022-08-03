中國經濟反彈一個月即「走樣」　隔夜息穿一厘突顯放水未挽狂瀾

中國經濟經過6月份上海「解封」強勢反彈後，7月份表現卻不似預期，製造業活動出乎意料重現收縮，市場關注中央政府會如何出手支撐經濟。從貨幣政策看，中國未有跟隨歐美等主要央行開始加息，反而持續寬鬆「放水」，通過中期借貸便利（MLF），在今年首七個月向市場投放4,000億元人民幣，然而，無論是中港股市、或是實體經濟，表現都是乏善可陳，突顯貨幣政策寬鬆不足以救市。

7月份製造業採購經理人指數（PMI）遠遜預期，也是繼6月份回升後，出乎意料重現收縮。（新華社）

製造業PMI重現收縮

7月份製造業採購經理人指數（PMI）遠遜預期，也是繼6月份回升後，出乎意料重現收縮。官方製造業PMI跌至49，創3個月新低，(市場原先估計數據由6月的50.2升至50.4)。生產及新訂單指數均跌至50以下的收縮水平，兩項指數連跌多個月，反映需求不足的企業比例逾半，需求疲弱限制復蘇步伐。

《彭博》引述消息指，中國最高領導層上周在一些省部級干部會議上稱，受各種影響經濟的特殊因素疊加影響，今年5.5%左右的經濟增長不是一個必須達到的數字，而地方目標同樣僅具指導意義。

不景氣擴至大企業

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時指出，今次內地製造業數據，和以往經濟下行情況有所不同，最主要在於大型企業的表現方面。以往內地製造業不景時，通常小企業受壓最深，至於國企等大型企業，一般較有力把握刺激政策，改善業績，不過今次數據卻反映，連大企業的情況都見收縮。

數據顯示，上月大型企業PMI為49.8%，按月下跌0.4個百分點，降至榮衰分界線以下；小企業處境更弱，PMI按月跌至47.9%。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指出，環球多國正處於貨幣收縮期，對內地的產品需求放緩，可從最新內地的新訂單下跌情況看到。（訪者提供）

市場關注為何內地政府持續出手撐經濟後，製造業仍然未有起色？林樵基指出，可從兩大方面拆解。第一是環球多國正處於貨幣收縮期，對內地的產品需求放緩，可從最新內地的新訂單下跌情況看到。數據反映，企業生產及新訂單指數均跌至收縮水平，兩項指數連跌多個月，反映需求不足的企業比例逾半，需求疲弱限制復蘇步伐。第二，疫情在內地仍有零星爆發，部分地區仍要處「封區」狀態，限制了服務業的復甦。

人行調查：貸款總體需求創六年低

經濟下行，企業貸款跌至六年低位。據人行早前一項調查，第二季度貸款總體需求指數降至2016年以來最低水平，非金融機構今年債券發行總量亦告下降，借債成本降至2020年以來最低也未能挽回這一勢頭。

不但是企業投資，眼下連資本市場，不管是中國A股或是港股，同樣面對不景。內地上證指數經過5月及6月份連續兩個月反彈、累計升幅達到10%，不過在7月已經重現疲態，指數失守3200點大關。至於港股情況更弱，恒指本周再穿二萬點大關，是逾兩個月來首次。不但指數下挫，資金量亦明顯萎縮，現時港股單日成交額，再度跌至不足1,000億元。

無論是股市或是實體經濟，皆面對多重壓力。即使年內已經透過下調存準金及降低五年期貸款市場報價利率（LPR），仍然未能支撐經濟。雖然市場仍然期望人行會再度降息降準促進企業投資，不過從金融數據可以反映，貨幣政策的效果有限。

中國銀行間隔夜回購利率一度跌破1%，7月累計下跌94個基點(1厘=100點)。再次表明，中國央行提供的流動性，大部分留在了銀行。資金在銀行體系間「空轉」情況嚴重。（資料圖片）

隔夜回購息破1厘 資金「空轉」 未有流向實體經濟

中國銀行間隔夜回購利率一度跌破1厘，7月累計下跌94個基點（1厘=100點）。再次表明，中國央行提供的流動性，大部分留在了銀行。資金在銀行體系間「空轉」情況嚴重。

銀行存款半年添10萬億元人民幣

從另一個數據看，更反映人行的「放水」，並未有流入實體經濟，全因企業及市民的信心疲弱，在今年內房債務問題、「爛尾樓」急增，以至科網企業裁員潮下，寧可「積穀防饑」，亦不願投資。今年上半年，內地老百姓新存進銀行戶口的款項多達10萬億元（人民幣‧下同），創歷來新高。假若把10萬億元，除以中國約10億成年人口，相當於平均每人的戶口在半年間進賬約1萬元。

中信證券首席經濟學家明明表示，過剩的資金正在金融體系中淤積，而沒有輸送進入實體經濟，指出「流動性陷阱——貨幣政策寬鬆無法提振需求」的風險正在上升。

可見，當前的經濟問題，未能靠人行放水應對，唯有等待房地產問題、債務泡沫逐一擠破，才有望恢復市場信心。因此，在可見的未來，若「地緣政治+經濟收縮+內房問題」等三座大山未能化解，任何的貨幣寬鬆，也難免如同泥牛入海。