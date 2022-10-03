分析師非宣傳部門　洪灝︰要批判先有分析　市場發展沒有人可左右

有「中國最精準策略師」之稱的洪灝，今年5月突然離開交銀國際，惹來關注，外界推測與其發表報告警告中國出現資本外逃，以及預測上證跌穿3000點有關。



姑勿論甚麼原因，這位著名分析師很快「回歸」，最近加入對沖基金GROW思睿擔任首席經濟學家，並再次接受傳媒訪問。經過一輪沈澱，他對分析師的角色有更堅定的看法，直言不能將自己看成宣傳部門，「研究是對哪位負責？這樣很重要，大家要搞清楚！」



洪灝過去曾經發表看淡A股的報告，預測上證將跌穿3000點，其後疑遭「禁言」及刪除微博帳號，外界認為與唱淡報告有關所致。

洪日前接受《香港01》專訪，對今年5月突然離開交銀國際一事開腔回應。與老東家分道揚鑣，洪僅認為可能是雙方看法不一樣，又或者是價值觀不同，對離開已工作10年的地方，他則不感可惜。

洪灝稱，分析師不是一個宣傳部門，要搞清楚是對意識形態負責，還是對投資者負責。（黃寶瑩攝）

「睇好」、「睇淡」 無關政治立場

「究竟你是對意識形態負責，還是對你的投資者負責？」洪灝不諱言，作為一個專業的分析師，絕不能將自己的角色看成宣傳部門。「我們不是一個宣傳部門，要Critics（批判）先有分析。」又指市場本身便要有不同的看法，才能夠形成交易，但他直言很多人不明白這個簡單的道理。

更令他感到費解的是，有不少人將「睇好」「睇淡」，與一些所謂意識形態和政治立場掛上關係，「請問市場升和跌，與安全有什麼關係呢？那我現在看淡美股又代表什麼？」洪灝強調，作為一個分析師是要有立場，有自己客觀觀點，對與錯是由市場去判斷。「我們的觀點，只不過是一家之言，市場如何發展，我們沒有一個人可以左右，甚至監管方都無法左右。」

洪灝個人認為，目前新加坡跟香港相比仍差得遠，從市場容量、上市規模、每年融資額，香港在國際金融中心的地位仍然遠遠領先。（黃寶瑩攝）

星港之爭 香港仍然佔優

近日，有國際投行據報正招聘「內容審查員」團隊，以確保其中文研究報告沒有「敏感」內容。「你問我有沒有覺得（言論）空間有所收縮？我相信每一個分析師都有感覺。」對於所謂的「壓力」，洪灝已視之為日常，笑稱當年魯迅先生在白色恐怖下，一樣能夠安然無恙，是因為魯迅先生懂得「語言偽術」。

外界經常說新加坡搶人才，洪灝為何不往新加坡發展？他想也沒想笑言「「咁鬼熱，唔好去囉！」但他由心底裡認為，雖然兩個市場都是東方的金融中心，但新加坡跟香港相比仍差得遠。不論從市場容量、上市規模、每年融資額，新加坡仍然難以跟香港比較，「至少暫時不能，以後便不知道，畢竟新加坡發展這樣快。」