A-1 Bakery｜歷沙田熱鬧景　日裔舵手棄星洲取港　建日式麵包王國

香港採取較嚴厲的防疫政策，新加坡趁勢而起，吸引不少專才、企業前往發展。星港之爭，非今日開始，原來在港專營日本麵包及蛋糕的連鎖集團A-1 Bakery Group最初首選發展地亦是新加坡。



日裔社長楊井元伸接受《香港01》專訪，細述當年來港經歷，陰差陽錯在沙田開首間海外分店，竟成就一番事業。來港發展近40年，A-1 Bakery Group已開至86間門店，數目反超其「發源地」日本，難怪現年70歲的楊井元伸直言，公幹回港有種「返屋企的感覺」，感受到「穩定、安心」。



A-1 Bakery Group起源於1948年，由楊井元伸的父親楊井傳枝在日本大阪創立，現時在當地已發展至11間麵包店及2間咖啡店。但這老字號來到香港更廣為人知，可算發揚光大。

公司現時擁有五大品牌，除了王牌A-1 Bakery ，還有La Creation、Atelier Gute、Das Gute 和Natural Bakery，門店數目達到86間，同時又代理專營蛋糕及雪糕店Châteraisé，插旗港九新界，連離島都有，幾近「總有一間係附近」的局面。

雖然沒有《日式麵包王》主角東和馬的太陽之手，不過憑藉著日本師傅匠心精神及80%來自日本的食材，A-1 Bakery Group在本地市場佔一席位。總括所有店鋪，公司透露，每日客流量達到7萬人次，簡單換算，即單日內100位香港人中就有1位「幫襯」。

A-1 Bakery Group社長楊井元伸來到香港大展拳腳，建立日式麵包王國。（歐嘉樂攝）

取得如此成就，功臣當數楊井傳枝的兒子楊井元伸。40多年前，他於夏威夷太平洋大學畢業後，便到日本A-1 Bakery實習，由低做起，熟知烘焙製作至銷售的每個流程，最後開啟外拓展大計。

棄星洲取香港 沙田開首店有段故

但原來，楊井元伸首選戰場並非香港，而是同為「亞洲四小龍」之一、常被形容為香港勁敵的新加坡。

1985年，30歲出頭的楊井元伸考慮到日本人口老化趨嚴重、稅收重等因素，認為日本市場發展空間有限，適逢店鋪的一位課長（組長）建議向外開店，於是楊井元伸「膽粗粗」踏出進軍海外第一步，並計劃前往新加坡開首間A-1 Bakery門店。

礙於當時日本沒有直接飛往新加坡的航班，楊井元伸不得不來到香港轉機，「好記得在啟德機場落機後來到沙田，嗰陣見到沙田啱啱發展，八佰伴（日式百貨公司）就係沙田第一城開鋪，人流非常多，就覺得呢個地方將來一定會好繁榮！」

礙於當時日本沒有直接飛往新加坡的航班，楊井元伸不得不來到香港轉機。（資料圖片）

後來，楊井元伸了解到香港稅制較佳，就決定放棄新加坡開店計劃，選擇在沙田開首間海外門店。不過，萬事起頭難，楊井元伸憶述道，公司當時一度頻臨倒閉，周末營業額與平日相差甚遠，「開頭三年，周末可能有10萬元生意，平日就得1萬元，人手安排成問題！」為了更好調配人手，楊井元伸只能在繁忙時段增加兼職員工，減輕成本。

港人最愛食「軟身包」

除此之外，楊井元伸指，當時的沙田店鋪不單止銷售麵包、蛋糕，更有咖啡、熟食，但唯獨麵包生意最穩定，從而奠定A-1 Bakery Group日後的發展方向，現時A-1 Bakery主打日式、歐式麵包及蛋糕。

論及最受歡迎的麵包，楊井元伸指是裸麥提子合桃包，以裸麥粉製成，再配合蜂蜜，並混入合桃及提子乾讓麵包整體味道更顯層次，他形容為「歷久不衰、NO.1產品」。但原來這款麵包一開始並不受港人歡迎，「係日本好好賣，嚟香港反而唔好賣，後來有香港顧客反映啲包太硬，我哋師傅就將由硬包轉軟包，原來港人更喜愛軟身麵包！」楊井元伸解釋道。

現時A-1 Bakery主打日式、歐式麵包及蛋糕。（歐嘉樂攝）

意識到港日兩地飲食文化差異，楊井元伸稱，不少麵包來港會「水土不服」，要經由在港的日本師傅作出改良，他舉例稱：「日本有一款牛奶麵包，夾著朱古力同Cream，味道較甜，而港人唔太鐘意食太甜的麵包，於是我哋會將啲Cream減甜。」

斥逾千萬元引入新科技

談及經營方式的改變，他指以前純人手整麵包，現時分店眾多，為保持麵包品質，需要運用自動化設備，「以前用手度麵粉，而家全自動，一來可以縮短製作時間，二來提高工廠效率，（你）要知道香港所有嘢都貴，時間、效率好重要。」

有見及此，A-1 Bakery Group投資逾千萬元引入新科技，例如配備AI拍攝功能的Bakery Scanner及全自動收銀機， 系統可以自動化辨識折扣等促銷活動，縮短了購物時間，並提高效率。客人可以自行找續，員工可避免同時接觸現金及食物，以確保個人衛生，系統將於1年內全港分店全面實行。

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回港有如回家 感 「穩定、安心」

經過37年來的打拼，A-1 Bakery Group已成為本地麵包市場龍頭之一，時至今日，單是沙田區亦由當初的1間門店擴展至3間門店，楊井元伸希望「未來每個點都見到A-1 Bakery Group門店。」

A-1 Bakery Group雖不生於斯，但長於斯，今年已經70歲的楊井元伸同樣如此，他閉起雙眼緩緩道來，「自己一半的人生都係香港渡過，去完日本出差，返到嚟香港，會有一種終於返到屋企的感覺！」楊井元伸是日本人，但洋溢獅子山精神，他形容香港是他另一個家，感受到「穩定、安心」。