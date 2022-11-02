金融峰會｜花旗Anand替CEO出席：港為重要市場　未來5年增聘千人

國際金融峰會將於今日（2日）舉辦，有份出席峰會及為演講嘉賓之一的花旗個人銀行及財富管理業務行政總裁Anand Selvakesari表示，花旗今日開幕的全球首家環球財富中心選址香港，因為香港對於集團是非常重要的市場，未來5年內財富業務將在港增聘近千人手，當中約500人為前線人員，以達至2025年香港財富管理業務的客戶數目增長至3倍，管理資產規模（AUM）翻倍的目標。

對於外界經常將香港與新加坡比較，Anand Selvakesari指出，香港與新加坡包括在地理位置上各有優勢，後者鄰近東南亞市場，而香港則背靠中國，主力於北亞市場，角色定位非常明確。

花旗個人銀行及財富管理業務行政總裁Anand Selvakesar代替行政總裁Jane Fraser出席金融峰會。（鄭子峰攝）

缺席Jane Fraser 非常期待出席峰會

花旗行政總裁Jane Fraser因感染新冠疫情，成為首位退出峰會的銀行家，備受市場關注。Anand代替其出席，並有份出席昨晚於M+舉辦的晚宴活動。他表示，Jane非常期待前來出席峰會，而自己對於最新檢疫措施0+3下，需要做核酸檢測等的規定，並不覺得是太大問題，「not a big issue」。

至於對香港的印象，他又笑言，在港至今停留僅有三日，因工作而未有太多外出，目前居於中環四季酒店，鄰近的IFC商場一切看起來正常，人們也如常消費購物，而與他居住的紐約不同是，這裡的人都帶口罩，是「the only difference」（唯一的不同）。

至於如何在疫情下拓展香港業務，Anand表示，除了會繼續在銀行服務數碼化方面投資外，也會持續投資於人才，包括維持去年公佈的未來5年在港增聘千人的目標。去年亞洲花旗環球財富新增近 1.4萬名新客戶，並增加了 10% 的客戶顧問。

Anand指，「0+3」下需要做核酸檢測等的規定，並不覺得是太大問題。（鄭子峰攝）

疫情期間增聘海外人才困難

花旗環球財富亞洲區主管伍燕儀補充，疫情期間在招聘人才方面具備挑戰性，特別是在引入海外人才方面存在困難。對於花旗早前提出的在港增聘目標，在環球搶人才及外圍宏觀環境不明朗下，存在困難。而在0+3檢疫措施下，人才招聘較早前容易，不少並計劃回流，故仍會維持相關目標。

但她也認為，放寬至0+3仍不足夠，期望香港最終能夠復常，但她也明白，需要在放寬防疫措施及公眾健康之間取得平衡。

花旗全球首家環球財富中心選址香港。（鄭子峰攝）

市況波動客戶偏好固定收益

近期市況波動，以及在環球加息環境下，Anand表示，客戶偏好固定收益投資產品，也有客戶增持現金等待投資機會。對於明年市場前景，他認為，受到地緣政治等因素影響，不明朗的市況料在明年維持。

花旗環球財富業務去年錄得75億美元收益，當中亞洲佔34%。亞洲地區資產管理規模接近2,000億美元，目標是到2025年增加超過1,500億美元的資產管理規模，並擴大財富客戶群人數，當中香港將是關鍵市場。為達至目標，除了將投資於數碼化方面，也包括家族辦公室業務，以及中國離岸財富管理業務。

而事實上，新加坡家族辦公室業務市場發展領先於本港，Anand表示，根據市場估計到2030年將有 15 萬億美元轉移給下一代，故此花旗會拓展該業務。

拓展家族辦公室業務

截至 9 月底，香港Citigold 和 Citigold 私人客戶的客戶同比增長 14%。第三季度淨新資金增加一倍以上。

雖然今年市況波動，但今年第三季度花旗亞洲區新增近8000名財富管理客戶，為有紀錄以來最好成績的季度，新增資金37億美元，為有史以來成績第二強勁的季度。受到疫情影響消費模式，季內信用卡消費按年增25%。