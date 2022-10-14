英國緊急買債最後倒數　匯債兩市波瀾再起　溫灼培料英鎊難守八算

英國債市風暴餘波未了，英倫銀行緊急買債計劃將於本周五（14日）「夠鐘」到期，金融市場再現波動，英國債息再度抽高至逾二十年高，在多間退休基金呼籲延長買債的聲音中，英倫銀行行長總裁貝利（Andrew Bailey）卻堅持對一眾基金下最後通牒，將如期停止買債。不過，角力尚未完結，英國財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）開口警告，若英國金融市場再現動盪，英倫銀行要承擔責任。



萬億元退休金「爆煲威脅」

今輪英國債市風暴，源於上月英國新首相上台後，宣布總值450億英鎊減稅計畫，規模近五十年來最大。然而「錢從何來」的質疑聲音立時響起，投資者「用腳投票」，大幅拋售英國國債及英鎊。

當時，英鎊兌美元一度跌至近「平算」，創歷史低位，英國債息以歷來的最快速度飆升，特別是當地規模達到1.5萬億英鎊﹑採取以負債驅動投資形式投資（LDIs）基金，因面臨負資產風險，終逼使央行入市緊急買債。

今輪英國債市風暴，源於上月英國新首相上台後，宣布總值450億英鎊減稅計畫，規模近五十年來最大。然而「錢從何來」的質疑聲音立時響起。英國債息以歷來的最快速度飆升，特別是英國1.5萬億英鎊的所謂負債驅動投資基金（LDIs），面臨負資產風險，終逼使央行入市緊急買債。（AP）

英倫銀行官員事後就緊急行動「解畫」，指出當時30年期英國國債收益率，半日間大幅抽升67個基點；「許多LDI基金經理通知銀行，按照目前的收益率，多個基金很可能陷入負資產淨值。因此，這些基金很可能不得不在第二天早上開始清盤。」

事實上，英倫銀行為期十四日的緊急買債方案，成功令英國債市及匯市恢復秩序，當中英國30年期國債收益率掉頭下跌逾100個基點，遠離危險水平，英鎊匯率回穩，兌美元重上1.1水平，為市場提供了急需的喘息機會。

轉眼間十四日限期，將於本周五(14日)到期。剛於「爆煲」危機中喘定的一眾基金經理，異口齊聲要求央行延長買債。(資料圖片)

緊急買債周五完結 英基金齊聲冀延長

不過，轉眼間十四日限期，將於本周五到期。剛於「爆煲」危機中喘定的一眾基金經理，異口齊聲要求央行延長買債。

代表投資規模超過1.3萬億英鎊的英國退休金與終身儲蓄協會（Pensions and Lifetime Savings Association），於本周二表示，自英國央行開始干預以來，各養老基金的重點關注是，「購買期不應過早結束」，並希望買債計劃延長至10月31日或更久。

行長表態強烈發最後通知

然而，對於業界延長買債的聲音，英倫銀行行長貝利拒絕，並強調，緊急買債計劃並非貨幣政策工具，因此只屬暫時性。

貝利指出，「我給相關基金和所有公司的信息是，你現在還剩三天……你必須做到。」對於業界敦促央行將計劃延長至本月底。

對於英倫銀行為何要堅持如期結束緊急買債，分析認為是現時的買債計劃，和央行今年以來的加息政策，出現嚴重矛盾。

一般而言，當通脹如現時一樣高企時，央行貨幣政策會是「加息＋沽債」，令到市場利率抽升，從而壓抑物價升勢。因此，今次債市風暴，已經令到央行緊急買債，出現「加息＋買債」的對立貨幣政策，動搖央行維持金融穩定的原則。

對於英倫銀行為何要堅持如期結束緊急買債，分析認為是現時的買債計劃，和央行今年以來的加息政策，出現嚴重矛盾。(資料圖片)

星展：緊急買債屬自相矛盾 難長期維持

星展集團資深投資策略師何玓倫指出，現時英倫銀行的貨幣政策，屬自相矛盾，央行一方面為壓通脹而加息；然而另一方面卻逼於要緊急買國債壓低債息，相信效果對立的政策難以維持。現時，英倫銀行已經表明只會短暫維持買債，直至本周五限期為止，反映的立場是央行仍舊會將政策重心，放在壓制通脹之上。整體而言，相信英鎊會持續受壓，維持弱勢，同時英國國債息亦會持續攀升，並對一眾退休基金帶來更大的壓力。

恒生溫灼培：歷兩次結構性轉變 英鎊難重上昔日高

恒生銀行首席市場策略員溫灼培指出，理解英倫銀行行長堅持要如期停止買債，因現時英國通脹已經抽升至9.9%，繼續買債會令通脹火上加油。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培指出，理解英倫銀行行長堅持要如期停止買債，然而央行貨幣政策不能出現對立情況，否則會動搖市場信心，並令英鎊持續下挫。（張浩維攝）

「現時英倫銀行官員都好混亂，未必知自己做緊咩」。他解釋指，央行貨幣政策不能夠出現對立情況，現時情況混亂，必然會動搖市場信心，並令英鎊持續下挫。

他又提醒，「好多客戶近期都表示想買英鎊，希望趁低吸納」，不過卻遺忘了英國經濟已經出現結構性的轉變，今日的英國非以往的英國。

他認為，英國首次結構性轉變，是2016年的脫歐公投，衝擊了英國在歐洲維持金融中心地位的能力。第二次轉變，落在今年的俄烏局勢，英國不能再取得俄羅斯的便宜能源，因而令電費大幅上漲，對當地工業造成嚴重打擊。

對於英鎊走勢，溫灼培指出，自2016年首次結構性轉變後，英國經濟出現大變，英鎊兌港元不但從來未有重上昔日11.5的高位，現時更跌至不足9算，徘徊8.7左右。展望未來英鎊繼續走弱，於今個冬季期間，更有機會跌穿8算。

新一波債市跌浪醞釀

雖然央行撤出買債計劃有政策合理性，不過，業界的「對賭」尚未告一段落。外媒持續傳出央行會「反口」延長買債。據英國金融時報 (FT) 引述三名知情人士說法報導，BOE 官員已私下向銀行業者透露，如果市場波動上升，準備在將緊急購債計畫延長。

數家曾聽取央行簡報的銀行指出，正觀察LDI基金是否已經擁有足夠的現金儲備，讓客戶免於保證金追繳。至於一名未有參與英央行簡報的銀行家，發言更為直接，他堅定認為，一旦市場陷入困境，英倫銀行仍將再次開放買債計劃。提到貝利堅持買債只是「暫時性」的評論，該銀行家則看淡，反而認為央行行長做出如此強烈的聲明是沒有幫助，相反，認為他們正在創造一個更大的懸崖邊緣。

綜合多方言論看，投資界對央行停止買債的說法抱有懷疑，正對賭央行會不得而再度出手，以保障債市的穩定性，保障退保基金的投資。可以預期，隨着英央行退場，新一浪英鎊及英國債市跌浪正在醞釀。