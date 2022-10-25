港股日日跌　買高息股博賺息不蝕價　借稅貸買政府債竟「躺贏」！

恒生指數上日經歷「黑色星期一」後，豈料低處未算低，今日早段續創逾13年新低，曾失守15000點，低見14947點。由2021年高位計，港股已累計下瀉16000點或52%，跌幅遠超2015年（38.8%）及2018年（36.87%）的跌浪。



在港股整體遭拋售之際，恒指市盈率低至8.5倍，單計藍籌已有9隻股息回報率高達10厘以上。目前是否價值投資者入貨時機，抑或有更好的配置選擇？加上稅季將至，各大銀行陸續推出稅務貸款優惠，利率低至不足2%，投資者又可否善用額外銀彈賺息賺價？



港股周一單日大跌6.36%，創2008年金融海嘯以來最大的單日跌幅，此前並無一次跌幅超出6%。統計顯示，目前恒生指數市盈率（P/E）低見8.5倍，市帳率（P/B）更低見0.7倍。

估值持續下跌，變相股息回報愈來愈高。綜觀73隻恒指成份股，目前滾動股息率高於10%的藍籌共有9隻，分別是東方海外（0316）、中海油（0883）、中國宏橋（1378）、中石化（0386）、中國神華（1088）、龍湖（0960）、新世界（0017）、中石油（0857）、信義玻璃（0868）；行業主要分布於石油、原材料、航運及房地產。

「三桶油」價硬息高

從股價走勢看，「三桶油」近月走勢跑贏大市，中海油年初至今升逾四成，中石油及中石化分別跌約4%及7%，反觀同期恒指累瀉35%。石油股表現硬淨，主要受惠油價上升，基本面具充足支持。其中，動態股息率TTM接近兩成的中海油，截至6月底止中期純利多賺1.2倍；至於中石油及中石化中期分別多賺55.3%及10.4%。

至於另一個高息行業，正正是房地產股份。不過，須知道地產股的「高息」回報並非受惠盈利增加，而是估值大幅下跌，從而拉高股息率。以民營房企碧桂園（2007）為例，周二收市價為1.28元，市盈率TTM 2.02 倍，股息率TTM 8.83%。惟碧桂園在過去兩個財年均錄盈利倒退，分析師預期本財年更會進一步倒退，意味股息或因應盈利有所下跌，未來公司的派息水平或未如以往。

另一邊廂，一向是收息股之選的內銀股近月亦走進周期低位。縱然內銀股股息回報不及上述行業，但建行（0939）、工行（1398）、中行（3988）股息率TTM亦高達9%以上。不過，內銀行業的盈利前景受累於中國經濟放緩，以及內房資金鏈危機，個別內銀中期錄得盈利倒退，投資者或憂慮「賺息蝕價」。

高寶集團證券執行董事李慧芬指，在走勢上中海油比起其餘兩桶油更加硬淨。（路透社）

李慧芬：留意中信、兗礦

高寶集團證券執行董事李慧芬指，港股挫至15000點水平，雖然或未見底，但留意到不少股份有著不俗的股息回報率。其中，她認為藍籌股之中「三桶油」最值得收集，三者之間她傾向選擇今年表現最佳的中海油。

原因是，走勢上中海油比起其餘兩隻油股更加硬淨，後兩者股價搖搖欲墮，未來或隨大市進一步探底。不過，三桶油受惠油價持續高居不下，李慧芬相信有能力跑贏大市，投資者可「賺息」多於「蝕價」。

至於其他高息股，李慧芬認為內銀的確吸引，料建行差不多見底；又料長江基建（1038）的跌勢亦接近尾聲，相信公司或受鎊匯貶值影響，但隨著英國首相換人，她預期鎊匯有蜜月期，輕對長建的負面影響。非藍籌方面，她建議投資者留意中信股份（0267）及兗礦能源（1171），股價相對硬淨之餘，又能保持分派高息。

東亞銀行實際年利率低至1.32厘，惟貸款金額必須為80萬元以上及分12個月還款。（資料圖片）

政府債券到期收益率超5厘

隨著稅季來臨，各大銀行推出稅貸優惠，其中東亞銀行實際年利率低至1.32厘，惟貸款金額必須為80萬元以上及分12個月還款。不過，即便貸款20萬元以上至50萬元以下，分12個月還款的實際年利率為2.01厘，分24個月則為2.54厘。

稅貸息低，投資者能否「借平錢」買高息股，又或者在二手市場買入有保底回報的政府通脹掛公債券？於2023年11月到期的通脹掛鈎債券（4239），今日收報97.65元，保底息為2%，尚餘3次付息日，到期收益率高達5.47%。

李慧芬笑言，「借平錢、食息差」這個方法的確可行，相比買高息股可能不太吸引，但風險較低，投資者有條件「躺贏」。至於風險胃納程度較高的投資者，她建議將稅貸配置在石油股，原因是即使面對台海局勢升溫，石油板塊有可能不跌反升，從而做到「賺息賺價」。