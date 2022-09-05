太古地產︰未見寫字樓租戶遷出香港　若「開關」租賃需求將釋放

近年寫字樓空置率上升，經濟前景未明，加上疫情下，令租賃需求疲弱，不過太古地產（1972）行政總裁彭國邦認為，若果香港重新「開關」，過去壓抑的租賃需求將會釋放。他明言，暫時未見旗下租戶遷出香港轉到新加坡，又認為旗下寫字樓租合下能適應新的工作模式，對中、長期表現有信心。



新冠疫情持續，本港已經兩年多未有「開關」，相比歐美及新加坡等地方已逐步復常，香港卻仍未見實際路線圖，令本港營商及旅遊的吸引力都大減。市場擔心若情況持續，本港資金、人才，甚至企業都會外流到競爭對手。

太古地產行政總裁彭國邦接受《香港01》訪問時表示，歡迎政府將入境隔離減至「3+4」，認為與兩年前，入境後需要隔離21日比較，已經有大的改變，新一屆政府上場後，亦有放寬部分防疫措施，本港疫苗接種率逾九成的情況下，他對香港可以重新開放很有信心，笑言或許只進行定期檢測，而不需要關閉邊境及戴口罩。

太古地產行政總裁彭國邦估計，「開關」後被壓抑的需求將釋放。（陳葦慈攝）

未有復常「路線圖」 難料需求何時恢復

他指出，香港需要與國際連繫，以其他國家及地區為例，當重新開放後都迎來反彈，相信香港只要重新開放，同樣的事情亦會發生，在清晰「開關」路線下，就會看到過去被壓抑的需求釋放。

惟近期不時都有報道指，有外資因應本港的防疫措施，考慮撤出香港，又或將部分員工轉到新加坡工作。寫字樓租賃作為太古地產的主要收入來源之一，或多或少會受影響，日前有報告顯示，今年7月份整體甲級寫字樓空置率升至近一成。

彭國邦指出，旗下投資物業租戶中，暫時未見到有企業遷出香港轉移到新加坡，惟不少商務人士都會將自己的假期與出差連在一起，工作之外順道旅遊，目前的確見到企業有一些臨時措施，如安排部分員工到新加坡；又承認過去幾年經濟前景充滿不確定，新供應的出現，如長江集團中心二期，及恒地（0012）位於中環美利道的The Henderson等，令市場疲軟，「封關」下未見有新租賃需求，在未有明確「開關」路線圖前，仍很難估計需求何時恢復。

不過對他而言，香港在國際及內地的角色仍處於有利地位，任何企業只要有意進入內地市場的話，都需要在港設辦公室，對寫字樓的租賃中、長期需求有信心。

WFH成「新常態」 辦公室角色有改變

另一方面，疫情亦改變過去的工作模式。居家辦公（WFH）成新常態。有人認為WFH的出現，令僱主可以減少租用寫字樓，以節省營運成本。彭國邦卻認為，早於疫情前市場對寫字樓的要求已經有變化。

彭國邦解釋，共享辦公空間的出現已引發很多會否顛覆傳統辦公市場的討論，疫情更加速企業數碼化，遙距工作、開會等已成為生活的一部分；而「打工仔」希望擁有靈活工作空間及時間，令工作與生活之間有更好的平衡（work life balance），亦令辦公室的角色有所改變。

彭國邦認為，僱主如何贏得人才，讓最優秀、最聰明的人去為公司工作，寫字樓本身都亦佔一個重要席位。對他而言，就算共享空間、WFH的出現改變了辦公室的用途，但仍然沒有辦法替代人與人之間面對面的交流，辦公室的設計將混合傳統與未來。

他坦言，市場具挑戰，不揣測過去商業地皮流標的原因，重申未來會繼續投資於核心市場，並與租戶合作，如提供資源以幫助他們減少能源消耗、提高ESG績效等。因此，在企業「去中環化」，對辦公室質素及要求的提高下，旗下組合有助於在較艱難的時間保持高出租率。

彭國邦重申未來會繼續投資於核心市場。（陳葦慈攝）

據太地中期業績，寫字樓出租率仍維持96%，當中太古坊出租率約98%；太古廣場亦達97%，彭國邦形容成績是「非常令人鼓舞」，雖然太古廣場租金按年下跌一成八，太古坊按年跌3%，但認為租金水平已由2019年高位回落，長期歷史平均而言，辦公室租金仍相當健康。

另外，疫情下集團的酒店業務及到影響，影響入住率和房價；零售業務在消費券及內需的帶動下，業務仍然強勁。