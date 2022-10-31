黑石總裁據報缺席金融峰會 　繼巴克萊花旗後　三銀行家「甩底」

金管局舉辦的國際金融領袖投資峰會將於明日（11月1日）舉行，近日美國有政界人士呼籲美國銀行家不要來港出席會議。根據《彭博》消息指，目前已有三位銀行家無法出席會議，最新黑石公司總裁Jonathan Gray 因感染新冠病毒無法出席。



《彭博》引述黑石公司（Blackstone Group）發言人指，公司總裁Jonathan Gray 因感染﻿新冠病毒，無法出席盛會，將改由首席財務官Michael Chae參加。

彭博早前報道指，花旗行政總裁Jane Fraser及巴克萊行政總裁 Venkatakrishnan將缺席峰會。根據金管局網站的行程，Jonathan Gray 原本將在一個關於全球不確定性的小組上講話，Fraser則在一個關於可持續金融的小組上發言。至於Venkatakrishnan原先就未安排會在峰會期間出席任何小組。

花旗Jane Fraser因確診新冠肺炎而無法前往香港；而巴克萊 Venkatakrishnan因行程有變，本周將不會到訪亞洲。

熱帶氣旋逼近 天文台或懸掛更高信號

報道又提到，除了再有銀行業高管不會出席，香港亦面對天氣問題，因即將有一個熱帶氣旋逼近本港。

香港天文台周一表示，一號戒備信號會至少維持至周一下午4時，會考慮在下午改發三號強風信號。天文台表示，強烈熱帶風暴集結在香港東南約710公里，預計將以每小時約10公里的速度向西北偏北移動。強烈熱帶風暴將在週三和週四接近珠江口一帶。

美國國會議員默克利（Jeff Merkley）和麥戈文（Jim McGovern）日前表示，銀行家出席峰會將令他們成為內地和香港當局侵犯人權及輸出非自由世界秩序的同謀，甚至是為特區領導層提供政治掩護，促他們重新考慮是否出席峰會。他們又指，增加對威權政府的投資將損害美國國家利益。