寵物保險｜ 保險專家揀選實錄　先「睇錢做人」　再貨比三家

隨著港人生育意欲下跌，帶動寵物飼養熱潮，近年不少保險公司便針對該需求，推出寵物保險計劃，但如此多保險計劃應該如何選擇呢？保險比較平台10Life聯合創辦人及行政總裁倫沛然，曾為大型保險公司高層，他本身飼養了三隻貓寵物，他分享在為其選購寵物保險時，會先「睇錢做人」，選擇保障額較大的保險計劃，然後研究相關細則比較，按需求來選擇最合適的計劃。



倫沛然在接受《香港01》訪問時表示，與購買人的醫療保險時類似，需要貨比至少三家，每家保險公司的寵物保險計劃都會有自己的特色，需要留意保險公司本身的品牌及過往口碑。

倫沛然本身飼養了三隻貓寵物，他分享在為其選購寵物保險時，會先「睇錢做人」，選擇保障額較大的保險計劃，然後研究相關細則比較，按需求來選擇最合適的計劃。﹙吳煒豪攝）

比拼一：年度最高醫療賠償額

目前香港市面上的寵物保險僅限於寵物貓及狗，年保費因應寵物年齡及品種而有所不同，以一隻8歲柴犬為例，比較五大保險產品（保誠、One Degree、藍十字、三井住友及富衛），保費最高為One Degree，達6,621元，最低為富衛，為4,780元。以年度最高醫療賠償額來比較，最高為One Degree及保誠的7萬元，最低的藍十字也有6萬元。而墊底費則由10%至40%不等，僅有富衛無需任何相關費用。

不同的寵物保險產品各具特色，相較其他寵物保險都有為單項醫療保障項目設有最高保障金額，One Degree只設定年度賠償金額7萬元，而癌症可額外獲得一筆過現金保障1萬元，適用於全港註冊獸醫，網絡獸醫賠償比例高達9成，非網絡醫生最多可賠償70%。

較能提供全面保障的寵物保險是保誠及藍十字，當中保誠第三者責任保險年度最高保障額達300萬元， 緊急寄宿保障方面，兩者均提供年度最高保障額3000元。（資料圖片）

比拼二：保障全面性

不過，除了醫療保障外，One Degree並不提供寵物保險獨有的第三者責任保險、殮葬服務費用及緊急寄宿等其他保障，而富衛及三井住友則不提供緊急住宿保障，較能全面提供保障的是保誠及藍十字，當中保誠第三者責任保險年度最高保障額達300萬元，為全港最高。

緊急寄宿保障方面，保誠及藍十字均提供年度最高保障額3,000元。殮葬服務費用方面，兩家保險公司均提供最高保障額3,000元。

藍十字寵物保險特色為設有共享計劃，即一份保險的保障額可同時保障多達3隻寵物，免除主人為每隻寵物購買獨立保險的高昂費用。（資料圖片）

比拼三：多隻寵物共享一保險

藍十字並較為適合同時飼養多於一隻寵物，其特色為設有共享計劃，即一份保險的保障額可同時保障多達3隻寵物，免除主人為每隻寵物購買獨立保險的高昂費用。

不同特色的產品適合不同寵物，倫沛然表示，舉例如果寵物年齡較大，特別是狗隻，患上癌症的機會也較大，就可以選購對於癌症保障較大的保險計劃。One Degree對癌症會提供一次過現金賠償，但留意如果寵物5歲以上或只能一生享有一次賠償，因其有較大機會不獲續保，而藍十字在癌症化療方面的保障高達1.5萬元，故此可謂首選。

比拼四：癌症保障

倫沛然自己本身飼養了三隻貓寵物，也有為其購買寵物保險，他分享，貓患上癌症的機會較少，如果年紀又較小，可以考慮One Degree，因其年度最高保障額達7萬元，並且為一筆過包括門診、處方藥物、X光檢查及化驗、手術及住房費用。

另外，他指出，如果家中有飼養多過一隻寵物，除了可以考慮藍十字的多隻寵物共享計劃，也可以了解一下是否有其他寵物保險，會提供購買第二份保險折扣優惠，例如One Degree。