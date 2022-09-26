英鎊急挫累滙控瀉近8%　專家籲勿撈底︰唔值博　波動市持現金

英國政府計劃推行近數十年來最激進的減稅方案，令原已疲軟的英鎊進一步下跌，直逼1算！一石激起千層浪，總部位於英國的滙豐控股（0005）及渣打（2888），今日﹙26日﹚股價也雙雙急挫。有分析師表示，市場憂慮英鎊偏弱所帶來的匯兌損失而拋售兩股，暫不建議投資者現時買入，特別是滙豐，主要考慮到英國以外的業務仍存隱憂，加上匯率波動持續，股價料將反覆向下。而相較股票，更建議增持現金。



英鎊疲弱，今日盤中兌美元一度跌至1.035歷史新低，連帶相關「概念股」也無運行。滙豐今早低開4.6%，報43.6元，最低觸及41.7元，收報42.3元，跌7.44%。渣打低開49.6元，最低觸及48元，收報49元，跌6.67%。

熊麗萍表示，英鎊下跌實際對滙豐影響有限，因為英國業務佔利潤比較少。（張浩維攝）

歐美業務佔比較少 熊麗萍：市場「反應過龍」

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，今日滙控及渣打股價下跌主要由於兩家銀行除了有英國業務外，也為英國註冊銀行，市場憂慮英鎊持續偏弱所帶來的匯兌損失，以及英國當地減稅政策及經濟放緩，對當地業務帶來的衝擊。另一方面，美元持續強勢，歐元及新興市場等貨幣匯率持續走弱，也會導致這些地區業務出現匯兌損失。

但她相信，英鎊下跌實際對兩家銀行業務的影響可能屬有限，原因是兩家銀行英國業務佔比較少，當中滙豐近年已積極剝離歐洲業務，將業務重點放於亞洲，「市場反應過龍。」

記者翻查滙豐中期業績，未有獨立列出英國業務佔比，但歐洲地區的列賬基準除稅前利潤佔比，按年大幅下跌8.6個百分點至9.6%，亞洲業務佔比則升4.7個百分點至68.7%，其他為北美洲、中東及北非，以及拉丁美洲。至於渣打，上半年歐美地區除稅前溢利佔近25%，最大的亞洲業務佔比高達66%。

郭思治表示，從滙豐上周加P僅有0.125厘來看，加息利好因素並不明顯。（資料圖片）

郭思治：匯率波幅抵消加息利好因素

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，市場對於匯率的敏感度一向都較高，美國加息持續，歐元、日圓等其他貨幣持續偏弱，股市已有所反應，而英鎊近日下跌更加深投資者憂慮，大於這些地區經濟層面對於滙豐及渣打兩隻銀行股業務的影響。當中滙豐英國業務收入佔比雖然不大，但由於總部位於英國，資產價格均以英鎊計算，投資者憂慮涉及的匯兌虧損可以理解。

他續指出，美國加息雖然有利港銀擴闊息差，但從滙豐上周上調最優惠利率（P）僅有0.125厘來看，相關利好並不明顯，而匯率波幅帶來負面衝擊，後者完全可以抵消前者對於業績及股價的利好。

任曉平表示，若能源價格進一步推高整體通脹，英鎊料將有機會跌至1美元，甚至更低。（資料圖片）

任曉平：英鎊將有機會跌至1算以下

英鎊兌美元今日一度跌破1.04關口，最低觸及1.0350，續創1985年來新低。獨立外匯分析師任曉平表示，隨著美國加息持續，對英鎊會帶來壓力，目前在1.05附近位置有所支持，若果今年冬季特別寒冷，而導致原因俄烏戰爭而高企的能源價格，進一步上揚並推高整體通脹，英鎊料將有機會跌至1美元，甚至更低。美國加息周期將持續至明年首季，歐元及亞洲等其他貨幣將持續偏弱。

郭思治也預計，強美元及其他貨幣匯率疲弱的情況，將至少在未來一兩季度持續，滙豐股價料將反覆向下，即使間中有所反彈料也不會太明顯。相較股票投資，他強烈建議在目前市場波動下，增持現金。

熊麗萍也不建議投資者現時買入兩股，認為「唔值得博」，特別是滙豐，主要考慮到英國以外的地區業務仍存在隱憂，當中歐洲經濟最壞時間相信仍未過去，能源及通脹問題仍需時解決，亞洲地區特別是香港及內地，情況雖較歐洲及英國為佳，但經濟仍未見有明顯復甦，不利信貸等業務增長。