港經濟連縮兩季　又遇息口上升　經濟師︰影響有限　全年或有增長

本港經濟連續兩季出現收縮，港府早前如市場預期下調經濟增長預測。但受制於聯繫匯率政策，本港變相沒有獨立的貨幣政策，需要跟隨美國息口上調，與經濟前景未明形成「背馳」，增加企業及供樓人士貸款成本壓力。不過，有經濟師則認為，加息環境對於本港經濟負面衝擊有限，對於企業投資計劃及樓價影響較少，全年或能達致政府預測上限，即增長0.5%。



本港實質第二季生產總值（GDP）按年下跌1.3%，而首季跌幅為3.9%。港府將本港今年經濟增長預測，由5月時的增長1%至2%，下調至收縮0.5%至增長0.5%。

林俊泓預計，全年達致上限正增長0.5%的機會較大，主要考慮到去年基數較低，另外隨著消費券發放及勞工市場改善，下半年消費市場料將向好。（資料圖片）

上商林俊泓︰上限增長0.5%機會較大

上商研究部主管林俊泓認為，政府對於本港全年經濟的最新預期屬於合理，並預計全年達致上限正增長0.5%的機會較大，主要考慮到去年基數較低，另外隨著消費券發放及勞工市場改善，下半年消費市場料將向好，並為整體經濟帶來利好。

林俊泓又補充，雖然本港3+4新防疫措施，短期內或將促使港人除外旅遊消費，對於訪港商務或者消費旅客刺激作用則屬有限，但相信措施屬於階段性，實際是為進一步鬆綁關口政策鋪路，有利本港中長線經濟增長。

統計處數據顯示，本港就業市場持續改善，5月至7月失業率為4.3%，較月至6月的4.7%有所改善；同期就業不足率由3.0%，下跌至2.2%，減少0.8個百分點。第二季失業率為4.7%，低於首季的5%，以及2至4月失業高峰期的5.4%。

莊太量表示，隨著防控關口政策放寬，政府並會透過政策吸納更多包括內地人才來港，會對於本港勞動人口帶來補充，能中和移民潮影響。（資料圖片）

莊太量︰吸納人才計劃 料緩和移民潮影響

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量也預計，下半年本港經濟有望恢復正增長，主要考慮到在內地出口持續改善的情況下，令本港轉口貿易有所改善，全年經濟達到0至0.5%增長。他指出，內地6月及7月出口增長均表現靚麗，本港7至8月出口也有望跟隨改善。

他又指出，本港經濟過往數年開始持續收縮，移民潮為導致勞動人口下跌為因素之一，但長遠來看，隨著防控關口政策放寬，政府並會透過政策吸納更多包括內地人才來港，會對於本港勞動人口帶來補充，能中和移民潮影響。

林俊泓莊太量：加息不會導致樓價大跌

經濟近期走弱，但適逢在聯繫匯率下，本港拆息持續上揚，1個月拆息（HIBOR）連日創逾兩年新高，以H+1.3厘計算的H按利息，也一直高於普遍銀行的封頂息2.5厘，繼早前4家中小型銀行上調封頂息，日前大型銀行匯豐及渣打銀行也宣布，調升H按利率封頂息率至2.75厘。市場預計最優惠利率（P）最快將於9月被上調。

林俊泓預計，美國加息，本港息口跟隨速度及幅度均會較為落後，P會在未來12個月內上調，但幅度會少於1厘，對於樓價影響相信少於10%。（資料圖片）

談及加息對本港經濟之影響，莊太量就認為，幅度有限。他解釋，因本港經濟受外貿帶動較大，而外貿表現較少受到息口轉變而跟隨，反而加息對本港金融業有利，因有助銀行拓闊息差，行業利潤有所增加自然都有利經濟。

加息會加重本港中小企業借貸成本，莊太量指，本港屬於開放型經濟，外商投資對於勞動市場影響更大，以往都未有因加息而導致失業率惡化的情況。林俊泓也稱，加息對本港經濟影響屬於有限，一來本港政府沒有太多債務，至於本港企業借貸成本參考的3個月拆息及P上升，會否打擊其投資意欲，他也認為影響屬有限，主要考慮到相關利率增幅僅為約1厘或少於1厘，企業投資多屬於中長線，較少因為短期利率變化而暫停或終止投資計劃。

再者，加息也未見大力衝擊樓市。莊太量指出，以往加息環境未見導致樓價大跌，他預計今年情況類似，受到宏觀經濟影響，全年或按年持平或有小幅下跌，成交量也會較去年為低。林俊泓也認為，對於本港樓市影響也屬有限。他預計，美國加息，本港息口跟隨速度及幅度均會較為落後，預計P會在未來12個月內上調，但幅度會少於1厘，對於樓價影響相信少於10%。