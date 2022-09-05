太地十年投資千億　上海封城未損信心　冀參與「北部都會區」發展

太古地產（1972）早前宣布，計劃在未來10年投資港幣1,000億元擴展公司業務，其中三分一資金會投放在香港，用以繼續擴建和優化太古坊及太古廣場兩大核心投資物業組合；逾半資金投資在內地市場，未來十年應佔內地物業組合的總樓面面積將增加一倍；餘下的投放在東南亞等新項目。



不過近年內地經濟增長放緩加上，加上政府調控措施下，部分行業如內房陷入困境，連帶拖累其他行業，令投資環境受影響。太古地產（1972）行政總裁彭國邦接受《香港01》訪問重申，會繼續在內地投資，信心未損。



彭國邦表示，目前在內地的投資主要是資產強化，以及尋找有潛力的地區，如大灣區等興建地標項目，以及於具特點的新興一線城市發展。以西安太古里為例，項目位於陝西省西安市碑林區小雁塔歷史文化片區，選址毗鄰聯合國教科文組織世界文化遺產。

他指，集團一直以審慎態度去投資，了解相關的項目能否對當地的社區作出貢獻，亦會與不同的內地企業合作：如西安太古里，太地及西安城桓文投，將分別持有該項目70%及30%權益。他笑言，集團清楚了解當地政府「在尋找什麼」，了解項目對城市更新及社區作出的貢獻，與政府的方向是一致的，未來會繼續採取非常謹慎的方式，去選擇投資項目。

繼續集中發展一線城市

至於上半年內地再爆發新一輪疫情，多個地市包括深圳及上海等都需要「封城」。彭國邦指，今年首季內地零售銷售仍然強勁，不過第二季受到「封城」等措施影響，估計仍需一段時間才能看到復甦跡象，但目前已見改善，除部分城市出現零星爆發外，估計增長趨勢會持續。

他形容，過去的經驗令團隊明白各種防疫措施對業務的影響，上海對太古地產而言，是一個非常重要的市場，因此不認為3、4月所發生的事情會對此有任何影響。他稱，集團在中港兩地市場已經有逾150年的歷史，雖然新冠疫情為市場帶來短暫的影響，但認為基本因素仍然強勁，新興的中產階級，居民可支配收入的提升，將支持行業複蘇，會繼續集中在一線城市發展。

料樓價下跌屬短期影響

集團的「千億大計」，另有三分一將投資香港。彭國邦指，近日樓價指數下行，地緣政治緊張局勢，以及利率上升等，都為買家帶來不確定性，但他相信是屬短期影響，中期而言對住宅需求充滿信心，政府正在採取積極措施解決住房供應問題亦令人鼓舞，對香港， 特別是年輕人來說是好事。

他指出，雖然太地希望再發展下一個「太古城」，但涉及地皮等因素，若果有合適的機會，集團有能力於「北部都會區」中發展，但會與其他發展商合資的方式去參與。

提到早前太地出售太古城停車場，目前正考慮以其他方式出售該等期數內餘下的車位，當中包括出售車位予非太古城住宅物業業主，估計最快年底會有公布，惟他指出，目前非核心資產所剩不多，暫時沒有再出售其他項目的打算。