國泰前CEO朱國樑籲檢疫愈放鬆愈好　撐港航空業︰最好一天還未到

香港因應疫情及檢疫限制，遲遲未對外完全通關，導致本港航空以至整體經濟未能回復正常。

前國泰航空行政總裁朱國樑接受訪問時，首度開腔表達對檢疫措施的安排，他諒解港府的難處，認為在檢視抗疫工作及重新開放之間十分困難。朱國樑對於現屆政府充滿信心，預料將有政策出台以回應商界及市民的需要。



新冠疫情持續超過兩年，不少國家已選擇與病毒並存，逐步開放邊境政策。不過，香港的檢疫措施未能與其他地區同步放寬，令這個對外型經濟體復蘇無期，競爭力大受打擊。

國際航空運輸協會（IATA）總幹事Willie Walsh日前再度批評，中國嚴格執行防疫清零政策，已經摧毀香港作為全球航空樞紐的地位。早在今年4月初，Willie Walsh已經狠批香港入境航班限制及旅客隔離規定過嚴，更形容香港猶如從航空地圖上消失。

新冠疫情持續超過兩年，惟香港的檢疫措施遲遲未能與其他地區同步放寬，使訪港旅客量持續低迷。（梁煥敏攝）

「李家超領導下會作出明智選擇」

曾任職國泰航空超過三十年、出任國泰第二位華人行政總裁的朱國樑，他對本港航空樞紐地位毫無質疑。「航空業未來前景美好，而香港航空業最好的一天尚未來到！」朱國樑稱，儘管目前香港的經濟環境，由出口、旅遊、零售、餐飲、地產，以至大中小企均出現不少問題，但認為在特首李家超領導下的政府，相信港府會作出明智選擇。

對於外界對港府在防疫手段過於嚴厲的批評，朱國樑傾向體諒特區政府的難處，更籲社會不可忘記，抗疫與復常是很困難的選擇。「It’s always a hard decision.」，當政府不管理好疫情，本港醫療系統便會承受不住。

前國泰航空行政總裁朱國樑表示諒解港府的難處，認為在檢視抗疫工作及重新開放之間十分困難。（蘇煒然攝）

愈放鬆愈好 有明確時間表對各界有利

的且而確，朱國樑認同社會上有不少聲音希望放寬檢疫措施，他亦相信政府將會落實有關政策，不單會惠及商界中小企，並會回應市民出行的需要，最終讓香港復蘇復常。而隨著放寬檢疫政策，朱相信香港經濟將會百業興旺。「香港作為金融中心、商業中心、航運中心的地位，是無可比擬的。」

上周五，特首李家超宣布入境檢疫由「3+4」調整至「0+3」，於今日﹙26日﹚正式生效。朱國樑對此並未有明確敦促港府加快放寬檢疫安排，但坦言「愈放鬆愈好」，並認為港府若有明確的時間表、檢疫政策的退出計劃，相信對各行各業都有好處，能夠及早部署。