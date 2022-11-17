阿里見底？ 　上季盈利料恢復增長　擺脫連續四季跌勢｜季績前瞻

科技巨企本周輪流發業績，騰訊﹙0700﹚打頭陣，上季盈利意外錄得增長，經調整淨利約322.54億元，按年增2%，好過市場預期，擺脫連續四季盈利下跌的頹勢。對於緊接發業績的阿里巴巴﹙9988﹚，市場更有期待。綜合市場預期上季阿里亦將恢復盈利增長，主因其成本控制措施見效。分析師預期，內地對科企的監管逐步放寬，加上旗下螞蟻金服的整改取得進展，近日成功增資百億元人民幣(下同)，相信估值將有修復機會。



阿里上季盈利料恢復增長

阿里盈利連跌四季後，有望恢復正增長，阿里巴巴將發布9月底止季度業績，市場估計受惠成本控制措施，以及集團減少新業務投資，相信上季盈利有望止跌回升，擺脫連續四季盈利下跌的頹勢。

阿里上季業績預測 (資料來源：彭博)

據彭博統計數據，市場預期阿里上季收入按年增長4%，至2,088.5億元（人民幣．下同），盈利急升逾2.7倍至197.2億元；經調整盈利（非公認會計準則淨利潤）上升逾6%，達304億元。

按收入分類計，雲業務收入料增長動力強，上季收入料突破200億元。（Getty）

雲業務收入有望破200億元

按收入分類計，雲業務收入料增長動力強，上季收入料突破200億元，達211億元。至於主營的中國電商業務，則未見太大起色，料上季收入維持在1,400億元左右。

事實上，剛落幕的年度網購雙11購物節上，阿里沒有披露具體成交額（GMV），是歷來首次，僅表示交易規模與去年持平。外界早預測雙11對消費提振作用有限。

安里資產管理董事總經理郭嘉耀接受訪問時表示，內地整體經濟未見起色，對阿里的中國電商業務打擊較大，因此上季增長難寄厚望。不過，阿里雲業務方面，他認為早前阿里雲增長，的確因核心客戶流失，選擇自建數據中心，而受到打擊，現在要看阿里能否有效重整業務。不過，由於內地的雲業務市場仍處高增長期，阿里雲仍然是當中三大企業，相信最差的時間已經過去。

剛落幕的年度網購雙11購物節上，阿里沒有披露具體成交額（GMV），是歷來首次，僅表示交易規模與去年持平。（視覺中國）

阿里雲降算力成本8%

阿里旗下雲計算業務阿里雲日前宣布，於2022雲棲大會與交通運輸部科學研究院達成戰略合作，雙方將重點在交通運輸行業大數據應用、交通運輸「雙碳」領域創新、出行即服務應用推廣等方面開展深度合作。

阿里巴巴日前亦指出，阿里雲透過自研基礎架構升級，今年4月1日至11月11日單位算力成本較去年同期減省了8%。高性能計算能力和創新技術為天貓雙 11提供強大支撐。

德銀認為，雖然阿里收入增長有壓力，但新業務成本優化有助改善利潤率，料上季經調整EBITA按年升16%，終止連挫5個季度的趨勢。

郭嘉耀認為對阿里旗下螞蟻金服的整改取得進展，雖然增資總額較一年前宣布的為低，不過，至少是「行出了增資的第一步」。（視覺中國）

螞蟻消金增資百億 獲杭州政府入股

另一方面，郭嘉耀認為對阿里旗下螞蟻金服近日的整改取得進展，能夠恢復市場對金融科技行業的信心。雖然增資總額，較一年前宣布的為低，因此，在貸款業務的增長不會急速增長；不過，至少是「行出了增資的第一步」，市場的反應屬正面。

經營個人消費貸款的「重慶螞蟻消費金融」事隔一年，再啟動新投資者入股，合計增資105億元人民幣(下同）。當中，螞蟻集團佔當中一半，令其持股比例維持在50%，另有6家公司參與新一輪增資，包括舜宇光學科技 （02382）。

值得一提，重慶螞蟻消金在此次增資中引入了國資，新股東中的杭金數科此次出資18.5億元，一躍成為其第二大股東，持股比例達10%。杭金數科實際控制人為杭州市人民政府。

郭嘉耀認為，市場憧憬內地政府對科網企業監管最強的時間已經過去，相信阿里估值有望修復，未來3至6個月，股價有望重上100元成「紅底股」。(資料圖片)

郭嘉耀：估值望修復 半年料再成紅底股

股價方面，郭嘉耀認為，市場憧憬內地政府對科網企業監管最強的時間已經過去，現時阿里的估值，以平台科技股來看，已經十分低殘，相信估值有望修復，未來3至6個月，股價有望重上100元成「紅底股」。