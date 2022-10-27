股災「倖存者」逐隻捉　四大板塊力守一年低　呢隻逆市累升兩成

恒生指數急插曾跌穿15000大關，時光倒流回到1997年回歸時。然而，今次大跌市，和以往股災的不同之處，在於跌勢極度集中高估值及互聯網平台股之上，個別板塊「傷勢」相對輕微。市場上仍有一批藍籌股，現價堅守在一年低位之上，可謂是藍籌「倖存者」。



據本網統計得知，恒指73隻藍籌股中，有13間藍籌，在過去一個月的股價低位，仍能較52周低位為高。換言之，僅得20%的藍籌股，得而力挽狂瀾，未有跟隨恒指遁入漫長的尋底之旅，在十三年低位掙扎。這批「倖存者」股份可粗略分為四大種類，包括能源股、航運股、中資食品飲料股以及國策扶持的「硬科技」股。



據本網統計得知，恒指73隻藍籌股中，有13間藍籌，在過去一個月的股價低位，仍能較52周低位為高。（資料圖片）

（１）能源股「財色兼收」

第一類是能源板塊，當中包括中海油（0883）及煤炭股一哥中國神華（1088），主因俄烏戰爭以來，資源價格強勢並推高環球通脹，令到資源股一洗頹氣。

當中，神華即使股價隨市下挫，但是全年至今計，股價仍有20%的進帳，加上現時股息率超過13厘，仍能在逆市中「財色兼收」。

中海油的股息率更高，高達19厘，主因今年曾經派發特別股息1.18元，慶祝上市20周年。不過，翻查中海油過去五年派息，介乎每年0.38-0.7元，意味今年的股息率「超班」，主要是受慶賀式特別息單次推高。（資料圖片）

特別息效應 中海油東方海外息率「標青」

論收息角度，中海油的股息率更高，高達19厘，主因今年曾經派發特別股息1.18元，慶祝上市20周年。不過，翻查中海油過去五年派息，介乎每年0.38-0.7元，意味今年的股息率「超班」，主要是受慶賀式特別息單次推高。

對於股份前景，第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時指出，對石油能源股看法則為中性，因為今年以來對石油價格的刺激因素，主要是俄烏戰爭所帶動。不過參考紐約期油走勢，現時徘徊85至90美元左右，低於2月底俄烏開戰時的水平。反映現時市場憂慮環球經濟下挫，多於俄烏戰事帶來的供應阻礙。不會預期油價能夠重上以往高位。

東方海外國際與今年3月的低位約100元比較，升幅仍然達30%。（網頁圖片）

（２）航運股得益運價飆

第二類是航運股東方海外國際（316)，現價徘徊130元，較高位回落逾40%，不過與今年3月的低位約100元比較，升幅仍然達30%。盈利方面，集團「食正」航運復甦期，近年盈利屢見新高，派息同樣慷慨，中期息連特別股息高達46.8元，市場估計股息率將達58厘。

（３）食品股要看併購

第三類尚未跌穿一年低位的板塊為中資食品飲料股：包括豬肉股萬洲國際（288)、華潤啤酒（291)、海底撈（6862)及農夫山泉（9633)。

華潤啤酒宣布收購貴州金沙窖酒酒業逾50%股權，葉尚志稱屬合理之舉，因為行業併購機會往往在淡市時才會出現，反指：「好市時（白酒商)邊度肯賣」。（視覺中國）

潤啤淡市攻白酒

葉尚志點評兩類股份，指出航運股一向大起大落，認為要細分不同的行業種類，認為只有運油業務可以看高一線，因為運油船的供應，在兩年前國際油價跌至「負油價」時一度中斷，因而令到現時供不應求。對於東方海外，他指出現價已經反映了很多的利好因素，未見特別吸引。

反之，對飲料股他看法正面，特別推介華潤啤酒，因為其高端化產品線，成功令到集團毛利率提高。

對於華潤啤酒最新宣布，收購貴州金沙窖酒酒業逾50%股權，作價達到123億人民幣，市場暫時看法偏負面，擔心財政壓力過大，令股價受壓。然而，他卻持不同觀點，反認為集團在現時經濟下滑期作出大型收購，是合理之舉，因為行業併購機會往往在淡市時才會出現，反指：「好市時（白酒商)邊度肯賣」。

從盈利的角度看，比亞迪在中期盈利增長超過2倍，對於上季更已經發盈喜。（資料圖片）

（４）國策撐「硬科技」

第四類股份，是有國策扶持的「硬科技」股。簡單介紹所指的絕不是互聯網平台股份，反而必需是有高端製造業元素、自設廠房的工業企業，包括是晶片股中芯國際（981)，以及電動車股比亞迪（1211)。

比亞迪盈利倍數增

葉尚志指出，內地政府對新能源汽車的政策持續支持，龍頭股的受惠甚深。看好比亞迪的盈利能力，在現時經濟淡市下仍然保持強勁增長。

第一上海首席策略師葉尚志指出要逆市尋寶，「最重要是看成交；而不是看（恒指）點數」。（龔嘉盛攝）

他又指：「現在落場買貨，預左股價仲會震上震落」，在跌市選股，更要考慮企業盈利能力，能否在淡市中持續增長，同時要有心理準備，買入後必然會遇到股價波動高。

從盈利的角度看，比亞迪在中期盈利增長超過2倍，對於上季更已經發盈喜，預期單季盈利介乎55億至59億元，按年升3.34至3.65倍。葉尚志認為，在現時市況下，盈利能力的增長強勁，可考慮在淡市分注吸貨。

葉尚志：重要是看成交 而非點數

對於整體市況，葉尚志承認市場負面消息多，不過也是難得一見的估值大跌期。要逆市尋寶，「最重要是看成交；而不是看（恒指）點數」。成交上，本周一港股成交急升至1,600億元，周二亦見1,400億元，他指出，金額明顯超出今年以來的日均成交（約1,220億元)，顯示資金有比較明顯的回流抄底，港股較為有望找到階段性底部位置。