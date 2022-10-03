專訪｜洪灝︰港股估值底無人吼　因全都是風險　「未入場不用急」

港股連跌五季，恒生指數續創逾十年新低。面對眾多不明朗因素，縱然港股估值已屆歷史低位，但投資市場氣氛慘淡，人心惶惶，難見有資金入場撈底。

有「中國最精準策略師」之稱的洪灝接受《香港01》專訪時表示，儘管他認為現在已經是估值底部，但事實卻是沒有人進場買貨。洪嘆道，你有一個原因入市，但有更多原因叫你離場。



一年前，市場預期美國將會進入新一輪加息周期，結果聯儲局在3月起開始加息。豈料美國通脹數字持續攀升，並在高位持續徘徊，令聯儲局在短短半年間累加3厘，令市場大失預算。

對於聯儲局大手加息，前交銀國際研究部主管、對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝直言「毫不意外」。不過，他認為加息無法有效壓抑通脹，原因是美國的通脹屬於結構性問題，一部分固然與利息有關，但更多的因素在於結構性的供應鏈問題。他進一步解釋稱，儘管個人消費支出（PCE）可以撇除原油因素，但不少消費品都包含石油副產品，事實是很難完全將油價上升的因素排除在外。

不少分析師均認為，加息無法壓抑通脹，但聯儲局明確表明要加息以降通脹。（Getty Images）

聯儲局偏執加息 幣策竟能「試當真」？

包括洪灝在內的不少分析師均認為，加息無法壓抑通脹，但為何聯儲局仍然偏要走向這條路？洪灝坦言「貨幣政策永遠都是置後，不是看前的。」而聯儲局在應對當前的挑戰，都是抱著「試當真」（Trial & Error）的心態。由於貨幣政策不可以一步到位，故儲局亦只可「摸著石頭過河」，一旦下藥過度便無法挽救。洪甚至認為，在美國經濟仍然強韌之下，即使將來聯邦利率調升至4.5%甚或5%，亦不足為奇。

隨著預期聯邦利率向上，美國兩年期國債息率攀升至4.3%，十年期亦突破4厘，而美元指數續創出廿年高，近期高見114水平。「美元肯定要創新高！」洪灝相信，在聯儲局不斷加息之下，美元勢必破頂，而人民幣會持續弱勢。

人民幣弱勢反映實體經濟問題

可是，洪灝提出一點，撇除美元因素，人民幣走弱反映著更大的問題。今年中國出口數字亮麗，近月貿易順差高達700億至1,000億美元，但外匯儲備卻自年初起持續減少，人民幣走勢亦隨之越走越弱。洪強調，出現這樣的反差才是最大的問題，「這反映甚麼？（實體經濟）真的很弱！」

洪灝坦言，與外國相比，中國的消費過於疲弱，原因並非出於「清零」政策，更多的問題在於房地產市場崩潰。「銷售減少50%，新房投資按年跌70%至80%，這樣大的板塊竟出現大幅負增長！」內房不振，拖累上中下遊的產業，例如家電、家俱、裝修、水泥、鋼筋等等。但洪灝深信，中央是不會放寬對房地產的限制。

以往中國當面對經濟放緩、不景氣問題，便加大基建「谷經濟」，從而令中國房地產的泡沫愈谷愈大。「難道還要走回這條老路嗎？難道要每個百姓都去買樓嗎？」洪灝深信，繼續利用基建、房地產催谷經濟是「下下之策」。

中國以往多靠加大基建及房地產以催谷經濟，從而令中國房地產的泡沫越谷越大。（Getty Images）

基建谷經濟不可行 中央不會走回頭路

洪灝認為中央是有決心改變現況，尤其是近年推出「三條紅線」，使房企高負債高周轉的模式失效，不少民企「爆雷」無力償債。「我看到中央有決心去做這件事！」他笑言中央可能已經忍受良久，終需解決這問題，而中國在尋求取替基建的投資，例如是健康護理、生物科技、半導體等高端製造。

受累於中國經濟放緩，房地產「爆雷」，港股今年創逾十年新低，下試一萬七關口。被問到港股當前最大的問題是什麼？洪灝沉思片刻，坦言「人都走光了啊！」現在恒指市盈率只得8倍左右，盡看所有指標可見港股已經超級便宜，但沒有人入市才是最大的挑戰。

For any reason you want to buy Hong Kong, there are more reasons to sell. 對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝

香港被夾於中美之間，洪灝直言港處境尷尬，「全都是風險！」由樓市、港匯、資本外流、人才流失均有風險，甚至連執法司法立法的獨立性亦受到質疑。

儘管不少指標都指向港股估值便宜，但洪灝認為沒有人入市才是最大的挑戰。（黃寶瑩攝）

港股估值雖平 但欠吸引力

撇除這些因素，從基本面看，洪灝亦認為港股現時吸引力大不如前，「你認為快手﹙1024﹚有沒有吸引力？我覺得無吸引力。」他形容香港是缺乏Google、Microsoft這些令人振奮的公司，即便是港股的龍頭股騰訊阿里﹙9988﹚，皆是平台型公司，而非創新型科技。

「現在就是（估值）底部！」儘管洪灝認同港股估值已屆低位，但他質疑即使市盈率低見8倍，不代表可以迅速回升，可能在低位維持，甚至跌得更深。他坦言，對於理性的投資者而言，目前就是一個比較理性的入場時機，但難言何時再會重拾升勢，甚至會否因為美股持續下瀉而進一步拖低港股，乃無法預測。

部署方面，洪灝明言「未入場的就不必急於入場」，原因終歸是美元升勢未完，在此之前，港股走勢料受限制。至於已在場內的人，洪灝忠告絕不能斬倉，始終估值上港股已經嚴重超賣，只是欠缺好消息、催化劑，「但好消息是需要等待。」