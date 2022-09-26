滙勤中國私募基金赴英上市　年化回報率目標15%！　散戶都可參與

本港新成立的封閉型投資公司滙勤中國私募基金有限公司，將於倫敦證券交易所主板市場高級板進行首次公開募股（IPO），目標籌集最多3億美元。

該公司主席朱國樑稱，滙勤中國私募基金是次申請在倫敦交易所上市，將會成為第一家專注投資中國未上市企業的私募基金，希望可帶起風氣，讓投資私募股權更加普及化。



前國泰航空（0293）行政總裁朱國樑，今年加入滙勤中國私募基金，擔任公司董事會主席。「滙勤中國私募基金選擇在倫敦上市，是看到能夠聯通歐亞的功能，滙聚各地投資者的資金，通過香港的公司投資內地最優秀、折讓高的資產。而這些被投的公司，正正是有份推動中國經濟未來十至二十年的企業。」朱國樑在訪問中分享到在倫敦上市的願景。

滙勤中國私募基金董事會主席朱國樑（左），滙勤中國私募基金成功上市後，投資者便能夠較易入場，而且能夠每日買賣。（蘇煒然攝）

私募基金上市 散戶可參與

私募基金過往一直被視為只服務大型機構，鮮有提供零售投資者參與。「我們是首隻亦是唯一一隻，集中在投資中國未上市企業的私募基金。」朱國樑指，一般要投資私募基金資產的門檻很高，而且投資期較長，達六至七年。若滙勤中國私募基金成功上市後，投資者便能夠較易入場，而且能夠每日買賣。

滙勤中國私募基金專注於投資中國非上市企業，投資策略主要分為兩部分—成長性投資及戰術性投資。成長性投資即投資高速成長，並需籌集資金以進行擴張的中國企業。至於戰術性投資，即投資管理人預計變現期限相對較短，針對個別公司、資產組合、第三方管理基金及共同投資項目的投資。

滙勤中國私募基金投資約10家企業作為種子資產，當中包括近日在港遞交上市申請的途虎養車。（資料圖片）

成長性+戰術性投資

根據招股資料所見，在上市前，滙勤中國私募基金將以新發行普通股及現金，向投資管理人滙勤旗下公司收購種子資產，總代價為3,000萬美元。滙勤中國私募基金指，有關種子資產部分將屬於基金的成長性投資。

這筆種子資產包括新在靈科技（電梯智能監控平台）、天下科技（個人數字誠信和隱私管理服務平台）、途虎養車（汽車後市場數字化平台）、蕭雅生物（護膚科技公司）、大躍啤酒（精釀啤酒品牌）、攜旅科技（雲端SaaS酒店大數據營銷平台）、貴太太（健康食用油品牌）、百行徵信（信用信息產品與服務供應商）、愛迪教育（民辦雙語學校管理集團）、特沃斯生態科技（有機化肥供應商）。

朱國樑提到，這些種子資產的特徵都是具備研發能力、正現金流、盈利能力，有賣點之餘，亦有著新穎的商業模式和產品，以迎合新一代消費。朱補充，這些企業亦正是循著內循環的方向發展，它們目前並非看重中國市場的「餅」能夠有多大，而是它們能在這塊「大餅」中佔據多少。

滙勤投資管理（亞洲）董事總經理曹志欣稱，市場處於下行周期，資產估值偏低，為基金提供更多投資機會。（蘇煒然攝）

周期下行 投資高折讓LP好時機

滙勤投資管理（亞洲）董事總經理曹志欣稱，滙勤自2009年成立以來，一直有參與成長性投資，但當前市場更好的機會，反而集中於戰術性投資。曹解釋指，原因是環球市場處於下行周期，普遍資產估值偏低，一些現有私募資產的有限合夥人（LP）可能面對現金流問題，讓其有機會以高折讓購入這些優質的資產組合。

何謂高折讓價格？曹志欣稱，目前這類私募資產一般在市場有約50%的折讓，即可以每股資產淨值（NAV）的半價買入。換言之，當滙勤基金成功買入這些折讓達50%的資產後，由於上市基金的股價基於每股資產淨值浮動，公司便可以在短時間內將資產組合的NAV擴大，快速地給予股東回報。

曹又提到，目前市場上有不少出讓的機會，很多人需要現金，故公司更需要審慎揀選優質資產。投資的目標例如是一些相對成熟的家族辦公室，他們可能已花十年時間去構建資產組合，「不會隨處放售」，更需要一些懂得為組合估值的投資者。曹補充，滙勤憑著過去多年與LP的關係，有足夠的信任度，更有利完成投資。

滙勤中國私募基金在上市文件提到，在上市後約 12 至 18 個月內，公司將專注於針對第三方管理的私募股權基金的私募二級市場投資機遇。曹志欣補充，基於當前市場處於下行周期，不少折讓高的優質資產待售，相信基金在 6 至 12 個月內已經可以提前完成投資私募二級市場。短期內，基金配置成長性投資及戰術性投資分別為30%及70%，隨周期變化再調整。

滙勤中國私募基金選擇在英國倫敦上市。（資料圖片）

遠赴倫敦上市 因基金市場更成熟

一家投資國內私募市場的香港公司，卻選擇在英國倫敦上市，朱國樑坦言，原因是倫敦是世界市場，歷史源遠流長，尤其是買賣基金，這方面的資金池非常龐大。不論是機構投資者還是個人投資者，均對這類產品十分熟悉。

董事總經理曹志欣補充，私募股權基金尋求上市的話，倫敦一定是最好的地方，因為歐洲資產配置在基金投資佔比高達三成。而亞太區的佔比相對較少。他又指，私募股權基金在香港及亞洲都屬於比較新穎，在接觸投資者時，「第一個問題是，基金可以上市嗎？」曹志欣重申，再審視過全球資本市場後，公司認為倫敦的優勢最大。

雖說「近水樓台先得月」，但作為香港公司，滙勤沒有選擇在港上市，朱國樑強調並非因為香港市場不夠成熟，而是每個市場都有其長處，而正好倫敦是基金上市的好地方。他重申，香港本身的集資能力很強，儘管短期面對挑戰，但憑藉背靠祖國的優勢，有著內地龐大的市場及經濟增長，將來一定會愈來愈強大。

朱國樑指，今次滙勤中國私募基金IPO有不少有份量的基石投資者參與。（蘇煒然攝）

基投涉中關村、鄭志剛 年化回報率目標15%

滙勤的管理團隊亦自言今次IPO有不少有份量的基石投資者，當中包括內地科創名牌、國企中關村國際（ZGC）；本地富商鄭志剛私人家族辦公室Avantua；本地老牌券商勝利證券。朱國樑更分享到，中關村國際尤如中國北方的矽谷，能夠獲得他們參資，除了是對團隊有信心，亦反映其投資的公司質素。

截至去年底，滙勤旗下所有投資基金投資中國企業的複合年化回報率高達28%，至於滙勤中國私募基金的目標是在長期範圍內實現言於年化15%的資產淨值總回報率（NAV total return）。

朱國樑指出，15%的年化回報率是長期範圍，短期內可能更高，因為在上市後將會收購高折讓的資產，令資產淨值總回報率大幅提高。被問到為何較以往的28%回報率有所降低，朱重申15%並非低回報，比一般私募基金都要好，而這個目標是希望將風險更加分散，亦不希望「Over promise, Under deliver」，而要做到實際的樂觀（relistic optimism）。