明星精品店屹立信和17年　店主見盡瘋狂粉絲　伊朗女赴香港追韓星

今年7月尾，MIRROR演唱會發生嚴重事故，一塊大型屏幕墮下擊傷兩名舞蹈員，備受社會廣泛關注。及後，MIRRR經理人公司MakerVille宣布取消餘下所有演唱會場次，並暫時取消MIRROR短期內的活動。



MIRROR休團，不僅影響了ViuTV或MakerVille的日常營運，隨著應援活動大減，經營明星周邊的小店首當其衝，生意受挫。



在旺角信和中心經營明星周邊的店主Simon，在MIRROR演唱會事故發生後，感嘆生意大受打擊，較以往急跌兩成。由於店內逾一半都是MIRROR的周邊商品，加上現時的客戶都以「鏡粉」為主，故嚴重影響其生意。

「無辦法啦，做生意總有高高低低，我都好擔心佢哋（MIRROR），始終佢哋都幫咗我唔少。」Simon指，兩年前疫情最嚴重的時期，曾日賺百多元，當時多得十二位「救世主」才有能力生存。

應援活動大減，仍有零星粉絲到店內搜購。就記者實地觀察，在平日下午時段，短短一小時內有約三至四位客人，每位消費約50-100元，雖然有個別客人購買韓星的周邊，但多數仍以MIRROR及COLLAR為主。

曾月賺六位數 有「狂粉」掃清偶像周邊

回想起之前的高峰時期，店主Simon稱，當時一個月可賺六位數字之餘，間中更有「瘋狂粉絲」出現。他依稀記得，曾經有一位約四十歲的中年女士一次買逾3,000元的KPOP周邊，將店內所有心儀的KPOP偶像周邊「掃盡」，小至鎖匙扣、撲克牌，大至海報、橫額、帽子，通通一掃而空。

他又分享遇見另一位「瘋狂粉絲」，她是由伊朗遠赴香港追韓星。當時Simon問她追星是不是有違她的宗教（穆斯林教），她竟回答，「所以我移民美國了！」Simon嘖嘖稱奇，驚嘆「追星」的魅力竟可以使一個人移民他國。

開業17年，Simon對銷售明星周邊的熱情不減，不過年紀漸大，亦要將工作量減輕。Simon提到，本來印刷工作是由自己一手包辦，如今已交由廠商負責，銷售盈利雖然不及「自家製」，但可換來更多休息時間。

以一個10元的鎖匙扣為例，Simon自己「一條龍」製作可以有約6至7元的盈利，但現在交由廠商印刷，可能減少一半的盈利，「落袋」只得3至4元。「以往可以日頭開舖夜晚做印刷設計，一晚瞓4粒鐘都無問題，但𠵱家唔得喇，年紀大要多休息。」

同行競爭五花八門 未來去向隨遇而安

「未來只會更難做，因為競爭開始大，製作精品愈趨普及化，唯有見步行步啦。」他指出，其他行家常有五花八門的明星精品，例如人偶、攬枕等，再加上近十年有其他商場堀起，如西九龍中心，行業競爭不少。

除了要面對同行競爭，近年坊間的應援活動亦百花齊放，不同明星的粉絲自立門戶，在Telegram、Facebook等平台設立「XXX關注組」、「XXX後援會」。不過，Simon並不視之為威脅，反而樂見現狀。「我好佩服佢哋，可以集資喺巴士賣廣告慶祝某明星生日，又或者因為某明星生日就可以免費撘電車。」

年屆五十七，被問到有沒有退休計劃，Simon想也不想便搖頭說不。畢竟自己仍「有手有腳」，多多少少都能賺到一點。最重要的是，Simon形容自己賺的是「開心錢」，因為購買明星周邊的都是忠實粉絲，不會斤斤計較價錢高低，每當他見到客人購買周邊當下的滿足感，尤其年輕人買到心頭好那份單純的喜悅，他便覺得留下來是值得的。「我今年都57歲了，但我都敢說我比同年的人年輕得多。」