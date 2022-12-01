鮑威爾放風緩加息　港股萬九關未企穩　陳政深︰科技股宜趁早食糊

美國加息以四十年不見的步伐急速加息，是今年環球股市下挫的主因。聯儲局連續四次大幅加息四分之三厘(即75點子)後，下月有機會放慢加息。聯儲局主席鮑威爾首度開腔證實市場的推測，指出最快可能12月開始放慢加息步伐，傾向加息幅度縮至半厘。言論刺激美股大升，港股雖跟隨向上，不過恒指升至萬九大關現阻力，未能企穩。專家認為後市仍可再上，恒指上望19800點，投資者可分段獲利，特別是二線科技股。



鮑威爾放慢加息的講話，被市場解讀為「放鴿」，刺激美股急升。美股升勢亮麗，科技股為主的納指彈力最強，收市抽高逾4%。而舊經濟股主導的道指，單日急彈逾700點。相較10月低點計，道指更累積反彈超過20%，步入「技術性牛市」。

以10月低位計，道指累積反彈超過20%，步入「技術性牛市」。(資料圖片)

港元發力彈 見美國加息以來新高

港股表現則未能緊貼美股強勢，恒指在連續三日開大陽燭後，今再裂口高開接近500點；然而，甫攀升至一萬九大關高位即遇阻，市場獲利沽盤隨即湧現，開市首一個小時，港股成交額已經罕見達到近1000億元，恒指未幾轉頭跟隨A股升幅收窄，收市升幅收窄至百餘點，收報18736點以陰燭收市。恒生科指亦一度突破4000點大關，不過同樣未能企穩，收市升幅收窄至40點報3839點。

對於美國加息步伐及最終利率「終點」，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷接受訪問時指，估計美國今輪加息終點會在5厘左右，即是由今個月開始計，累積再加息1厘後，整個加息周期將會完結。因為當地經濟難以承受利率突破5厘，現時多項經濟先行數據，包括居民對未來租金支出預估，對消費的預估數據，都顯示經濟將步入衰退。

吳卓殷料美元拾級跌 明年見103

美國最新數據反映私營企業職位持續增長，不過步伐減慢，表現屬近兩年來最差，差過市場預期。據人力資源顧問公司ADP的調查，私營企業職位11月增加127000個，為去年1月以來最疲弱數字。

美國放慢加息，美匯亦拾級而下，美元指數跌至105，下試今年8月中以來低位。港匯反彈，見美國今輪加息周期以來新高。吳卓殷相信，在今年底美元指數將徘徊108左右，主要是受到近期俄烏戰爭等地緣政治因素支撐。展望明年，在美國放慢加息、甚至停止加息的預期下，估計美元指數將在明年底跌至103-104左右。

艾德證券期貨聯席董事陳政深看好美股的表現，相信未來上升空間，仍有10%左右水位。(訪者提供)

艾德金融聯席董事陳政深接受訪問時指出，鮑威爾的講話，表明放慢加息，印證了市場的預期，刺激美股急升。然而，即使12月加息半厘，美國仍然是持續收緊貨幣政策以壓通脹。未來要觀察美國的就業情況會否因而進一步轉差，影響企業盈利。

道指技術性牛市 料尚有10%水位

展望股市表現，他較看好美股的表現，因為在美國加息放慢及中國逐步放寬防疫措施的兩大主題下，美股持續見基金買貨入市，道指已經步入技術性牛市，相信美股未來的上升空間，仍有10%左右水位。

至於港股今日高開後升幅收窄，表現未緊貼美股強勢，恒指一萬九大關得而復失。陳政深認為，一來是由於港股近日累積升幅多，恒指在16800-17000點水平抽升超過2000點，短短三個交易日間升幅接近14%。他認同港股市場氣氛明顯有好轉，短線絕對不宜掉頭「造淡」開淡倉；不過提醒恒指有機會重復今年6月的走勢，形成「雙頂」形勢後則無以為繼。

陳政深認為恒指上望19600-19800點，惟提醒恒指有機會重復今年6月的走勢，形成「雙頂」形勢後則無以為繼。(資料圖片)

陳政深：恒指上望19600-19800點

恒指在今年6月份，兩度突破22000點大關，當時市場主力憧憬上海解封後內地經濟會急速反彈。然而，其後在內地經濟復甦不及市場預期，以及台海問題等地緣政治因素下，恒指再拾跌勢。

陳政深指出，由於港股短線急升，若投資者未有趕及在之前開倉買貨，則不建議現時入市追貨。整體看恒指上級阻力位先看19300點，若發力突破可看好重上19600點-19800點水平。

陳政深指出，從近日龍頭股諸如京東及阿里巴巴的最新業績看到，內地一二線城市的購買力受到嚴重打擊，認為要恢復並不是一時三刻。(資料圖片)

二線科技股股宜先「食糊」

另外，恒指的升勢與否，亦會受到科技股的限制。數據顯示，恒指成分股中近30%比重集中在科技行業，對於科技股升勢陳政深看法審慎，原因是在今輪升市當中，科技股雖然有跟隨向上，特別是二三線科技股升幅更急。

然而，從基本面分析，龍頭科企盈利模式轉變，在新監管政策下，盈利空間收窄，從近日龍頭股諸如京東及阿里巴巴的最新業績看到，業績改善，主要是依靠節省成本，而非本業盈利能力有所復甦。再者，細從分部業績看到一個負面的趨勢，就是一二線城市的購買力受到嚴重打擊，認為要恢復並不是一時三刻。認為困擾科技股版塊的，並不是美國加息與否，而是盈利模式的轉型。因此建議投資者若有科技股可趁早獲利「食糊」，特別是未有盈利的科企。