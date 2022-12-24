寵物保險｜專家拆解四大注意位！　續保年齡上限都有學問

香港出生率持續創新低，不少家庭以寵物當成自己「仔女」，而在疫情期間，港人在家工作或居家抗疫，進一步帶動養寵物需求。政府統計處數字顯示，目前全港有近10%家庭飼養貓或狗，總數超過40.5萬隻！有專家表示，本港寵物保險購買率近兩年受惠疫情而有所增長，但部分細則安排較人類保險更為複雜，選擇投保時需要留意是否「魔鬼藏在細節裡」。



和人不一樣，寵物往往由於「有口難言」，出現病痛或受傷需要做不少身體檢查，如驗血、X光及超聲波等，若果有需要更要打針或者做手術，花費也更高。有保險公司調查發現，今年上半年寵物每次醫療收費平均達2,031元，按年升18%，單次醫療費用更可高逾13.2萬元。

國際保險諮詢協會會長羅少雄估計，目前本港寵物主人購買寵物保險的比例已較2020年時約5%上升至至少10%，雖然較歐美等國家仍為相當低，但已有改善，原因之一相信包括近兩年的新冠疫情帶動飼養寵物熱潮，並為其購買保險。

和人類保險不一樣，寵物保險投保無需面對面或者透過視像方式確認身份，僅需要提供晶片及醫生紙等相關證明即可投保，而索償程序也僅為透過網上遞交醫生證明文件，無需面見保險公司。話雖如此，保險比較平台10Life聯合創辦人及行政總裁倫沛然表示，寵物保險部分細則安排較人類保險更為複雜，選擇投保時需要留意是否有「魔鬼藏在細節」，包括不保事項。

注意一、對品種及晶片有要求

目前香港市面上的寵物保險僅限於寵物貓及狗，大部份並要求有晶片。當中僅有One Degree無須提供晶片號碼或證明，而藍十字則僅限於貓隻無需晶片。

投保貓狗品種要求方面，One Degree也是相對寬鬆，任何品種貓狗均可投保，而其他保險公司則會對於品種設限，特別是狗隻，危險品牌包括阿根廷杜告犬、巴西非拉犬、日本佐太犬及比特鬥牛犬等，上述五家保險公司均聲明不會受保。

倫沛然表示，寵物保險和人類的保險相比，寵物保險部分細則安排較人類保險更為複雜，後者如自願醫保，並沒有所謂的年齡等方面的限制。

目前香港市面上的寵物保險僅限於寵物貓及狗，大部份並要求有晶片。狗隻危險品牌包括阿根廷杜告犬、巴西非拉犬、日本佐太犬及比特鬥牛犬等，多家保險公司均聲明不會受保。（資料圖片）

注意二：無續保年齡上限？實際非也

寵物投保時年紀可以小至13周，如保誠及One Degree，年齡上限方面，一般僅能至8歲，One Degree 可年長至11歲，續保時並無年齡限制。

倫沛然表示，續保無年齡上限的條款，表明看來非常吸引，但要留意細節，One Degree續保條款包含寵物年紀若達到5歲以上，同時患上慢性疾病，只能享有一年的保障，而續保後有關慢性疾病將不再受保。

他指出，藍十字雖然只能續保至15歲，但能夠保證成功續保至13歲，較其他寵物保險在年齡上限方面，較為有優勢。

本港一般寵物保險不保障的項目，包括保單生效期前已存在的疾病或受傷，預防性及選擇性療程如絕育、寄生蟲控制等，非醫療費用包括診所行政費（如醫療報告）等。（資料圖片）

注意三：不保事項

選購寵物保險時，也須留意保單不保事項。本港一般寵物保險不保障的項目，包括保單生效期前已存在的疾病或受傷，如先天及遺傳病，因疏忽照顧或由人為故意造成的病況，預防性及選擇性療程如絕育、寄生蟲控制等，非醫療費用包括診所行政費（如醫療報告）等。另外，不少保險計劃並不保貓狗常見的牙科疾病。

例如One Degree不保障的項目，包括寵物疾病牙科疾病，懷疑或已確診貓傳染性腹膜炎，還有狗隻較常見的心絲蟲、狂犬病、肝炎，個別狗品種較為常見的癱瘓及等髕骨移位等。同時，因懷孕或配種導致的病況也不受保。不受保障的治療方式包括草藥、針灸、激光、物理治療及器官移植等，另外還有處方糧、任何營養補充品、耳藥水、眼藥水等。

三井保險條款中提到，在保單生效日期前或後30天內，受保寵物須進行投保所需之臨床檢查，檢查需要自費，並將該檢查結果於在首次索賠時提供給保險公司。（李澤彤攝）

注意四：投保時或需為寵物進行身體檢查

三井住友寵物保險的特色，為保障部分其他寵物保險普遍不保障項目，包括保障部分先天及遺傳病，同時，保障高達8成因疾病及意外引致的醫療及手術費用。手術後的治療也提供保障，例如針灸治療。

但倫沛然提醒，三井保險條款中提到，在保單生效日期前或後30天內，受保寵物須進行投保所需之臨床檢查，檢查需要自費，並將該檢查結果於在首次索賠時提供給保險公司。若屆時未能提交，或使保單失效。

他指出，相較其他保險計劃，一般只需要提供貓狗晶片資料，沒有晶片要求的也僅需要疫苗或者看醫生記錄等，並無需進行身體檢查。不過，三井相較其他保險計劃，會保障一些其他一般不保障的項目，故此會理解三井要求，以控制之後索償風險。